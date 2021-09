DGAP-News: INVERTO GmbH: Private Equity Unternehmen trotzen Corona (deutsch)

INVERTO GmbH: Private Equity Unternehmen trotzen Corona

27.09.2021 / 12:43

Private Equity Unternehmen trotzen Corona

INVERTO-Studie: Umsätze eingebrochen, Margen nicht

Köln, 27. September 2021. Private Equity Gesellschaften und ihre

Portfoliounternehmen sind bislang überwiegend glimpflich durch die

Corona-Pandemie gekommen. Das geht aus der zweiten Studie zu

Wertschöpfungsstrategien von Private Equity Unternehmen hervor, die INVERTO,

die auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierte Tochter der

Boston Consulting Group, jetzt veröffentlicht hat. Zwar verzeichnen 80

Prozent der befragten Experten Umsatzrückgänge in den Portfoliounternehmen,

jedoch wirken sich diese nur bei gut der Hälfte der Teilnehmer (55 Prozent)

auch in Form sinkender Gewinne aus.

Im Vergleich zur ersten Studie von 2019 intensivierten die PE-Gesellschaften

die Aktivitäten in der so genannten Bottom-Line, sie befassten sich also mit

Kostensenkungen und Working Capital Management. Das verwundert nicht, denn

während Top-Line-Aktivitäten in der Regel mit Investitionen verbunden sind,

werden bei Bottom-Line-Maßnahmen kaum Einstiegsinvestments benötigt. Sie

wirken sich deswegen direkt positiv auf die Gewinn- und Verlustrechnung

sowie die Liquidität aus.

Aktivitäten im Einkauf zielen auf schnelle Einsparungen

Gerade in den Einkaufsabteilungen zeigte sich, dass Private Equity

Gesellschaften von ihren Portfoliounternehmen schnelle Kostensenkungen

erwarteten: Das gelingt zum Beispiel mit Bündelungen, Neuverhandlungen oder

Neuausschreibungen von Bedarfen. Hier agieren Private Equity Gesellschaften

mitunter auch unternehmensübergreifend, indem sie etwa Lieferantenpools für

ihre Unternehmen gemeinsam zur Verfügung stellen oder die Bedarfe mehrerer

Firmen ihres Portfolios bündeln, um günstigere Preise zu realisieren.

Die Wirkung dieser Schnellmaßnahmen ist allerdings begrenzt, mahnt Jens

Kiebler, Principal und Private Equity Experte bei INVERTO. "Um darüber

hinaus die Kosten zu optimieren, sollten Unternehmen auch mit

anspruchsvolleren Konzepten arbeiten", rät er. Beispiele dafür sind etwa

Demand Management, eine genaue Analyse aller Bedarfe, oder technische

Respezifikation, bei der etwa teure Rohstoffe durch günstigere, aber

technisch gleichwertige Alternativen ersetzt werden.

Die Erfolge, die Einkaufsabteilungen mit ihren Maßnahmen erzielen, fallen

bei den Studienteilnehmern sehr unterschiedlich aus. Der Wertbeitrag für das

jeweilige Unternehmen liegt zwischen 2,5 und über 10 Prozent. Am besten

schnitten die Einkäufer ab, die klare Zielvorgaben hatten und darüber hinaus

externe Experten hinzuzogen. PE-Gesellschaften sollten ihren

Portfoliounternehmen also ambitionierte, aber realistische Ziele setzen und

zusätzlich externe Kapazitäten nutzen, um Kosten zu optimieren. Darüber

hinaus können intelligent eingesetzte digitale Lösungen die Leistung des

Einkaufs steigern. Hier sehen 51 Prozent der Befragten weitere, bislang

nicht ausgeschöpfte Potenziale.

Portfolios heute weniger konjunkturabhängig, dafür nachhaltiger

Im Vergleich zur ersten Studie haben PE-Gesellschaften ihren Fokus stärker

auf Branchen wie Professional Services und Pharmazie verschoben - beides

Bereiche, die nicht so konjunkturabhängig sind wie produzierende Gewerbe.

Industriegüter finden sich zwar nach wie vor unter den Top drei

Investitionszielen, machen aber nur noch 37 Prozent aus (2019: 54 Prozent,

Platz 1).

Nicht an Bedeutung eingebüßt haben Nachhaltigkeitskriterien. 55 Prozent der

Befragten sagen, dass die so genannten ESG-Kriterien (Environment, Social,

Governance) eine wichtige Rolle bei Investitionsentscheidungen spielen und

dies durch die Pandemie auch nicht beeinträchtigt wurde. "Nachhaltigkeit ist

aus den Strategien nicht mehr wegzudenken. Deswegen sollten Private Equities

auch die Ziele und Aktivitäten des Einkaufs auf die ESG-Agenda ihrer

Portfoliounternehmens ausrichten", empfiehlt Jens Kiebler.

Studiendesign

Für die Neuauflage der Studie befragte INVERTO 55 Experten von Private

Equity Gesellschaften. Mehrheitlich liegt der Investmentfokus auf Mittel-

und Westeuropa, rund ein Drittel der Befragten investiert zusätzlich

außerhalb Europas. Teilgenommen haben Unternehmen, die Portfolios im Wert

von 100 Millionen bis zehn Milliarden Euro verwalten. Interessierte können

ein kostenloses Whitepaper mit Studienergebnissen und Handlungsempfehlungen

herunterladen unter:

https://www.inverto.com/publikationen/ergebnisse-der-private-equity-studie-2021/

4.264 Zeichen

Über INVERTO

Als internationale Unternehmensberatung zählt INVERTO zu den führenden

Spezialisten für strategischen Einkauf und Supply Chain Management in

Europa. Für die Kunden identifiziert und realisiert die Beratung Potenziale

zur Kostensenkung sowie Prozessoptimierung und begleitet sie bei der

Transformation des Einkaufs.

Seit 2017 Tochter der Boston Consulting Group, unterstützt INVERTO

Unternehmen bei der Strategieentwicklung, Effizienzsteigerung sowie

Digitalisierung des Einkaufs und hilft ihnen wettbewerbsfähig zu bleiben. Zu

den Kunden zählen internationale Konzerne, führende Mittelständler aus

Industrie und Handel und die weltweit führenden Private Equity Unternehmen.

