DGAP-News: IMMOFINANZ vermietete im Rumpfgeschäftsjahr 2016 über 80.000 m² Bürofläche in Bukarest (deutsch)

IMMOFINANZ vermietete im Rumpfgeschäftsjahr 2016 über 80.000 m² Bürofläche in Bukarest

DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges IMMOFINANZ vermietete im Rumpfgeschäftsjahr 2016 über 80.000 m² Bürofläche in Bukarest

28.02.2017





Die IMMOFINANZ hat im zurückliegenden Rumpfgeschäftsjahr 2016 rund 80.000 m² Bürofläche in Bukarest vermietet. Das sind mehr als 40% des gesamten Büro-Bestandsportfolios im Kernmarkt Rumänien. Der Vermietungsgrad im Bereich Office Rumänien konnte damit im Rumpfgeschäftsjahr von rund 88% auf voraussichtlich mehr als 94% erhöht werden. Auf Neuvermietungen bzw. Erweiterungen entfallen dabei rund 47.000 m² oder 60% der vermieteten Fläche, die weiteren Abschlüsse betreffen Vertragsverlängerungen.

Die größte Neuvermietung wurde für das vor kurzem fertiggestellte Büro-Projekt myhive Metroffice unterzeichnet. Das US-Unternehmen HARMAN, das vernetzte Produkte und Lösungen für Automobilhersteller, Endkunden und Unternehmen anbietet, unterzeichnete einen langfristigen Vertrag über 7.700 m². Weitere neue Verträge konnten u.a. mit dem Medienunternehmen Ringier über 2.400 m², Kaufland (2.000 m²) und Regus (1.500 m²) abgeschlossen werden.

Die internationale Büromarke der IMMOFINANZ - myhive - wird derzeit auf fünf Büroimmobilien in Bukarest ausgerollt. Bei den Gebäuden myhive Iride 20 und myhive S-Park ist der Umgestaltungsprozess bereits abgeschlossen.

Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in derzeit acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Moskau. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,2 Mrd., das sich auf mehr als 350 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl Head of Corporate Communications and Investor Relations IMMOFINANZ T +43 (0)1 88 090 2290 M +43 (0)699 1685 7290 communications@immofinanz.com investor@immofinanz.com

28.02.2017

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: IMMOFINANZ AG Wienerbergstraße 11 1100 Wien Österreich Telefon: +43 (0) 1 88090 - 2290 Fax: +43 (0) 1 88090 - 8290 E-Mail: investor@immofinanz.com Internet: http://www.immofinanz.com ISIN: AT0000809058 WKN: 911064 Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt ; Warschau, Wien (Amtlicher Handel / Official Market)

