DGAP-News: INDUSTRIA WOHNEN GmbH: INDUSTRIA WOHNEN erwirbt von Ten Brinke Gruppe ein weiteres Immobilien-Portfolio mit 419 Mietwohnungen in Berlin und Köln (deutsch)

- Investitionsvolumen beläuft sich auf 110 Mio. Euro

Frankfurt am Main, 14. November 2017 - INDUSTRIA WOHNEN, Spezialist für Investitionen in deutsche Wohnimmobilien, hat von der Ten Brinke Gruppe drei Neubauprojekte in Form eines Forward Deals erworben. Das Portfolio umfasst 419 Wohneinheiten mit einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von rund 70 qm sowie 154 PKW-Stellplätze. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf über 110 Mio. Euro.

Zwei der drei Neubauprojekte an den Standorten Berlin und Köln hat INDUSTRIA WOHNEN für den im zweiten Quartal 2017 aufgelegten offenen Immobilien-Spezial-AIF "Industria Wohnen Deutschland V" gekauft. Mit den beiden jüngsten Zukäufen hat der Fonds im ersten halben Jahr nach Auflage rund 278 Mio. Euro und somit mehr als die Hälfte des geplanten Volumens von 500 Mio. Euro investiert. Bereits im Juni erfolgte der Ankauf des Startportfolios als Forward Deal. Erworben wurden fünf Neubauprojekte von der Ten Brinke Gruppe an den Standorten Berlin, Köln, Wuppertal und Mainz.

Der "Industria Wohnen Deutschland V" ist ein gemeinsam mit der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegter Fonds. Ziel ist es, für institutionelle Anleger ein Wohnungsportfolio mit ausschuttungsorientierter Strategie und hoher Wertstabilitat aufzubauen.

Das dritte Projekt am Standort Berlin hat INDUSTRIA WOHNEN für den eigenen Bestand erworben. Bei allen drei Neubauprojekten ist die Fertigstellung bis Mitte 2019 geplant.

Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Ten Brinke

"Mit diesen Neuengagements fügen wir der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Ten Brinke Gruppe drei weitere Kapitel hinzu", so Klaus Niewöhner-Pape, Geschäftsführer der INDUSTRIA WOHNEN. Aufgrund der anhaltend großen Nachfrage nach Anlageobjekten aus dem Bestand und der weiterhin guten Nachfrageperspektive für qualitativ guten und bezahlbaren Wohnraum in den Ballungsräumen, setzt INDUSTRIA WOHNEN verstärkt auf einen frühzeitigen Einstieg in neue Projekte, um die selbst gesetzten Renditeziele zu erreichen. "Die Partnerschaft mit etablierten Bauträgern wie Ten Brinke gibt uns die dafür notwendige Sicherheit. Gleiches gilt für den Entwickler, den wir durch unsere Investition bei der Projektfinanzierung unterstützen."

Die Ten Brinke Gruppe aus den Niederlanden ist als Familienunternehmen mit Niederlassungen in Deutschland, Spanien und Griechenland international vertreten. Aktuell entwickeln Ten Brinke und INDUSTRIA WOHNEN bereits gemeinsame Projekte in Dresden, Berlin, Köln, Wuppertal und Mainz.

INDUSTRIA WOHNEN wurde bei der Transaktion von Heussen Rechtsanwälte München, begleitet.

INDUSTRIA WOHNEN ist Spezialist für Investitionen in deutsche Wohnimmobilien. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main erschließt privaten und institutionellen Anlegern Investitionen in Wohnungen an wirtschaftsstarken Standorten in ganz Deutschland und bietet ein umfassendes Leistungspaket im Asset- und Property-Management. Aktuell verwaltet INDUSTRIA WOHNEN mehr als 17.000 Wohnungen und stützt sich dabei auf die Erfahrung aus 60 Jahren Tätigkeit am Markt. INDUSTRIA WOHNEN betreut als Asset Manager private und institutionelle Investoren und ist inzwischen mit mehr als 2 Milliarden Euro im deutschen Wohnungsmarkt investiert. Die Akquisitionsstrategie von INDUSTRIA WOHNEN ist sowohl auf Neubau- als auch auf Bestandsinvestitionen gerichtet.

INDUSTRIA WOHNEN ist ein Tochterunternehmen der Degussa Bank AG.

www.industria-wohnen.de

Eine Visualisierung der Objekte stellen wir bei Bedarf gern zu Verfügung.

