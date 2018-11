DGAP-News: Hypoport AG: Hypoport bestätigt starkes Wachstum in den ersten neun Monaten 2018 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Hypoport AG: Hypoport bestätigt starkes Wachstum in den ersten neun Monaten 2018

DGAP-News: Hypoport AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Hypoport AG: Hypoport bestätigt starkes Wachstum in den ersten neun Monaten

2018

05.11.2018 / 07:14

Pressemitteilung

Kennzahlen 9M 2018

Hypoport bestätigt starkes Wachstum in den ersten neun Monaten 2018

- Konzernumsatz steigt in den ersten neun Monaten 2018 um 33% auf rund 192

Mio. EUR

- EBIT der gesamten Hypoport-Gruppe erhöht sich um 19% auf rund 22 Mio. EUR

- Integration der drei akquirierten Unternehmen FIO, Value AG und ASC

verläuft planmäßig

Berlin, 5. November 2018: Die Hypoport-Gruppe bestätigt heute die am 24.

Oktober 2018 bekanntgegebenen vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal

2018 und präsentiert die Ergebnisse der ersten neun Monate 2018. Hiernach

stieg der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten des laufenden

Geschäftsjahres um rund 33% auf 191,8 Mio. EUR (9M 2017: 143,7 Mio. EUR).

Das hieraus resultierende EBIT betrug 22,2 Mio. EUR (9M 2017: 18,6 Mio. EUR)

und erhöhte sich somit um 19%. Damit bestätigt die auf Wachstum

ausgerichtete Unternehmensgruppe ihren Expansionskurs, der weiterhin von

allen vier Segmenten getragen wird.

Das Segment Kreditplattform profitierte von der sehr guten Entwicklung des

Finanzierungsmarktplatzes EUROPACE, welcher sein Transaktionsvolumen in den

ersten neun Monaten 2018 um 18% auf 42,8 Mrd. EUR (9M 2017: 36,4 Mrd. EUR)

steigerte. Gleichzeitig haben die ebenfalls zum Segment Kreditplattform

gehörenden Maklerpools ihre Umsätze ausweiten können, sodass sich der

Segmentumsatz in den ersten neun Monaten um 31% auf 81,5 Mio. EUR (9M 2017*:

62,3 Mio. EUR) erhöhte. Das EBIT des Segments wurde im gleichen Zeitraum um

33% auf 18,8 Mio. EUR (9M 2017*: 14,1 Mio. EUR) gesteigert.

Im Segment Privatkunden zeigte sich der anhaltende Trend, dass Verbraucher

eine neutrale Beratung durch den Finanzierungsexperten Dr. Klein mit seinen

mittlerweile 590 Beratern (30.09.2017*: 520; +13%) bevorzugen. Hieraus

resultierte ein um 28% gestiegenes Vertriebsvolumen in den ersten neun

Monaten 2018 von 4,8 Mrd. EUR (9M 2017*: 3,8 Mrd. EUR). Im gesamten Segment

wurde ein um 18% erhöhter Umsatz von 65,7 Mio. EUR (9M 2017*: 55,9 Mio. EUR)

erwirtschaftet. Das EBIT des Segments stieg innerhalb der ersten neun Monate

um 16% auf 9,0 Mio. EUR (9M 2017*: 7,7 Mio. EUR).

Das im Sommer 2018 etablierte Segment Immobilienplattform bündelt alle

immobilienbezogenen B2B-Geschäftsaktivitäten der Hypoport-Gruppe mit dem

Ziel der Digitalisierung von Vertrieb, Bewertung und Verwaltung von

Immobilien. Nicht zuletzt aufgrund der akquirierten Unternehmen FIO und

Value AG stieg der Segmentumsatz um 53% von 15,4 Mio. EUR auf 23,5 Mio. EUR.

Das EBIT entwickelte sich mit einem Anstieg von 10% auf 3,7 Mio. EUR (9M

2017: 3,4 Mio. EUR) positiv, jedoch noch leicht unterproportional. Gründe

hierfür waren eine eher schwache Entwicklung in der margenstarken

Produktgruppe Vermittlung & Beratung sowie der weitere Aufbau von Teams für

die Produktgruppe Immobilienbewertung.

Das Segment Versicherungsplattform hat in den ersten neun Monaten 2018 die

Geschäftsbeziehung zu bereits existierenden und neuen Kunden (

Vertriebsorganisationen und junge B2C Insurtech-Unternehmen ( ausgeweitet

und die im Sommer erworbene Gesellschaft ASC integriert. Die Umsätze stiegen

daher von 10,9 Mio. EUR (9M 2017) auf 21,9 Mio. EUR. Das EBIT nach neun

Monaten 2018 von insgesamt -1,5 Mio. EUR (9M 2017: -0,9 Mio. EUR) ist noch

durch Anlaufverluste leicht belastet.

Ronald Slabke, Vorsitzender des Vorstands, erläutert: "Wir sind insgesamt

äußerst zufrieden mit der Entwicklung in den ersten neun Monaten 2018. Unser

organisches Wachstum verläuft weiterhin dynamisch. Zudem wurden unsere drei

in 2018 akquirierten Gesellschaften ( FIO, Value AG und ASC ( gut in unser

Unternehmensnetzwerk integriert und leisten bereits positive

Ergebnisbeiträge."

Kennzahlen

Hypoport-Gruppe

(Angaben in Mio. 9M 9M 9M Q3 Q3 Q3

EUR) 2018 2017 Verände- 2018 2017 Verände-

rung rung

Umsatz 191,8 143,7 33% 70,0 48,4 45%

Rohertrag 102,0 75,8 35% 36,7 25,1 46%

EBIT 22,2 18,6 19% 7,4 5,2 41%

* Vorjahreswerte angepasst, siehe Erläuterungen zum Konzernzwischenabschluss

"Vergleichbarkeit der Vorjahreswerte"

Über die Hypoport AG

Die Hypoport AG mit Sitz in Berlin ist Muttergesellschaft der

Hypoport-Gruppe. Mit ihren rund 1.400 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe

ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Finanz- & Immobilien- sowie

Versicherungswirtschaft. Sie besteht aus einem Netzwerk von autonomen

Tochterunternehmen, mit den vier Segmenten Kreditplattform, Privatkunden,

Immobilienplattform und Versicherungsplattform.

Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten

B2B-Finanzierungsmarktplatz EUROPACE die größte deutsche Softwareplattform

für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein

vollintegriertes System vernetzt mehr als 500 Partner aus den Bereichen

Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend

Finanzierungsberater wickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem

Volumen von rund 5 Mrd. EUR über EUROPACE ab. Neben EUROPACE fördern die

Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften

Qualitypool und Starpool das Wachstum des Segments Kreditplattform.

Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen

Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal

Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu

Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an

Verbraucher richten.

Das Segment Immobilienplattform (ehemals Institutionelle Kunden) bündelt

alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der

privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Vertrieb,

Bewertung und Verwaltung von Immobilien.

Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit Smart InsurTech eine

internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur

Verwaltung von Versicherungspolicen.

Die Aktien der Hypoport AG sind an der Deutschen Börse im Prime Standard

gelistet und seit 2015 im SDAX vertreten.

Investor Relations

Jan H. Pahl

Investor Relations Manager

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 96512519

E-Mail: ir@hypoport.de

Über die Aktie

ISIN DE 0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ

05.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Hypoport AG

Klosterstraße 71

10179 Berlin

Deutschland

Telefon: +49/30 42086-0

Fax: +49/30 42086-1999

E-Mail: ir@hypoport.de

Internet: www.hypoport.de

ISIN: DE0005493365

WKN: 549336

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

740945 05.11.2018

°