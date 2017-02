DGAP-News: INNA veroffentlicht 'Gimme Gimme', eine brandneue Single von Global Records mit offiziellem Video (deutsch)

INNA veroffentlicht 'Gimme Gimme', eine brandneue Single von Global Records mit offiziellem Video

INNA veroffentlicht eine neue Single mit dem Titel 'Gimme Gimme'.

INNA - Gimme Gimme

https://www.youtube.com/watch?v=Jr4TMIU9oQ4

'Gimme Gimme' ist ein brandneuer Song, der von INNA selbst, David Ciente ('Dale Papi' - Lariss), Marco & Seba (Marcel Botezan und Sebastian Barac) - sie haben die meisten Hits von INNA komponiert -, Breyan Isaac (hat mit David Guetta, FloRida und Pitbull zusammengearbeitet) und Vasile Elena Luminita komponiert wurde.

Ein Foto zu dieser Ankundigung ist unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b309acb7-9c67-429d-b287-e31bb d7536d3 verfugbar.

'Ich freue mich riesig, einen frischen und energischen Song mit einem coolen Sound zu veroffentlichen, der perfekt fur Partys und Spass ist. Ich mochte mich bei all den Menschen bedanken, die mir geholfen haben, diesen Song zu schreiben: Marco & Seba, Breyan Isaac, David Ciente und Elena Vasile. Es ist ein grosser Segen fur mich, mit so vielen talentierten Menschen zusammenarbeiten zu durfen. Besonderer Dank geht an mein Team von meiner Plattenfirma Global Records', sagte INNA.

In zwei Wochen wurde das offizielle Video zum Song bereits 7 Millionen Mal auf YouTube angeschaut.

Das Video wurde in Mexiko gedreht. Der Regisseur war Edward Aninaru, der auch bei INNAs Videos 'Wow' und 'INNDiA' Regie fuhrte, und der Kameramann war John Perez, der bereits als Kameraassistent mit Rihanna, Beyonce, Alicia Keys, Jay-Z, Lady Gaga und Khaled Mokhtar gearbeitet hat. Er hat zusammen mit INNA bei zahlreichen Videoprojekten mitgewirkt: 'Be My Lover' und 'We Wanna'.

'Es war so eine Freude und Ehre fur mich, das Video in Mexiko drehen zu durfen, denn dies ist einer der Orte dieser Welt, wo ich von den Leuten so viel Liebe spure. Ausserdem habe ich mit Freunden zusammengearbeitet, Menschen, denen ich vertraue und die ich schatze, wie Edward Aninaru, John Perez und Khaled Mokhtar. Ich mochte mich bei ihnen fur ihren tollen Einsatz bedanken', sagte die Kunstlerin.

INNA arbeitet an neuen Songs, die 2017 veroffentlicht werden. Bald wird sie auch mit GGirls (INNA, Antonia, Lariss und Lori Ciobotaru) eine neue Single auf den Markt bringen.

INNA ist Jurymitglied der Fernsehsendung 'The Voice Kids Romania', die bald auf dem rumanischen TV-Sender PROTV ausgestrahlt wird.

Sie ist Endorser fur AVON in Rumanien.

In diesem Jahr geht INNA zum ersten Mal auf Tour in Brasilien und Argentinien.

Ihre Lieder befinden sich auf den offiziellen Soundtracks der folgenden Filme: 'Spy' ('Cola Song') sowie 'Pitch Perfect 2' und 'Young und Hungry' ('Good Time').

'Cola Song' ist auch einer der Songs des Spiels 'Just Dance'.

Die Videos von INNA wurden uber 2,5 Milliarden Mal auf YouTube angesehen und ihr Kanal verzeichnet mehr als 2 Millionen Abonnenten.

Mehr uber INNA => http://globalrecords.com/presentations/inna/

