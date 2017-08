DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec im 1. Halbjahr 2017 mit rund 50 Prozent Umsatzwachstum im Bereich E-Mobility und stationäre Energiespeicherung (deutsch)

IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec im 1. Halbjahr 2017 mit rund 50 Prozent Umsatzwachstum im Bereich E-Mobility und stationäre Energiespeicherung

IBU-tec im 1. Halbjahr 2017 mit rund 50 Prozent Umsatzwachstum im Bereich E-Mobility und stationäre Energiespeicherung

- Umsatz auch insgesamt leicht über Vorjahresperiode und den Erwartungen

- EBITDA-Marge bei 32 Prozent, EBIT-Marge von 20 Prozent

- Positiver Ausblick für das Gesamtjahr

Weimar, 31. August 2017 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) hat im 1. Halbjahr 2017 bei insgesamt verändertem Umsatzmix einen deutlichen Sprung im Bereich der Batteriewerkstoffe für die E-Mobility und im Bereich stationäre Energiespeicherung verzeichnet. Sowohl Umsatz als auch Produktionsvolumen haben sich in der Periode in diesem Segment um etwa 50 Prozent erhöht. Damit wurde eine deutliche Verschiebung von Umsätzen mit katalytisch aktiven Pulvern für die Automobilindustrie in diese Zukunftsbereiche realisiert - auch die Umsätze bei Chemiekatalysatoren entwickelten sich positiv. Der Gesamtumsatz im 1. Halbjahr lag trotz der geänderten Erlösstruktur mit 9,4 Mio. Euro sogar um rd. 3 Prozent über dem Vorjahreszeitraum und die Erwartungen des Unternehmens konnten übertroffen werden.

IBU-tec hat im ersten Halbjahr wichtige Kontakte zur Ausweitung der Kundenbasis geknüpft und auch produktionsseitig Fortschritte erzielt. So wurde beispielsweise eine weitere Produktionsanlage für Batteriewerkstoffe qualifiziert. Auch in anderen Geschäftsbereichen wurden wichtige Schritte der weiteren Expansions- und Wachstumsstrategie umgesetzt. So wurden die Vertriebsaktivitäten signifikant verstärkt und zunehmend international ausgerichtet, Personal und Know-how ausgebaut sowie eine weitere Produktionsanlage für die Rohstoffindustrie in Betrieb genommen. Ein Meilenstein war die Eröffnung des neuen Logistikzentrums Nohra, wodurch die Produktionsprozesse erheblich verbessert und das Potenzial für weitere Forschungs- und Produktionskapazitäten im Stammwerk Weimar geschaffen wurden.

Trotz signifikanter Vorlaufkosten für die strategischen Maßnahmen, wie zum Beispiel im Personalbereich, konnte IBU-tec in den ersten sechs Monaten 2017 weiterhin hohe Gewinnmargen erzielen. Bereinigt um die die einmaligen Aufwendungen für den Börsengang belief sich die EBITDA-Marge auf 32 Prozent und die EBIT-Marge auf gut 20 Prozent. Dies entspricht einem EBITDA von 3,0 Mio. Euro (1. Hj. 2016: 3,4 Mio. Euro) und einem EBIT von 1,9 Mio. Euro (1. Hj. 2016: 2,5 Mio. Euro), was erwartungsgemäß unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums lag.

IBU-tec hat die finanzielle Basis im Berichtszeitraum durch die erfolgreiche Kapitalerhöhung im Rahmen des Börsengangs deutlich gestärkt. Die liquiden Mittel lagen zum Halbjahresende 2017 bei rund 16,8 Mio. Euro nach 2,1 Mio. Euro am Jahresende 2016. Das Eigenkapital belief sich am 30. Juni 2017 auf 30,1 Mio. Euro nach 13,9 Mio. Euro am 31. Dezember 2016.

Für den weiteren Jahresverlauf 2017 ist IBU-tec - trotz einer durch die Verschiebung der Umsatzstruktur etwas verminderten Visibilität - optimistisch und erwartet weitere Umsatzsteigerungen. Positiv auf das künftige profitable Wachstum dürften sich vor allem die gute Marktposition, die zunehmende Internationalisierung, das diversifizierte Leistungsangebot mit der Ausrichtung auf aussichtsreiche Wachstumsmärkte, die flexiblen Forschungs- und Produktionskapazitäten, das umfangreiche Know-how und die starken Partnerschaften auswirken. Auch durch den geplanten Kapazitätsausbau an einem Chemiestandort erwartet IBU-tec mittelfristig einen signifikanten Wachstumsschub.

Der Halbjahresbericht 2017 ist auf der Internetseite von IBU-tec unter www.ibu-tec.de abrufbar.

Über IBU-tec

Die IBU-tec advanced materials AG ist ein hochspezialisierter, wachstumsstarker Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate. Diese erhalten dadurch veränderte und überlegene Materialeigenschaften. IBU-tec adressiert über seine breite, internationale Kundenbasis weltweite Megatrends, wie Green-Mobility (E-Mobility und Autokatalysatoren), Green-Economy (u. a. CO2- reduzierte Baustoffe, Seltene Erden, stationäre Energiespeicherung) und Medizintechnik (u. a. künstliche Gelenke und Zahnersatz). Grundlage des Markterfolgs von IBU-tec sind die eigene, flexibel einsetzbare Technologieplattform, einzigartige, patentgeschützte Verfahren sowie das umfassende Know-how der insgesamt rund 150 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de.

Kontakt:

edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt Tel. +49 (0) 69-905505-52 E-Mail: IBU-tec@edicto.de

IBU-tec advanced Materials AG Max Narr Hainweg 9-11 99425 Weimar Tel. +49 (0) 151 67955683 E-Mail: max.narr@ibu-tec.de

