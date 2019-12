DGAP-News: Hypoport AG: empirica-systeme GmbH wird Teil der Hypoport-Gruppe (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Hypoport AG: empirica-systeme GmbH wird Teil der Hypoport-Gruppe

12.12.2019 / 14:58

Pressemitteilung

Unternehmenserwerb

empirica-systeme GmbH wird Teil der Hypoport-Gruppe

- Kompetenzausbau im Bereich Immobiliendatenbanken und Bewertungsalgorithmen

- Bisheriges Angebots-Portfolio wird beibehalten und weiter ausgebaut

- Kurzfristig Eingliederung in Hypoport-Tochter Value AG geplant

- Zusätzliche Synergieeffekte in Geschäftsmodellen mehrerer

Hypoport-Unternehmen

Berlin, 12. Dezember 2019: Die Hypoport AG hat heute 100% der Anteile der

empirica-systeme GmbH von den bisherigen Eigentümern übernommen. Über den

Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Berliner Unternehmen ist

einer der wichtigsten Datenpartner der deutschen Immobilienwirtschaft.

empirica-systeme wurde 2011 als Spin-off aus der empirica ag gegründet und

ist auf die Verarbeitung, Analyse und Bereitstellung von

Immobilienmarktdaten und -informationssystemen spezialisiert.

"Die Aufnahme der empirica-systeme GmbH in unser Unternehmens-Netzwerk

ermöglicht uns, den weiteren Kompetenzausbau im Bereich

Immobiliendatenbanken und Bewertungsalgorithmen deutlich zu beschleunigen",

freut sich Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport AG. "Davon

werden viele unserer Tochterunternehmen profitieren können - allen voran die

Value AG als Komplettanbieter für finanzwirtschaftliche

Immobilienbewertungen. Daher wird die empirica-systeme GmbH auch kurzfristig

in die Value AG integriert."

"In ihren Produkten ,empirica-systeme Marktdatenbank', ,empirica-systeme

Analyst' und ,empirica-systeme REST-API' verbinden die Mitarbeiter der

empirica-systeme GmbH Marktkenntnis, Analysekompetenz und technisches

Know-how", erklärt Christoph Monnet, IT-Vorstand der Value AG. "Unsere neuen

Kollegen liefern ihren rund 80 Kunden auf Basis innovativer und flexibler

Technologien detaillierte und unverzerrte Erhebungen, Aufbereitungen und

Auswertungen immobilienwirtschaftlicher Daten. Diesen Bereich wollen wir

zugunsten der Bestandskunden der empirica-systeme GmbH und der Kunden der

Value AG deutlich ausbauen. Ihre Algorithmen werden uns schon kurzfristig

helfen, unsere Prozesse in der Immobilienbewertung noch effektiver zu

gestalten. Der gemeinsame Einsatz von KI ist dann der nächste Schritt."

"Wir freuen uns, nun Teil der Value AG und des Hypoport-Netzwerkes zu sein",

so Andreas Vater, Geschäftsführer der empirica-systeme GmbH und einer der

bisherigen Anteilseigner. "Uns war es wichtig, Kapazitäten zu schaffen, um

unsere volle Innovationskraft entfalten zu können, ohne auf unsere

Unabhängigkeit und unser Servicelevel zu verzichten. Mit dem Verkauf an die

Hypoport-Gruppe können wir diesen Weg gehen. Es gibt viele Synergien mit

verschiedenen Hypoport-Unternehmen und wir können uns gegenseitig

bereichern. Innerhalb der schnell wachsenden Value AG mit ihren breit

aufgestellten IT-Teams haben wir nun die nötige Manpower, um unsere Projekte

noch schneller und professioneller voranzutreiben. Gemeinsam können wir so

Marktanalyse und Immobilienbewertung in Deutschland auf ein neues Niveau

heben."

Über die Value AG

Die Value AG ist Deutschlands einziger Full-Service-Anbieter für die

finanzwirtschaftliche Immobilienbewertung. Aus einer Hand bietet das

Unternehmen mit seinen rund 300 Mitarbeitern die gesamte Produktpalette für

alle Assetklassen an: von Immobilienbesichtigungen inkl. Dokumentation,

Markt- und Beleihungswertgutachten innerhalb und oberhalb der

Kleindarlehensgrenze über Portfoliobewertungen bis hin zur vollständigen

Übernahme des Bewertungsprozesses bei Auslagerung der Bewertungsleistung

durch die Auftraggeber. Die Value AG trägt seit Mai 2015 den Titel

"Regulated by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)". Im

Oktober 2015 wurde dem Unternehmen als einer von derzeit sieben

Bewertungsgesellschaften deutschlandweit erstmals das Gütesiegel "Approved

by HypZert" verliehen.

Die Value AG ist eine 100%ige Tochter der im SDAX notierten Hypoport AG.

Über die Hypoport AG

Die Hypoport AG ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren rund

1.800 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von

Technologieunternehmen für die Kredit- & Immobilien- sowie

Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander

profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform

und Versicherungsplattform.

Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten

B2B-Kreditmarktplatz EUROPACE die größte deutsche Plattform für

Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein

vollintegriertes System vernetzt ca. 700 Partner aus den Bereichen Banken,

Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater

wickeln monatlich mehr als 30.000 Transaktionen mit einem Volumen von mehr

als 6 Mrd. Euro über EUROPACE ab. Neben EUROPACE fördern die Teilmarktplätze

FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und

Starpool das Wachstum der Kreditplattform.

Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen

Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal

Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu

Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an

Verbraucher richten.

Das Segment Immobilienplattform (ehemals Institutionelle Kunden) bündelt

alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der

privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Finanzierung,

Verwaltung, Vermarktung und Bewertung von Immobilien.

Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine

internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur

Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem werden dem Segment auch der

Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool zugeordnet.

Die Aktien der Hypoport AG sind an der Deutschen Börse im Prime Standard

gelistet und seit 2015 im SDAX vertreten.

Kontakt

Hypoport AG

Klosterstraße 71

10179 Berlin

Internet: www.hypoport.de

Twitter: www.twitter.com/Hypoport

Presse

Sven Westmattelmann

Leiter Public Relations

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1935

E-Mail: presse@hypoport.de

Investor Relations

Jan H. Pahl

Investor Relations Manager

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

E-Mail: ir@hypoport.de

Über die Aktie

ISIN DE 0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ

