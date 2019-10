DGAP-News: INDUS Holding AG: INDUS kauft Tochterunternehmen Nr. 47: Spezialist für die Zukunftsbranche Infrastruktur und Logistik (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Indus Holding":

Bergisch Gladbach, 8. Oktober 2019 - Die börsennotierte INDUS Holding AG

übernimmt alle Anteile an der Dessauer Schaltschrank & Gehäusetechnik GmbH

(DSG) mit Sitz in Dessau-Roßlau. 2019 wird DSG voraussichtlich rund 10,5

Mio. EUR Umsatz erwirtschaften. Bei INDUS wird die neue Tochtergesellschaft

das Segment Metalltechnik verstärken - mit einem positiven Einfluss auf

Umsatz und EBIT-Marge. Damit vereint INDUS nun 47 Tochtergesellschaften

unter ihrem Dach. Der Kauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung

durch die Kartellbehörden.

DSG ist ein mittelständischer Spezialist für die Entwicklung, Herstellung

und den Vertrieb von qualitativ hochwertigen Metall- und Blechteilen,

Komponenten, Schaltschränken, Maschinenverkleidungen und ähnlichen

Produkten, die hohen Industrie- und Sicherheitsanforderungen unterliegen.

Das Traditionsunternehmen ist historisch aus der 1895 gegründeten Junkers &

Co. hervorgegangen und produziert am Standort in Dessau für namhafte

deutsche Kunden. Der Fokus liegt dabei auf individuellen anwendungs- und

ausstattungsspezifischen Systemlösungen aus einer Hand. Die

Produktionskompetenzen von DSG reichen vom Laserschneiden über CNC-Stanzen,

Biegen, Schweißen, Kleben, Oberflächenveredelung bis hin zur Montage. Die

Kunden kommen aus unterschiedlichen Branchen: Schienenfahrzeug- und

Schiffstechnik, Elektro- und Kommunikationstechnik, Maschinen- und

Anlagenbau und Automatenbau.

INDUS erwartet durch den Nachhaltigkeitstrend zur "Urban Mobility" im

Bereich Schienenfahrzeugbau langfristiges Wachstum. Diese Chancen möchte

INDUS durch die Übernahme des etablierten Anbieters für Bahntechnik nutzen.

"Der Kauf der DSG ist Teil der Strategie PARKOUR", sagt Dr. Johannes

Schmidt, Vorstandsvorsitzender der INDUS. "Das Unternehmen passt gut zu uns.

Klein, aber fein. Hidden Champion und Zulieferer in die Zukunftsbranche

Technik für Infrastruktur und Logistik. Zusätzlich stärkt es die Aktivitäten

von INDUS im Bereich anspruchsvoller Blechverarbeitung zusammen mit den

Schweizer Portfoliounternehmen BACHER und HAKAMA."

Über die INDUS Holding AG:

Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist eine

mittelständische Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die langfristige

Entwicklung ihrer Portfoliounternehmen konzentriert. Der Branchenfokus

umfasst Bau & Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau,

Medizin & Gesundheitstechnik sowie Metalltechnik. Als führender Spezialist

für nachhaltige Unternehmensentwicklung legt INDUS großen Wert auf die

operative Eigenverantwortung der aktuell 46 Beteiligungen. Seit 1995 ist die

Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

gelistet (DE0006200108) und erwirtschaftete 2018 einen Umsatz von rund 1,7

Mrd. Euro. Mehr Informationen zu INDUS unter www.indus.de.

