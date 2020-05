DGAP-News: IMMOFINANZ steigert operatives Ergebnis im Q1 2020 deutlich um 18%, negatives Bewertungsergebnis wegen Covid-19 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Immofinanz Immobilien Anlagen":

IMMOFINANZ steigert operatives Ergebnis im Q1 2020 deutlich um 18%, negatives Bewertungsergebnis wegen Covid-19

* Mieterlöse und Ergebnis aus Asset Management verbessern sich um 13,4%

bzw. 18,1%

* FFO 1 (vor Steuern) um 3,6% auf EUR 29,1 Mio. und FFO 1 je Aktie um

11,5% auf EUR 0,29 gestiegen

* Konzernergebnis aufgrund negativer Bewertungseffekte bei EUR -37,6 Mio.

* Starke Liquiditätsposition von EUR 312,5 Mio. sowie unbesicherte

Konzernkreditlinie in Höhe von EUR 100,0 Mio.

* Covid-19-Update: 79% der Retail-Flächen im Portfolio wieder offen und

deutliche Erholung der Besucherzahlen seit Wiedereröffnung vor allem im

Retail Park Bereich; dennoch Auswirkungen noch nicht voll abschätzbar

KENNZAHLEN (IN MEUR) Q1 2020 IN % Q1 2019¹

Mieterlöse 74,0 13,4% 65,2

Ergebnis aus Asset Management 59,5 18,1% 50,4

Ergebnis aus Immobilienverkäufen -1,8 n.a. 1,0

Ergebnis aus der Immobilienentwicklung -0,7 83,8% -4,6

Operatives Ergebnis 43,5 18,0% 36,8

EBIT -1,5 n.a. 43,9

Finanzergebnis -30,3 -62,1% -18,7

Konzernergebnis -37,6 n.a. 30,4

FFO 1 (vor Steuern) 29,1 3,6% 28,1

FFO 1/Aktie (vor Steuern) in EUR 0,29 11,5% 0,26

¹Vergleichszahlen wurden angepasst

Die IMMOFINANZ verzeichnete im Startquartal 2020 eine sehr gute operative

Entwicklung: Die Mieterlöse verbesserten sich um 13,4% auf EUR 74,0 Mio. vor

allem als Folge des Portfoliowachstums durch Zukäufe und Fertigstellungen

sowie einer positiven Like-for-like-Entwicklung der Mieterlöse um 1,9%. Das

Ergebnis aus Asset Management stieg um 18,1% auf EUR 59,5 Mio. und das

operative Ergebnis um 18,0% auf EUR 43,5 Mio. Im Bewertungsergebnis aus

Bestandsimmobilien und Firmenwerten in Höhe von EUR -45,0 Mio. spiegeln sich

jedoch negative Auswirkungen der Covid-19-Pandemie wider. Das

Konzernergebnis beläuft sich somit auf EUR -37,6 Mio.

"Wir sind operativ stark ins Jahr gestartet und profitieren dabei von

unserem hochwertigen Portfoliowachstum. Die Covid-19-Krise hat uns ab Mitte

März gebremst, aber wir arbeiten konsequent an deren Bewältigung.

Mittlerweile sind auch 79% unserer Retail-Flächen wieder geöffnet. Wir

wollen gestärkt aus dieser Krise gehen und den Wachstumskurs der IMMOFINANZ

fortsetzen. Dabei gilt unser Fokus weiterhin den Assetklassen Office und

Retail sowie unserer Markenstrategie", sagt Ronny Pecik, CEO der IMMOFINANZ.

Der FFO 1 aus dem Bestandsgeschäft (vor Steuern) verbesserte sich um 3,6%

auf EUR 29,1 Mio. (Q1 2019: EUR 28,1 Mio.). In diesem FFO 1 ist die im

Jänner 2020 erstmals erfolgte, jährliche Kuponzahlung für die

Unternehmensanleihe 2023 in Höhe von EUR 13,1 Mio. als Aufwand vollständig

berücksichtigt. Der FFO 1 je Aktie verbesserte sich auf EUR 0,29 (Q1 2019:

EUR 0,26). Bei Glättung dieser Kuponzahlung über das Gesamtjahr beliefe sich

der FFO 1 im Q1 2020 auf EUR 38,9 Mio. (plus 38,7% im Vergleich zum Q1

2019).

Vermietungsgrad stabil auf hohem Niveau

Das Immobilienportfolio umfasst per Ende März 2020 211 Objekte mit einem

Buchwert von rund EUR 5,1 Mrd. Der Großteil davon - 92,2% oder rund EUR 4,7

Mrd. - sind Bestandsobjekte. Davon entfallen 64,7% auf den Büro- und 35,2%

auf den Einzelhandelsbereich. Der Vermietungsgrad liegt nahezu unverändert

bei hohen 96,4% (31. Dezember 2019: 96,8%). Die Bruttorendite beträgt 6,1%

auf Basis der IFRS-Mieterlöse und 6,4% auf Basis der Mietvorschreibung.

Robuste Bilanzkennzahlen

Die IMMOFINANZ verfügt über eine robuste Bilanzstruktur mit einer

Eigenkapitalquote von 45,9% (31. Dezember 2019: 46,0%). Die liquiden Mittel

belaufen sich auf EUR 312,5 Mio. (31. Dezember 2019: EUR 345,1 Mio.). Der

Netto-Loan-to-Value liegt mit 43,8% (12/2019: 43,0%) unter dem Zielwert von

rund 45,0%. Die durchschnittlichen Finanzierungskosten belaufen sich

unverändert auf 1,90% p.a. inklusive Derivate (31. Dezember 2019: 1,91%).

Die Hedging-Quote ist stabil bei hohen 90,8% (31. Dezember 2019: 90,7%), und

der unbelastete Asset-Pool (Immobilienvermögen und S IMMO-Aktien) beträgt

EUR 1,9 Mrd. bzw. 33,4% (31. Dezember 2019: EUR 1,9 Mrd. bzw. 33,8%).

Der unverwässerte EPRA NAV je Aktie erhöhte sich per 31. März 2020 auf EUR

31,95 (31. Dezember 2019: verwässert EUR 31,05). Bei der Berechnung des EPRA

NAV wurden - im Gegensatz zum 31. Dezember 2019 - keine Verwässerungseffekte

berücksichtigt, die aus der Wandlung der IMMOFINANZ-Wandelanleihe 2024

resultieren würden, da die Wandelanleihe per 31. März 2020 "nicht im Geld"

war. Der Buchwert je Aktie beträgt EUR 28,69 (31. Dezember 2019: EUR 29,34).

Covid-19-Update

Wie angekündigt, hat die IMMOFINANZ unmittelbar mit Beginn der

Covid-19-Krise zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, um die potenziellen

negativen Auswirkungen auf den Konzern so gering wie möglich zu halten. Dazu

zählen u.a. der Aufschub nicht zeit-kritischer Instandhaltungsmaßnahmen, die

Reduktion von Betriebskosten und sonstiger betrieblicher Aufwendungen, die

Reduktion von regulären Kapitaltilgungen von Bankfinanzierungen, der Stopp

sämtlicher in Prüfung befindlicher Ankäufe von Immobilien sowie die

Evaluierung von Steuerstundungen und Steuerersparnissen. Darüber hinaus

wurde die sehr gute Liquiditätsposition von EUR 312,5 Mio. per Ende März

durch den Abschluss einer zusätzlichen unbesicherten Konzernkreditlinie über

EUR 100,0 Mio. weiter gestärkt.

Beginnend in Österreich kam es ab Mitte April in fast allen Ländern, in

denen die IMMOFINANZ Retail-Immobilien besitzt, zu einer schrittweisen

Aufhebung der gesetzlichen Regelungen zur Eindämmung von Covid-19. Derzeit

sind 79% der gesamten Retail-Fläche im Konzern wieder geöffnet. Ausnahme ist

Rumänien, wo die vier VIVO! Shopping Center noch geschlossen sind. "Wir

machen auch sehr gute Fortschritte beim Abschluss von Vereinbarungen mit

unseren größten Retail-Mietern hinsichtlich fairer Lösungen für die

Krisenmonate und die Wiedereröffnungs-Phase. Dennoch ist es noch zu früh,

die Auswirkungen dieser Pandemie voll abzuschätzen. Dank unserer operativen

Performance sowie unserer soliden Liquiditätsposition und

Finanzierungsstruktur sind wir für die aktuellen Herausforderungen

unverändert gut positioniert", sagt Dietmar Reindl, COO der IMMOFINANZ.

Bei den Besucherzahlen in den Retail-Immobilien zeigt sich seit der

schrittweisen Wiedereröffnung eine deutlich positive Entwicklung vor allem

im Bereich der Retail Parks. So wurden in den STOP SHOPs zuletzt mit rund

3,2 Mio. Besuchern pro Woche wieder Werte wie zu Jahresbeginn erzielt. Diese

Entwicklung spiegelt den Wettbewerbsvorteil des STOP SHOP-Konzepts wider:

one-stop-shopping mit direktem Eintritt vom Parkplatz in den jeweiligen Shop

und verringerte Kontaktmöglichkeiten.

Ergebnisentwicklung Q1 2020 im Detail

Die Mieterlöse verbesserten sich um 13,4% oder EUR 8,8 Mio. auf EUR 74,0

Mio. Das ist vor allem auf die im zurückliegenden Jahr erfolgten Zukäufe und

Fertigstellungen von Immobilien zurückzuführen. Die Immobilienaufwendungen

liegen mit EUR -12,4 Mio. um 9,7% über dem Vorjahresniveau (Q1 2019: EUR

-11,3 Mio.), wobei sich das Immobilienvermögen per 31. März 2020 deutlich

auf EUR 4,9 Mrd. erhöhte (Q1 2019: EUR 4,0 Mrd.). Die in den

Betriebskostenaufwendungen ausgewiesenen Leerstandkosten sanken um 13,4% auf

EUR -1,8 Mio. Insgesamt verbesserte sich das Ergebnis aus Asset Management

um 18,1% auf EUR 59,5 Mio. (Q1 2019: EUR 50,4 Mio.). Die bereinigte Marge

aus Ergebnis aus Asset Management/Mieterlöse erhöhte sich damit auf 82,2%

(um Personalaufwendungen bereinigtes Ergebnis aus Asset Management/um

IFRS-16-Effekte bereinigte Mieterlöse; Q1 2019: 81,6%).

Das Ergebnis aus Immobilienverkäufen beträgt EUR -1,8 Mio. (Q1 2019: EUR 1,0

Mio.). Das Ergebnis aus Immobilienentwicklung hat sich auf EUR -0,7 Mio.

verbessert (Q1 2019: EUR -4,6 Mio.).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 29,2% auf EUR

-13,8 Mio. (Q1 2019: EUR -10,7 Mio.). Der Anstieg der darin enthaltenen

Personalaufwendungen ist überwiegend auf einen Einmaleffekt (Ausscheiden von

Oliver Schumy aus dem Vorstand der Gesellschaft) zurückzuführen. Das

operative Ergebnis verbessert sich somit um 18,0% auf EUR 43,5 Mio. (Q1

2019: EUR 36,8 Mio.).

Das Bewertungsergebnis aus Bestandsimmobilien und Firmenwerten beträgt

aufgrund negativer Auswirkungen der Covid-19-Pandemie EUR -45,0 Mio. (Q1

2019: EUR 7,1 Mio.). Das entspricht 0,9% des IFRS-Immobilienvermögens. Im

Zuge einer internen Immobilienbewertung wurden leicht gestiegene

Marktrenditen, vor allem im Einzelhandelsbereich, im Portfolio reflektiert.

Der Finanzierungsaufwand hat sich bei einem um 9,4% gestiegenen

Finanzierungsvolumen infolge der Immobilienankäufe auf EUR -19,5 Mio. (Q1

2019: EUR -14,9 Mio.) erhöht. Darüber hinaus war der Vergleichswert des

Vorjahres positiv mit EUR 4,2 Mio. durch die Kuponreduktion der

Wandelanleihe 2024 beeinflusst (Anpassung der Effektivzinsmethode). Das

sonstige Finanzergebnis mit EUR -5,3 Mio. (Q1 2019: EUR -7,9 Mio.)

resultiert überwiegend aus der Bewertung von Zinsderivaten aufgrund der

Niedrigzinsphase.

Die Ergebnisanteile aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen

belaufen sich auf EUR -4,2 Mio. (Q1 2019: EUR 4,9 Mio.). Davon entfallen EUR

-5,5 Mio. auf den Ergebnisanteil der S IMMO. Insgesamt beträgt das

Finanzergebnis somit EUR -30,3 Mio. (Q1 2019: EUR -18,7 Mio.).

Das Ergebnis vor Ertragsteuern beträgt EUR -31,8 Mio. (Q1 2019: EUR 25,3

Mio.) und die Ertragsteuern EUR -5,9 Mio. Das Konzernergebnis kommt somit

bei EUR -37,6 Mio. (Q1 2019: EUR 30,4 Mio.) zu liegen. Das entspricht einem

Ergebnis je Aktie (unverwässert) von EUR-0,37 (Q1 2019: EUR 0,28).

Die Zwischenmitteilung der IMMOFINANZ AG für das 1. Quartal 2020 zum

Stichtag 31. März 2020 ist auf der Website des Unternehmens unter

http://www.immofinanz.com/de/investor-relations/finanzberichte ab 28. Mai

2020 abrufbar.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre

Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in sieben Kernmärkten in

Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und

Rumänien. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung

von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP

(Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts-

und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein

Immobilienvermögen von rund EUR 5,1 Mrd., das sich auf mehr als 210 Objekte

verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und

Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investore@immofinanz.com

1100 Vienna, Wienerbergstraße 11, Austria

www.immofinanz.com

