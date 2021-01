DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec erwartet bis 2025 hochprofitables Umsatzwachstum auf 80 bis mehr als 100 Millionen Euro/ Eigenes Batterieprodukt und Fokus auf globale Greentechmärkte als Wachstumstreiber (deutsch)

IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec erwartet bis 2025 hochprofitables Umsatzwachstum auf 80 bis mehr als 100 Millionen Euro/ Eigenes Batterieprodukt und Fokus auf globale Greentechmärkte als Wachstumstreiber

IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec erwartet bis 2025 hochprofitables

Umsatzwachstum auf 80 bis mehr als 100 Millionen Euro/ Eigenes

Batterieprodukt und Fokus auf globale Greentechmärkte als Wachstumstreiber

25.01.2021 / 08:34

IBU-tec erwartet bis 2025 hochprofitables Umsatzwachstum auf 80 bis mehr als

100 Millionen Euro/ Eigenes Batterieprodukt und Fokus auf globale

Greentechmärkte als Wachstumstreiber

- Strategie "IBU 2025" vorgestellt

- EBITDA Marge soll auf mehr als 20 Prozent steigen

- Durchschnittliches Wachstum der kommenden Jahre 20-25 Prozent p.a.

- Batteriematerialien sollen bis zu 30 Prozent des Umsatzes ausmachen

- Positionierung als Greentech-Unternehmen in globalen Wachstumsmärkten wird

forciert

Weimar, 25. Januar 20201 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec",

ISIN: DE000A0XYHT5) stellt die Strategie "IBU 2025" vor. Damit hat das

Unternehmen seine 2015 aufgestellte Wachstumsstrategie fortentwickelt und

weiter geschärft. Durch die erhöhte Nachfrage nach Batterieprodukten sowie

die verstärkte Positionierung der Gruppe in globalen Wachstumsmärkten mit

Fokus auf Umwelt- und Ressourcenschonung geht IBU-tec in den kommenden

Jahren von einem forcierten Wachstum von durchschnittlich 20-25 Prozent pro

Jahr aus. Für das Geschäftsjahr 2025 plant IBU-tec im Konzern mit Umsätzen

von 80 bis über 100 Millionen Euro, bei einer Steigerung der EBITDA-Marge

auf mehr als 20 Prozent. Im Kernsegment Batteriematerialien rechnet die

Gruppe sogar mit mehr als einer Verzehnfachung ihrer Umsätze im Vergleich zu

2020. So sollen 25 bis 30 Prozent der Gesamtumsätze des Konzerns in diesem

Bereich im Jahr 2025 erwirtschaftet werden.

Im Bereich Batteriematerialien ist IBU-tec ab diesem Jahr erstmals auch mit

einem eigenen Produkt (Vergleich Corporate News vom 19. Oktober 2020) in dem

globalen Wachstumsmarkt vertreten. Mit der Varta AG konnte IBU-tec bereits

einen renommierten Kunden für das neue Produkt gewinnen. LFP-Batterien, auf

die auch Tesla künftig verstärkt setzen will, sorgen u.a. für eine

verbesserte Reichweite bei Elektrofahrzeugen. Einsatzmöglichkeiten finden

sich aber auch in Batterien für Hörgeräte, stationäre Energiespeicher oder

Bootsmotoren.

Auch im Segment Glascoating erwartet IBU-tec profitables Wachstum in den

kommenden Jahren. Das für das Glascoating verwendete Produkt MBTC, das von

der IBU-tec Konzerntochter BNT produziert wird, sorgt durch ein besonderes

Beschichtungsverfahren dafür, dass Glasflaschen über mehrere Durchläufe bei

der Wiederverwendung robust bleiben und gut handelbar sind. Dadurch können

mehr recyclebare Glasflaschen und dafür weniger Plastikflaschen produziert

werden. Nach dem Marktaustritt eines wichtigen Wettbewerbers ist IBU-tec der

einzige in Europa noch ansässige Produzent in diesem Segment. Entsprechend

will die Unternehmensgruppe ihren Umsatz in den kommenden Jahren in diesem

Segment verdoppeln. Weitere Wachstumstreiber bis 2025 werden das Service-

und Recyclinggeschäft sowie neue als auch bestehende Spezialchemieprodukte

sein.

Ulrich Weitz, CEO von IBU-tec: "Wir haben eine klare Strategie für ein

forciertes Wachstum, die unseren Umsatz bereits bis 2025 vervielfachen wird.

Bei unserem Ziel von 80 bis mehr als 100 Millionen Euro Umsatz und einer

EBITDA-Marge von mehr als 20 Prozent haben wir keine Best Case Szenarien

unterstellt. Batteriematerialien werden über viele Jahre unser wichtigster

Wachstumstreiber sein und mit unserem eigenen Produkt, das wir ab Herbst

vermarkten können, wachsen wir dort noch einmal in eine neue Dimension. Wir

bedienen mit unserem Produkt LFP-Batterien, die zunehmend im Fokus von

Pionieren der Branche wie beispielsweise Tesla stehen. Auch in den Bereichen

Umweltschutz, Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft profitieren wir als

Greentech-Unternehmen von globalen Megatrends. Mit unserer "IBU 2025"

Strategie sind wir zukunftsfähig für die kommenden fünf Jahre und lange

darüber hinaus aufgestellt."

Den Auftakt für die dynamische Unternehmensentwicklung in den kommenden

Jahren bildet das Geschäftsjahr 2021. So geht IBU-tec 2021 von einem

deutlichen Umsatzwachstum auf 37 und 39 Millionen Euro aus, bei einer

erwarteten EBITDA-Marge zwischen 17 und 19 Prozent. Die Gesamtleistung im

Jahr 2021 wird mit 41 bis 43 Millionen Euro prognostiziert.

Das Wachstum von IBU-tec in den kommenden Jahren basiert auf Nachhaltigkeit,

Kundenorientierung und einer umfassenden Einbindung der Mitarbeiter und

ihrer Potenziale. Zusammen mit dem starken und erprobten Geschäftsmodell

resultiert daraus eine erfolgreiche Marktpositionierung von IBU-tec. Im

Rahmen der Strategie "IBU 2025" wird das Unternehmen die Effizienz von

Strukturen und Prozesse weiter optimieren: dies bedeutet beispielsweise

fortschreitende Kostenorientierung, steigende Produktivität und das Heben

von Synergien. IBU-tec hat bereits begonnen, Systeme im Konzern zu

vereinheitlichen und mit einer einheitlichen Unternehmenskultur Cross

Selling Möglichkeiten noch stärker auszuschöpfen.

Ulrich Weitz, CEO der IBU-tec, erläutert die Strategie IBU 2025

ausführlicher in einer Videobotschaft unter folgendem Link:

https://www.ibu-tec.de/news-media/news/newsbeitrag/meldung/. Die

Kurzpräsentation zur Prognose 2025 steht unter folgendem Link:

https://youtu.be/S9w4P8b9b-k

zur Ansicht bereit.

Über IBU-tec

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster

Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil

patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem

Prozess- und Material-Know-how von rd. 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.

Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von

Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher

sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der

Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen

Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig

positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von

innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de.

Kontakt

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42-44

60322 Frankfurt

Tel. +49 (0) 69-905505-52

E-Mail: IBU-tec@edicto.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG

Hainweg 9-10

99425 Weimar

Deutschland

Telefon: +49 (0)3643 - 8649-0

Fax: +49 (0)3643 - 8649-30

E-Mail: mail@ibu-tec.de

Internet: www.ibu-tec.de

ISIN: DE000A0XYHT5

WKN: A0XYHT

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Tradegate Exchange

EQS News ID: 1162790

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1162790 25.01.2021

