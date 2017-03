DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG: Zeichnungsfrist für Börsengang im Segment 'Scale' der Frankfurter Wertpapierbörse beginnt am 21. März 2017 (deutsch)

IBU-tec advanced materials AG: Zeichnungsfrist für Börsengang im Segment 'Scale' der Frankfurter Wertpapierbörse beginnt am 21. März 2017

IBU-tec advanced materials AG: Zeichnungsfrist für Börsengang im Segment 'Scale' der Frankfurter Wertpapierbörse beginnt am 21. März 2017

IBU-tec advanced materials AG: Zeichnungsfrist für Börsengang im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse beginnt am 21. März 2017

- Spezialist für thermische Verfahren zur Behandlung anorganischer Stoffe adressiert Megatrends Green-Mobility, Green-Economy und Medizintechnik

- Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 21. - 27. März 2017, Erstnotiz geplant am 30. März, Preisspanne 16,00 Euro - 20,00 Euro

- Ganz überwiegender Teil der angebotenen Aktien aus Kapitalerhöhung, langlaufende Halteverpflichtungen der Altaktionäre

- Mittelverwendung für weiteres Unternehmenswachstum: Treiber u. a. E-Mobility und neue Stoffgruppen

- Durchschnittliches jährliches Unternehmenswachstum bei IBU-tec von rd. 19 Prozent seit 2014 bei EBIT-Marge konstant über 20 Prozent, guter Jahresstart 2017

Weimar, 20. März 2017 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec"), ein hochspezialisierter, wachstumsstarker Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate, startet den Börsengang. Das Unternehmen strebt die Erstnotiz seiner Aktien im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse im neuen Segment "Scale" an. Der erste Handelstag ist für den 30. März 2017 geplant, die Zeichnungsfrist für die Aktien beginnt am 21. März 2017.

Das Angebot besteht aus einem erstmaligen, öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933. Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde am 20. März 2017 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt.

Angebotene Aktien ganz überwiegend aus Kapitalerhöhung - bereits hohe Orderquote von ersten institutionellen Investoren

Die Zeichnungsfrist beginnt am 21. März 2017 und endet voraussichtlich am 27. März 2017 (Privatanleger: 15:00 Uhr MESZ, institutionelle Investoren: 17:00 Uhr MESZ). Insgesamt werden bis zu 1.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 60.000 Aktien aus dem Besitz eines Minderheitsaltaktionärs zur Zeichnung angeboten. Darüber hinaus wird eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 150.000 Aktien aus dem Besitz eines Altaktionärs zur Verfügung gestellt. Die Preisspanne zur Zeichnung der Aktien wurde vom Unternehmen und der ICF BANK AG mit 16,00 Euro - 20,00 Euro festgelegt. Die Altaktionäre des Unternehmens sind Halteverpflichtungen (Lock-up) zwischen insgesamt 30 Monaten und 93 Monaten eingegangen. Bei vollständiger Platzierung aller Aktien beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 4.000.000 Euro.

IBU-tec hat im Vorfeld der Transaktion, im Rahmen einer Privatplatzierung, von ersten institutionellen Investoren bereits Kaufangebote innerhalb der nunmehr festgelegten Bookbuildingspanne erhalten. Diese decken bereits das angestrebte Kapitalerhöhungsvolumen vollumfänglich ab. Damit konnte bereits frühzeitig ein hohes Maß an Transaktionssicherheit erreicht werden. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass bei der Zuteilung auch die im Rahmen des öffentlichen Angebotes eingehenden Angebote angemessen berücksichtigt werden.

Der Börsengang von IBU-tec wird von der ICF BANK als Sole Global Coordinator/Sole Bookrunner begleitet.

Hochspezialisierter Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie

IBU-tec entwickelt für Kunden mittels thermischer Verfahrenstechnik neue anorganische Materialien und verbessert Materialeigenschaften bei bestehenden Produkten. Des Weiteren setzt das Unternehmen effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse für Kunden auf. Die Basis stellen eine flexible, hochentwickelte Technologieplattform mit Drehrohröfen und weltweit einzigartige, patentgeschützte Verfahren mit Pulsationsreaktoren sowie das umfassende Spezialwissen der Mitarbeiter dar. Positioniert in einer attraktiven Nische sieht IBU-tec mit Blick auf das umfangreiche Leistungsspektrum und die kundenspezifischen Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen keine direkten Wettbewerber. Dies manifestiert sich u. a. in den hohen Gewinnmargen von IBU-tec und den stabilen Kundenbeziehungen mit einer Vielzahl nationaler und internationaler Konzerne.

IBU-tec Schwerpunkt Green-Mobility: Abgasreinigung für Verbrennungsmotoren und E-Mobility

Das Leistungsangebot von IBU-tec adressiert globale Megatrends wie Green-Mobility. Hier ist das Unternehmen in der Behandlung von Pulvern für Katalysatoren bei Verbrennungsmotoren von Autos ebenso tätig wie in der Prozessentwicklung und Behandlung von Werkstoffen für Autobatterien im Bereich E-Mobility. Mit mehreren namhaften Kunden besteht bei Batteriewerkstoffen eine Zusammenarbeit. Damit ist IBU-tec in einem Markt aktiv, dem Fachleute in den kommenden Jahren erhebliches Wachstum voraussagen. Laut Marktstudien soll die Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos bis 2030 weltweit um rund 25 Prozent pro Jahr steigen.

Green-Economy und Medizintechnik als weitere Leistungsbereiche

Ein weiterer Schwerpunkt von IBU-tec sind Entwicklungs- und Produktionsleistungen im Bereich Green-Economy. Hierzu zählen u. a. die Behandlung von Seltenen Erden und die Entwicklung und Produktion von Baustoffen mit reduziertem CO2-Gehalt für Kunden sowie Leistungen für die dezentrale Energiespeicherung. Für Medizintechnikunternehmen hingegen entwickelt IBU-tec neuartige Stoffsysteme mit überlegenen Materialeigenschaften, die bei künstlichen Gelenken und Dentalprothesen eingesetzt werden können.

Mittelzufluss soll für weiteres Wachstum verwendet werden

Die aus dem Börsengang erwarteten Mittel von brutto bis zu 18,0 Mio. Euro (zum mittleren Wert der Preisspanne) sollen in das künftige Wachstum von IBU-tec investiert werden. Das Unternehmen erwartet weiteres Wachstum durch den Ausbau des bestehenden Leistungsangebots im Bereich E-Mobility, Katalysatoren und dezentrale Energiespeicherung, die Internationalisierung des Geschäfts sowie die Erschließung weiterer zukunftsträchtiger Geschäftsfelder. Entsprechend plant IBU-tec, den Emissionserlös vor allem für den Ausbau eines neuen Standorts in einem Chemieindustriegebiet zu verwenden. Zudem sollen mit den zufließenden Mitteln neben dem Aufbau des internationalen Vertriebs auch Investitionen an den bestehenden Standorten in Weimar und Nohra getätigt werden.

Dynamisches Wachstum und EBIT-Marge über 20 Prozent in den vergangenen Jahren

IBU-tec ist von 2014 bis 2016 beim Umsatz jährlich um durchschnittlich 19 Prozent gewachsen. 2016 wurden Erlöse von 17,7 Mio. Euro bei einem Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 4,1 Mio. Euro (EBIT-Marge: 23 %) erzielt. Das EBIT stieg seit 2014 überproportional zum Umsatz um durchschnittlich 27,1 % jährlich. Die Eigenkapitalquote belief sich Ende 2016 auf 70 %.

Guter Jahresstart 2017

Auch die bisherige Geschäftsentwicklung im Jahr 2017 war positiv. Beigetragen dazu hat ein erfreulicher Jahresauftakt bei Batteriewerkstoffen für die E-Mobility. Zudem zeichnet sich für das laufende Geschäftsjahr ein Nachfrageanstieg nach katalytisch aktiven Pulvern ab.

Über IBU-tec

Die IBU-tec advanced materials AG ist ein hochspezialisierter, wachstumsstarker Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate. Diese erhalten dadurch veränderte und überlegene Materialeigenschaften. IBU-tec adressiert über seine breite, internationale Kundenbasis weltweite Megatrends, wie Green-Mobility (E-Mobility und Autokatalysatoren), Green-Economy (u. a. CO2- reduzierte Baustoffe, Seltene Erden, stationäre Energiespeicherung) und Medizintechnik (u. a. künstliche Gelenke und Zahnersatz). Grundlage des Markterfolgs von IBU-tec sind die eigene, flexibel einsetzbare Technologieplattform, einzigartige, patentgeschützte Verfahren sowie das umfassende Know-how der insgesamt rund 150 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de

