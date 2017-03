DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG plant Börsengang am 30. März 2017 im Segment 'Scale' der Frankfurter Wertpapierbörse (deutsch)

IBU-tec advanced materials AG plant Börsengang am 30. März 2017 im Segment 'Scale' der Frankfurter Wertpapierbörse

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST

IBU-tec advanced materials AG plant Börsengang am 30. März 2017 im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse

- Kapitalerhöhung um bis zu 1 Mio. neue Aktien zur Wachstumsfinanzierung beschlossen

- Preisspanne auf EUR 16 bis EUR 20 festgesetzt

- Zeichnungsfrist vom 21. März bis 27. März

- Nachhaltiger Lock-up der Altaktionäre

Weimar, 20. März 2017 - Vorstand und Aufsichtsrat der IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec") haben zur Durchführung eines Börsengangs beschlossen, Aktien des Unternehmens im Rahmen eines erstmaligen öffentlichen Angebots in einer Preisspanne von 16,00 Euro - 20,00 Euro je Aktie anzubieten. Der Börsengang soll am 30. März 2017 im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment "Scale" stattfinden. Basis des Angebots wird ein Wertpapierprospekt sein, der ausführliche Informationen zum Börsengang enthalten wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht soll am 20. März 2017 erfolgen.

Die Zeichnungsfrist soll am 21. März 2017 beginnen und voraussichtlich am 27. März 2017 (Privatanleger 15:00 Uhr MESZ, institutionelle Investoren 17:00 Uhr MESZ) enden. Insgesamt werden bis zu 1.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 60.000 Aktien aus dem Besitz eines Minderheitsaltaktionärs zur Zeichnung angeboten. Darüber hinaus wird eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 150.000 Aktien aus dem Besitz eines Altaktionärs zur Verfügung gestellt. Die Altaktionäre sind Halteverpflichtungen (Lock-up) zwischen insgesamt 30 Monaten und 93 Monaten eingegangen. Bei vollständiger Platzierung aller Aktien beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 4.000.000 Mio. Euro.

IBU-tec hat im Vorfeld der Transaktion, im Rahmen einer Privatplatzierung, von ersten institutionellen Investoren bereits Kaufangebote innerhalb der nunmehr festgelegten Bookbuildingspanne erhalten. Diese decken bereits das angestrebte Kapitalerhöhungsvolumen vollumfänglich ab.

Die aus dem Börsengang erwarteten Mittel von brutto bis zu 18,0 Mio. Euro (zum mittleren Wert der Preisspanne) sollen in das künftige Wachstum von IBU-tec investiert werden.

Kontakt:

IBU-tec advanced Materials AG Max Narr Hainweg 9-11 99425 Weimar Tel. + 49 (0)151 67955683 E-Mail: max.narr@ibu-tec.de

edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt Tel. +49 (0)69-905505-52 E-Mail: IBU-tec@edicto.de

Disclaimer Diese Veröffentlichung ist eine Anzeige und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines nach der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am 20. März 2017 im Internet auf der Website der Emittentin (www.ibu-tec.de/de/investor-relations.html) und zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin (Hainweg 9-11, 99425 Weimar) kostenfrei erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Acts registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Acts in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Zu den Wertpapieren, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt veröffentlicht. Infolgedessen richtet sich diese Veröffentlichung nur an qualifizierte Anleger und darf nur an qualifizierte Anleger verteilt werden. Qualifizierte Anleger sind solche, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i.S.v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i.S.v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Weiterhin richtet sich diese Veröffentlichung nur an diejenigen Personen in anderen Mitgliedsländern des EWR als Deutschland, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(1)(e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung) ("qualifizierte Anleger") sind. Jede Anlage oder Anlageaktivität im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung ist nur zugänglich für und wird nur getätigt mit (i) Relevanten Personen im Vereinigten Königreich und (ii) qualifizierten Anlegern in anderen EWR-Mitgliedsländern als Deutschland. Alle anderen Personen, die diese Veröffentlichung innerhalb eines anderen Mitgliedslandes des EWR als Deutschland erhalten, sollten sich nicht auf diese Veröffentlichung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.

