DGAP-News: IMMOFINANZ AG: Dividendenbekanntmachung (deutsch)

IMMOFINANZ AG: Dividendenbekanntmachung

^ DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende IMMOFINANZ AG: Dividendenbekanntmachung

01.06.2017 / 15:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





ISIN: AT0000809058

In der am 01. Juni 2017 abgehaltenen 24. ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG, mit Sitz in Wien, FN 114425 y, wurde für das Rumpfgeschäftsjahr 2016 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,06 je dividendenberechtigter Aktie beschlossen.

Diese Ausschüttung erfolgt gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 01. Juni 2017 nach österreichischem Steuerrecht als Einlagenrückzahlung gemäß § 4 Abs 12 Einkommensteuergesetz.

Die Dividende ist am 07. Juni 2017 zur Zahlung fällig (Dividenden-Zahltag). Die Aktien der IMMOFINANZ AG werden an der Wiener Börse und der Warschauer Börse ab dem 02. Juni 2017 ex Dividende für das Rumpfgeschäftsjahr 2016 gehandelt (Dividenden Ex-Tag). Der für den Depotstand zum Erhalt der Dividendenzahlung maßgebliche Stichtag (Nachweisstichtag, Record Date) ist der 06. Juni 2017.

Kontakt: Für Rückfragen:

Bettina Schragl Head of Corporate Communications and Investor Relations IMMOFINANZ T +43 (0)1 88 090 2290 M +43 (0)699 1685 7290 communications@immofinanz.com investor@immofinanz.com

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 11 www.immofinanz.com

01.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: IMMOFINANZ AG Wienerbergstraße 11 1100 Wien Österreich Telefon: +43 (0) 1 88090 - 2290 Fax: +43 (0) 1 88090 - 8290 E-Mail: investor@immofinanz.com Internet: http://www.immofinanz.com ISIN: AT0000809058 WKN: 911064 Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt; Warschau, Wien (Amtlicher Handel / Official Market)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

579689 01.06.2017

