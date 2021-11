DGAP-News: IMPFSTOFFERGEBNISSE: DEFENCE THERAPEUTICS GIBT ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER TOXIKOLOGISCHEN STUDIEN AN KANINCHEN ZU SEINEM COVID-19-IMPFSTOFF ACCUVAC-PT001 BEKANNT (deutsch)

CSE: DTC Börse Frankfurt: DTC USOTC: DTCFF PRESSEMITTEILUNG

IMPFSTOFFERGEBNISSE: DEFENCE THERAPEUTICS GIBT ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER TOXIKOLOGISCHEN STUDIEN AN KANINCHEN ZU SEINEM COVID-19-IMPFSTOFF ACCUVAC-PT001 BEKANNT

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 3. November 2021 – Defence Therapeutics Inc. (“Defence” oder das “Unternehmen”), ein Biotechnologieunternehmen, das an der Entwicklung der nächsten Generation von therapeutischen Verfahren zur Krebsbekämpfung sowie an Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung