DGAP-News: IMW Immobilien SE: IMW Immobilen SE startet Aktienrückkauf (deutsch)

IMW Immobilien SE Hausvogteiplatz 11A 10117 Berlin

ISIN-Nr. DE 000 A0BVWY6 und DE 000 A0BVWZ3

Corporate News IMW Immobilien SE startet Aktienrückkauf

Der Verwaltungsrat der IMW Immobilien SE, Berlin, hat beschlossen, den Aktionären der Gesellschaft ein öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 1.482.000 auf den Namen lautende Stückaktien - entspricht einen Anteil von 9 % am derzeitigen Grundkapital - anzubieten. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt am 3. April 2017, 0:00 Uhr und endet am 24. April 2017 um 24:00 Uhr (MESZ). Die Gesellschaft hält derzeit 18.493 eigene Aktien, so dass gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und der Ermächtigung durch die Hauptversammlung am 29. September 2016 bis zu 9,89 % des Grundkapitals (entspricht 1.628.173 Aktien) erworben werden können. Der angebotene Kaufpreis der Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf aufgrund des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 29. September 2016 EUR 6,00 je Aktie nicht unterschreiten und EUR 9,00 je Aktie nicht überschreiten. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat daher beschlossen, den Angebotspreis auf EUR 7,90 je Aktie festzulegen. Sofern im Rahmen des Angebots mehr als 1.482.000 Aktien der IMW Immobilien SE zum Erwerb eingereicht werden, werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt, wobei kleinere Angebote mit Stückzahlen bis zu 100 Stück bevorrechtigt angenommen werden. Die Einzelheiten des Angebots wird die Gesellschaft innerhalb der nächsten Tage auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.imw-se.de/investorrelations veröffentlichen.

