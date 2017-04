DGAP-News: INDUSTRIA WOHNEN erwirbt Neubau-Entwicklung mit 130 Mietwohnungen in Mönchengladbach (deutsch)

INDUSTRIA WOHNEN erwirbt Neubau-Entwicklung mit 130 Mietwohnungen in Mönchengladbach

Frankfurt am Main, 3. April 2017 - INDUSTRIA WOHNEN, Spezialist für Investitionen in deutsche Wohnimmobilien, hat für den offenen Immobilien-Spezial-AIF "Industria Wohnen Deutschland IV" eine Projektentwicklung in Mönchengladbach mit insgesamt 130 Wohneinheiten, einer Gewerbeeinheit, einer Kita sowie 120 Tiefgaragenstellplätzen als Forward-Investment von GONDO Immobilien erworben. Das Investitionsvolumen liegt insgesamt bei rund 39 Millionen Euro.

Die Einheiten gehören zur Quartiersentwicklung der Roermonder Höfe, gelegen in Kernstadtlage am Fuße des historischen Abteibergs auf dem Gelände des ehemaligen Zentralbades. In naher Zukunft entsteht hier ein neues Viertel zum Wohnen und Arbeiten mitten in der Gladbacher City.

In aufgelockerter Bauweise entstehen moderne, barrierearme Mietwohnungen mit Fußbodenheizung, Echtholz-Parkett in den Wohnräumen, hochwertigen Bädern und attraktiven Einbauküchen. Die Wohnungen verfügen entweder über Terrasse oder Balkon bzw. eine Loggia. Die Fertigstellung ist für Ende 2018 geplant. Erste Interessensbekundungen für eine Anmietung liegen bereits vor.

Projektentwickler und Verkäufer des Investments ist die GONDO Immobilien GmbH mit Sitz in Mönchengladbach. Die GONDO Immobilien GmbH ist ein Joint Venture der Aachener Bau- und Immobiliengruppe nesseler grünzig und der niederländischen Van Pol Gruppe. Die schlüsselfertige Bauausführung erfolgt durch den Generalübernehmer nesseler bau gmbh.

"Wir freuen uns, dass wir die Roermonder Höfe in Mönchengladbach für unsere Anleger als langfristiges Investment erwerben konnten", kommentiert Klaus Niewöhner-Pape, Geschäftsführer von INDUSTRIA WOHNEN. "Die gemeinsamen Anstrengungen von Politik und Wirtschaft und die daraus resultierende positive Entwicklung der Stadt machen den Standort für uns nachhaltig interessant."

"Mit dem Projekt Roermonder Höfe werden wir ein attraktives Mietangebot in sehr guter Lage mit hoher Qualität realisieren, so Fritz Schupp, Geschäftsführer der GONDO Immobilien GmbH. "Wir sind sehr zufrieden über das Zustandekommen des Verkaufs an die INDUSTRIA Gruppe, hierdurch konnte eine langfristige Investition in den Mietwohnungsbau in Mönchengladbach gesichert werden."

GONDO Immobilien GmbH wurde bei der Transaktion von Kapellmann & Partner in Mönchengladbach, INDUSTRIA WOHNEN von Heussen Rechtsanwälte, München begleitet.

INDUSTRIA WOHNEN ist Spezialist für Investitionen in deutsche Wohnimmobilien. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main erschließt privaten und institutionellen Anlegern Investitionen in Wohnungen an wirtschaftsstarken Standorten in ganz Deutschland und bietet ein umfassendes Leistungspaket im Asset- und Property-Management. Aktuell verwaltet INDUSTRIA WOHNEN mehr als 16.000 Wohnungen und stützt sich dabei auf die Erfahrung aus 60 Jahren Tätigkeit am Markt. INDUSTRIA WOHNEN betreut als Asset Manager private und institutionelle Investoren und ist inzwischen mit mehr als 1,6 Milliarden Euro im deutschen Wohnungsmarkt investiert. Die Akquisitionsstrategie von INDUSTRIA WOHNEN ist sowohl auf Neubau- als auch auf Bestandsinvestitionen gerichtet.

INDUSTRIA WOHNEN ist ein Tochterunternehmen der Degussa Bank AG.

www.industria-wohnen.de

Eine Visualisierung der Roermonder Höfe stellen wir bei Bedarf gern zu Verfügung.

Ansprechpartner fur Pressevertreter:

Anja Heß ah Kommunikation PR & Events Hanauer Landstraße 289 60314 Frankfurt am Main

Fon 069 66403382 Mail hess@ahkom.de

