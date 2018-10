DGAP-News: INTOSOL Holdings PLC: Der deutsche Luxus-Reiseanbieter INTOSOL vollzieht seinen Börsengang an der Londoner Börse (deutsch)

INTOSOL Holdings PLC: Der deutsche Luxus-Reiseanbieter INTOSOL vollzieht seinen Börsengang an der Londoner Börse

^

DGAP-News: INTOSOL Holdings PLC / Schlagwort(e): Börsengang

INTOSOL Holdings PLC: Der deutsche Luxus-Reiseanbieter INTOSOL vollzieht

seinen Börsengang an der Londoner Börse

22.10.2018 / 20:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Hannover/London, 22. Oktober 2018 - Das internationale

Luxus-Reiseunternehmen INTOSOL Holdings PLC www.intosol.com aus Hannover

gibt bekannt, dass seine Stammaktien heute um 08:00 Uhr Londoner Zeit in das

Standard Listing der "Official List of the UK Listing Authority" aufgenommen

wurden. Der Handel mit den Aktien am Hauptmarkt für börsennotierte

Wertpapiere an der Londoner Börse, London Stock Exchange (LSE), wurde unter

dem Ticker Symbol: INTO, ISIN: GB00BFYY4Y44 und SEDOL: BFYY4Y4Y4,

aufgenommen. Insgesamt sind 11.485.618 Stammaktien im Umlauf, was einer

Marktkapitalisierung von circa 11,4 Millionen britischer Pfund (circa 13,0

Millionen Euro) bei der Erstnotierung entspricht. Nach der Notierung hat das

Unternehmen ein öffentliches Übernahmeangebot für bis zu 5 Millionen Pfund

(circa 5,7 Millionen Euro) unterbreitet, das im Prospekt unter

www.intosolholdingsplc.com veröffentlicht ist. Als Börsenmakler für das

Unternehmen fungiert die Finanzdienstleistungsgruppe Peterhouse Capital.

ÜBER INTOSOL

- INTOSOL ist ein profitables, preisgekröntes Luxus-Reiseunternehmen, das

seinen Kunden weltweit maßgeschneiderte und einzigartige Reiseerfahrungen

bietet.

- Der Luxus-Reiseanbieter verfügt über einen schnell wachsenden, treuen

Kundenstamm von über 15.000 Kunden - vornehmlich in Deutschland und der

Schweiz - und ein einzigartiges Netzwerk von rund 3.500 Hotel- und

Agenturpartnern weltweit.

- Das vielseitige Geschäftsmodell umfasst die Organisation von individuell

maßgeschneiderten Luxusreisen sowie ein Portfolio von eigenen und

verwalteten Boutique Hotels, die unter der Marke "SOUL Private Collection"

betrieben werden.

- Der Börsengang an der LSE dient dazu, die Bekanntheit des Unternehmens auf

dem englischsprachigen Markt zu erhöhen und den Ausbau der SOUL PRIVATE

COLLECTION https://soulprivatecollection.com zu erleichtern.

- Das Geschäftsmodell der Organisation individuell gestalteter

Reiseerlebnisse zusammen mit dem Immobilienbesitz ermöglicht höhere Margen

und bietet eine signifikante Vermögenssicherung.

- Der anfängliche Schwerpunkt der SOUL PRIVATE COLLECTION

https://soulprivatecollection.com liegt auf Südafrika, wo das Unternehmen

gerade den Kauf seines Flaggschiffs "Oceans Wilderness" abschließt - ein

exklusives Boutique-Hotel mit neun Zimmern an der Garden Route. Darüber

hinaus leitet INTOSOL zurzeit die Entwicklung einer kommerziellen

Safari-Lodge im Leadwood Big Game Estate ein. Das Anwesen ist ein

erstklassiges Ziel für die Beobachtung von "The Big Five".

- INTOSOL www.intosol.com verfügt über robuste Marktgrundlagen im stetig

wachsenden High-End-Tourismussegment, die das skalierbare Geschäftsmodell

und die Wachstumsstrategie unterstützen.

- Der Reiseanbieter verzeichnete in den vergangenen zehn Jahren ein

organisches Umsatzwachstum von jeweils zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr:

Im Geschäftsjahr 2017/18 betrug der Umsatz zuletzt circa 7,4 Millionen Euro.

- Das Unternehmen wird von einem starken Vorstands- und Managementteam mit

einer internationalen Erfolgsbilanz aus operativen und wachsenden

Reisegeschäften weltweit geführt.

INTOSOL-Vorstandsvorsitzender Rainer Spekowius sagt: "Es ist unser Plan, auf

unserer profitablen Grundlage aufzubauen und so zu einem der führenden

Luxus-Reiseunternehmen zu werden, das über einen internationalen Kundenstamm

und ein breites Erlebnis-Portfolio verfügt. Weiterhin entwickeln und

betreiben wir weltweit zunehmend eigene luxuriöse Immobilien, die für hohe

Gewinnmargen und Vermögenswerte in unserem Unternehmen sorgen. Der

Börsengang an der LSE ermöglicht uns die Umsetzung der nächsten Schritte

unserer Wachstumsstrategie - in erster Linie durch den Ausbau der "SOUL

Private Collection" sowie durch die Expansion in englischsprachige Märkte.

Wir verfügen über eine Vielzahl einzigartiger und attraktiver Innovationen,

durch die wir ganz spezifisch auf die

individuellen Kundenwünsche eingehen und so eine einzigartige

Reisegestaltung gewährleisten können. Unser Fokus liegt aktuell darauf, den

Erwerb der "Oceans Wilderness" abzuschließen und mit dem Bau unserer Safari

Lodge zu beginnen, um unsere Margen weiterhin zu erhöhen und die

Rentabilität deutlich zu steigern.

INTOSOL versteht den Wandel im Luxus-Reisesegment und die zunehmende

Präferenz der Kunden für einmalige Erlebnisse. Die weit überdurchschnittlich

hohe Anzahl an zufriedenen, wiederkehrenden Kunden bestätigt ganz klar den

Erfolg unseres Konzepts. Der Luxus-Reisemarkt hat sich gegenüber

wirtschaftlichen Schwankungen als sehr widerstandsfähig erwiesen, und durch

die Nutzung unseres Wissens, unserer Erfahrungen und unserer geschäftlichen

Fähigkeiten sind wir der Überzeugung, dass wir einen signifikanten Wert für

unsere Aktionäre schaffen werden."

ÜBERSICHT ÜBER DIE UNTERNEHMENSGRUPPE

INTOSOL ist ein preisgekröntes Luxus-Reiseunternehmen, das weltweit

maßgeschneiderte und einzigartige Erlebnisse bietet. Die Unternehmensgruppe

besteht aus zwei Geschäftsbereichen: Dem individuell maßgeschneiderten

Reisegeschäft mit einer Datenbank von über 15.000 bestehenden Kunden und der

SOUL PRIVATE COLLECTION, die das direkte Eigentum, Management und Leasing

von Luxushotels und Villen umfasst.

Die Gruppe hat Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien und Südafrika.

Sie beschäftigt 41 Mitarbeiter, darunter 15 Travel Designer, und nutzt für

die individuelle Luxus-Reiseplanung ihr eigenes

Online-Routenmanagementsystem VIRTOSOL. Die Unternehmensleitung ist der

Ansicht, dass die bestehenden Geschäfte in einem wachsenden Marktumfeld

operieren. Die Erschließung neuer Märkte (sowohl in Bezug auf die Herkunft

der Kunden als auch auf die Destinationen), zusammen mit der Einführung der

SOUL PRIVATE COLLECTION, bietet der Gruppe starke neue Möglichkeiten: Nicht

nur hinsichtlich einer erhöhten Vermögenssicherung, sondern auch mit Blick

auf Cross-Selling-Aktivitäten im gesamten Unternehmen und insbesondere für

Travel Design-Kunden bedeutet die Veränderung eine große Vereinfachung,

wodurch sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert werden können.

MARKTDYNAMIK

Luxus-Reisemarkt

Da die Verbraucher weltweit immer wohlhabender werden, ist zunehmend ein

Trend zu beobachten, demzufolge das verfügbare Einkommen eher in Erlebnisse

als in materielle Güter investiert wird, und Reisen ist ein großer

Bestandteil dieser Erlebnisse. Eine Studie der Amadeus IT Group SA mit dem

Titel "Shaping the Future of Luxury Travel" bestätigt, dass der globale

Reiseverkehr schneller wächst als das globale Bruttoinlandsprodukt, während

der Luxusreiseverkehr noch schneller wächst, da die Verbraucher immer

exklusivere und luxuriösere Reisen erwarten. Auf globaler Ebene wuchs der

Reiseverkehr von 2011 bis 2015 allgemein mit einer durchschnittlichen

jährlichen Wachstumsrate von 4,2 Prozent, während der Luxusreiseverkehr im

gleichen Zeitraum um 4,5 Prozent zunahm. Auch in wirtschaftlich schwierigen

Zeiten ist die Nachfrage nach Reisen konstant geblieben und insbesondere der

Luxusmarkt erweist sich als sehr robust.

Für die kommenden zehn Jahre wird das Wachstum des Langstrecken-Reisens im

Allgemeinen auf 4,8 Prozent pro Jahr prognostiziert, während das Wachstum

des Luxusreiseverkehrs auf 6,2 Prozent pro Jahr geschätzt wird. Dies würde

bedeuten, dass der luxuriöse Langstreckenreiseverkehr schneller wachsen wird

als jede andere Form des Reisens und knapp nach 2025 den Grenzverkehr

(Reisen zwischen Ländern, die eine Grenze teilen) überholen wird. Ein

weiterer Trend, von dem INTOSOL profitieren dürfte, ist das Wachstum des

privaten Reiseplanungsmodells als Anteil am gesamten Luxus-Reisemarkt. Im

Jahr 2016 machte es 2 Prozent des Luxus-Reisemarktes aus, doch wird

erwartet, dass der Anteil an maßgeschneiderten Reiseerlebnissen bis 2025 auf

25 Prozent des Luxusreisemarktes ansteigen wird.

INTOSOL wird in einer wachsenden Nische eines wachsenden Marktsegments einer

wachsenden Branche tätig sein, und die allgemeinen Markttrends dürften

ebenfalls zum weiteren Wachstum des INTOSOL-Geschäfts beitragen.

STRATEGIE

Die Strategie von INTOSOL besteht darin, die Kernkompetenzen der Gruppe in

den Bereichen Asset Management, Luxus-Boutique-Hotellerie und Entwicklung zu

nutzen, um das Geschäft durch eine Kombination aus gemieteten und eigenen

Immobilienanlagen unter der Marke SOUL PRIVATE COLLECTION auszubauen.

Die Akquisitions- und Entwicklungsstrategie der Gruppe zielt auf exklusive

Luxus-Boutique Hotels ab, vor allem in Bereichen, in denen ein starkes

Wachstum prognostiziert wird. Derzeit umfasst das Portfolio fünf Objekte,

von denen vier gemietet sind und ein fünftes, Oceans Wilderness, das INTOSOL

gemäß den Bedingungen eines Kaufvertrags zur Verfügung steht und nach

Abschluss der Transaktion im Eigentum von INTOSOL stehen wird. Eine weitere

Immobilie, Leadwood, wurde ebenfalls erworben. Der Konzern ist weiterhin auf

der Suche nach Immobilien, die sich zum Mieten oder Kauf eignen.

Das Umsatzwachstum basiert hauptsächlich auf der Erhöhung der Kundenbasis

durch Expansion in die englischsprachigen Märkte, während das

Rentabilitätswachstum vor allem auf höheren Margen durch den Aufbau der

konzerneigenen Wertschöpfungskette mit eigenen Hotelprodukten zurückzuführen

sein dürfte.

Die Expansion in den englischsprachigen Markt konzentriert sich in den

Jahren 2018 und 2019 zunächst vor allem auf Großbritannien, während für 2020

und 2021 eine Ausweitung auf die USA und Kanada sowie Australien geplant

ist. Diese Expansion in englischsprachige Märkte ist relativ kostengünstig,

da sich das anhaltende Wachstum in der Regel selbst finanziert, sobald eine

erste Finanzierung erfolgt ist. In diesem Bereich wurden bereits wichtige

Meilensteine erreicht - so sind beispielsweise die englischsprachige Website

für den Privatverbraucher und das Büro in Kapstadt mit einem

englischsprachigen Travel Designer bereits etabliert. Es wird erwartet, dass

das Rentabilitätswachstum dem Wachstum der Wertschöpfungskette folgt, wenn

die Gruppe ihre eigenen High-End-Hotelprodukte auf den Markt bringt.

Die langfristige Vermietung einer Villa im Indischen Ozean oder Südostasien

ist für Februar 2020 und eine zweite für Oktober 2020 geplant. Für den

Zeitraum 2021 bis 2025 wurden zwei vermietete Villen pro Jahr geplant, um

die Rentabilität weiter zu steigern.

Oceans Wilderness

Im September 2017 beschloss INTOSOL den Kauf eines High-End-Boutique Hotels

an der berühmten Garden Route Südafrikas, um das SOUL Private

Collection-Portfolio zu erweitern. Das Anwesen liegt an einem der besten

Strände der Region und besteht aus neun Zimmern und Suiten, die alle einen

erstklassigen Blick auf den Indischen Ozean haben. Fünf Zimmer bieten

Terrassen, drei davon mit exklusivem Strandzugang. Oceans Wilderness kann

als eines der besten Luxushotels an der Garden Route angesehen werden.

Leadwood Big Game Estate und Safari Lodge

Die SOUL PRIVATE COLLECTION hat ein Grundstück für den Bau einer

kommerziellen Safari-Lodge mit einer Kapazität von bis zu 15 Zimmern und 32

Betten im renommierten Leadwood Big Game Estate in der Nähe des Krüger

Nationalparks erworben. Das Reservat ist Teil des Blue Canyon

Conservation-Gebiets und beherbergt eine Vielzahl von afrikanischen

Tierarten, darunter auch "The Big Five".

Mit dem Bau der INTOSOL Safari Lodge eröffnet die SOUL PRIVATE COLLECTION

lukrative Möglichkeiten im Bereich "Big Five Safari". Neben dem bestehenden

Geschäft - INTOSOL bringt bereits mehrere hundert Gäste pro Jahr auf Safari

nach Südafrika - besteht ein hohes Wachstumspotenzial durch Buchungen auf

dem internationalen Markt, da das Safari-Geschäft boomt.

TECHNOLOGIEGEFÜHRTE PLATTFORM

Die Gruppe entwickelt ihr eigenes Online-Routenmanagementsystem VIRTOSOL zu

einem vollständig integrierten Virtual-Reality-Erlebnis mit Data

Intelligence-Funktionen, die durch digitale Konnektivität unterstützt

werden, um einen Marktvorsprung in Bezug auf Kundenzufriedenheit und

Vertrieb zu erlangen.

Die Gruppe hat auch in ihre Online-Präsenz investiert, um die Funktionalität

zu verbessern (z.B. eine deutliche Reduzierung der erforderlichen

Seitenaufrufe für eine online-Buchung bei der SOUL PRIVATE COLLECTION). Die

Entwicklung der Website-Funktionen wurde auch darauf ausgerichtet, das

Kundenerlebnis zu verbessern und wiederholte Besuche zu fördern.

Die Daten, die von den eigenen Informationssystemen zur Reiseplanung

bereitgestellt werden, einschließlich der erfassten Daten über das

Seitennutzungsverhalten der User, werden von hochqualifizierten und

erfahrenen Travel Designern genutzt, um einen kundenorientierten, flexiblen

Preis- und Paketansatz am Point of Sale anzubieten, der darauf abzielt, die

Einnahmen zu maximieren.

UNTERNEHMENSVORSITZENDE UND LEITENDE ANGESTELLTE

Rainer Spekowius - Vorstandsvorsitzender

Rainer Spekowius gründete INTOSOL 2002, nachdem er zuvor sechs Jahre lang

erfolgreich im Public Relations und Marketing-Business tätig war. Er hat das

Wachstum des Unternehmens geleitet und war maßgeblich an der Schaffung einer

Plattform beteiligt, von der aus er seine Vision verwirklichen konnte, ein

globales Luxus-Reiseunternehmen aufzubauen, das individuell maßgeschneiderte

Reiseerlebnisse, Hotelmanagement, Immobilienbesitz und Technologie vereint

und gleichzeitig den Kunden Luxus-Reiseprodukte und -Dienstleistungen

höchster Qualität anbietet.

Dr. Petra Buchholz - Finanzvorstand

Dr. Petra Buchholz bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Corporate

Finance mit und arbeitete bereits mit Unternehmen wie der Deutschen Telekom

AG und der Gruner & Jahr GmbH & Co. KG. Sie verfügt über langjährige

nationale und internationale Erfahrung in der Konstruktion, Finanzierung und

Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle. Darüber hinaus hatte Dr. Buchholz

Führungspositionen in börsennotierten und privaten Unternehmen inne. Sie

stellt sicher, dass das INTOSOL-Team über die aktuellsten Finanzsysteme und

-kontrollen verfügt, um das Geschäftswachstum aufrechtzuerhalten.

Robert Mitchell - Aufsichtsratsmitglied des Verwaltungsrats

Robert Mitchell war als Aufsichtsratsmitglied von zwei börsennotierten

AIM-Unternehmen tätig und arbeitete als Berater für zahlreiche weitere

Firmen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung

durch die Verwaltung von Investitionen in über 250 privaten und öffentlichen

Unternehmen, oft durch primären Kapitaleinsatz, unter anderem in seiner

Funktion als Director AIM Equities/Director Private Equity von ISIS Asset

Management PLC, einem spezialisierten AIM Investmentfonds. Die Kombination

seiner Erfahrung als Investor und Berater von wachstumsstarken Unternehmen

wird dem Vorstand eine große Tiefe verleihen und das Corporate Governance

Team abrunden.

Marcus Yeoman - Aufsichtsratsmitglied des Verwaltungsrats

Marcus Yeoman hat für eine Reihe von AIM-notierten Unternehmen und

verschiedene Privatunternehmen gearbeitet. Seine frühe Karriere beinhaltete

die Gründung von drei Unternehmen im Bereich IT-Infrastruktur und Vertrieb,

danach wechselte er in die Vermittlung von Kleinunternehmen und die

Zusammenarbeit mit Rathbone Stockbrokers Limited und Cheviot Capital

(Nominees) Limited. Im Jahr 2003 gründete Mr. Yeoman Springtime Consultants

Ltd. und war als Berater oder Aufsichtsratsmitglied bei einer Reihe von

börsennotierten Unternehmen und KMU tätig, die bei ihren

Wachstumsstrategien, einschließlich M&A-Aktivitäten, Unterstützung

benötigten. Seine Erfahrungen aus erster Hand mit den Kapitalmärkten werden

für die Funktionsweise des Vorstands von großem Wert sein.

Cornelle Naude - INTOSOL RSA & SPC

Cornelle Naude ist seit mehr als 20 Jahren in der Hotellerie und Gastronomie

tätig. Ihre Karriere begann mit einer Ausbildung zur Hotelfachfrau für

Luxus- und Boutique Hotels in Südafrika und im Indischen Ozean. Sie hat auch

Safari-Lodges in Sambia und Südafrika geleitet.

Die vollständige Zulassungsdokumentation des Unternehmens und weitere

Informationen finden Sie auf der Unternehmens-Website:

www.intosolholdingsplc.com. Kontaktieren Sie uns auch gern persönlich:

Rainer Spekowius

Vorstandsvorsitzender

INTOSOL Holdings PLC

Tel: +44 (0) 20 7236 1177

Hans Bischoff

IR / PR

INTOSOL Holdings PLC

hjb@intosol.com

Tel: +49 05131 70 55 63

Charles Goodfellow/

Peterhouse Capital - Corporate Finance

Tel: +44 (0) 20 7220 9791

Martin Lampshire

(Corporate Broker)

Juliet Earl/Gaby Jenner

St Brides Partners Ltd

el: +44 (0) 207236 1177 (Financial PR)

Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter dem nachfolgenden Link:

Dropbox. Bitte beachten Sie bei Verwendung von Bildmaterial das Copyright

"INTOSOL Holdings PLC".

Vielen Dank für das Zusenden eines Belegexemplars nach Ihrer

Berichterstattung.

Hinweis zum Datenschutz:

Seit dem 25. Mai 2018 ist die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)

in Kraft. Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Um Sie in der

Ausübung Ihrer Meinungsfreiheit sowie der Presse-, Rundfunk- und

Medienfreiheit gemäß Artikel 5 Grundgesetz (GG) und Artikel 11

EU-Grundrechtecharta (GRCh) für die freiheitliche demokratische Grundordnung

zu unterstützen, senden wir Ihnen unsere Presseinformationen zu. Dafür haben

wir Ihre Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) in

einer Datenbank gespeichert. Ihre Daten werden von uns ausschließlich für

journalistische Zwecke gemäß Art. 6 Abs. 1 e) und f) DSGVO verwendet und

nicht an andere Organisationen, Firmen oder Personen außerhalb unseres

Unternehmens weitergegeben und auch nicht in ein Drittland gesendet.

Verantwortlich ist hierfür unsere Firma Kaus Communications Limited mit Sitz

in Hannover.

Sollten Sie der Zusendung von Presseinformationen, aktuellen Mitteilungen,

Einladungen zu Events und Pressereisen zukünftig nicht mehr zustimmen

wollen, schicken Sie uns bitte eine formlose E-Mail mit der zu löschenden

E-Mail-Adresse in der Betreffzeile an abmeldung@kaus.net. Wir werden Ihre

Daten dann aus unserem Verteiler löschen. Vielen Dank für Ihre

Unterstützung!

---------------------------------------------------------------------------

22.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

736397 22.10.2018

°