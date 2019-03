DGAP-News: Hypoport AG: Hypoport beschleunigt in 2018 das Wachstumstempo und rechnet für 2019 erneut mit einem Umsatzrekord (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Hypoport AG: Hypoport beschleunigt in 2018 das Wachstumstempo und rechnet für 2019 erneut mit einem Umsatzrekord

DGAP-News: Hypoport AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Hypoport AG: Hypoport beschleunigt in 2018 das Wachstumstempo und rechnet

für 2019 erneut mit einem Umsatzrekord

11.03.2019 / 07:15

Pressemitteilung

Vorläufiges Jahresergebnis 2018

Hypoport beschleunigt in 2018 das Wachstumstempo und rechnet für 2019 erneut

mit einem Umsatzrekord

- Konzernumsatz 2018 steigt um 36% auf 266 Mio. Euro dynamisch an

- Segmente Kreditplattform und Privatkunden erzielen Umsatzwachstum von 37%

und 15% in der privaten Immobilienfinanzierung bei nur +5%

Gesamtmarktwachstum

- Segment Immobilienplattform steigert, getragen durch anorganisches

Wachstum, seine Umsätze um 64%

- Segment Versicherungsplattform verdoppelt Umsätze in 2018 durch

organisches und anorganisches Wachstum

- Segmente Immobilienplattform und Versicherungsplattform sind weiterhin die

größten Investitionsfelder

- Für das Jahr 2019 erwartet Hypoport einen Umsatz zwischen 310 und 340 Mio.

EUR und ein EBIT zwischen 32 und 40 Mio. EUR

Berlin, 11. März 2019: Hypoport bestätigt mit dem heutigen vorläufigen

Jahresergebnis 2018 die am 04. März 2019 veröffentlichte Ersteinschätzung.

Darüber hinaus konkretisiert Hypoport die Entwicklung der vier Segmente

sowie die Prognose 2019 für die gesamte Unternehmensgruppe. Der

Konzernumsatz 2018 stieg um +36% auf 266,0 Mio. EUR (2017: 194,9 Mio. EUR)

deutlich an. Ausschlaggebend für diese äußerst positive Entwicklung waren

Umsatzsteigerungen in allen vier Segmenten.

Das Segment Kreditplattform zeigte hierbei mit einem Umsatzplus von 37% auf

114,7 Mio. Euro (2017*: 83,6 Mio. Euro) eine äußerst starke Entwicklung und

eine deutliche Beschleunigung des Wachstumstempos. Entscheidend für dieses

Umsatzwachstum waren ein 20%iger Anstieg des Transaktionsvolumens von

EUROPACE auf 58 Mrd. EUR sowie eine gute Entwicklung der ebenfalls zum

Segment Kreditplattform gehörenden Maklerpools. Der Ertrag vor Zinsen und

Steuern (EBIT) des Segments Kreditplattform wurde trotz erneut ausgeweiteter

Zukunftsinvestitionen um 38% auf 26,1 Mio. EUR (2017*: 18,9 Mio. EUR)

gesteigert.

Im Segment Privatkunden wurden die Umsätze ebenfalls ausgebaut. Hier konnte

eine Zunahme um 15% auf 86,4 Mio. EUR (2017*: 74,9 Mio. EUR) erzielt und

damit der Markt deutlich übertroffen werden. Eine weiter steigende Nachfrage

der Verbraucher nach neutraler Beratung bei Immobilienfinanzierungen und die

Erhöhung der Anzahl an Finanzierungsberater auf 595 (2017: 541) begründen

diesen Erfolg. Hieraus resultierte ein um 30% gestiegenes Vertriebsvolumen

von 6,5 Mrd. EUR in 2018 (2017*: 5,0 Mrd. EUR). Das EBIT des Segments stieg

um 9% auf den neuen Rekordwert 10,8 Mio. EUR (2017*: 9,9 Mio. EUR).

Das Segment Immobilienplattform (ehemals Institutionelle Kunden) bündelt

seit Sommer 2018 alle immobilienbezogenen B2B-Geschäftsaktivitäten der

Hypoport-Gruppe mit dem Ziel der Digitalisierung von Vertrieb, Bewertung und

Verwaltung von Immobilien. Auch aufgrund der akquirierten Unternehmen FIO

und Value AG stieg der Segmentumsatz um 64% auf 34,1 Mio. EUR (2017*: 20,8

Mio. EUR). Auch das EBIT entwickelte sich mit einem Anstieg von 56% auf 6,0

Mio. EUR (2017*: 3,8 Mio. EUR) trotz deutlicher Investitionen in

Digitalisierung und den Aufbau von Teams für Key-Account-Management sehr

positiv.

Im Segment Versicherungsplattform lag der Tätigkeitsfokus im Geschäftsjahr

2018 auf Integration der erworbenen Softwareunternehmen und Ausbau der

Geschäftsbeziehungen zu bereits existierenden Kunden (Finanzvertriebe,

Maklerpools und junge B2C Insurtech-Unternehmen) auf alle Module der

Plattform. Zusätzlich erhöhten Akquisitionen das Wachstum des Segments,

sodass die Umsätze in 2018 auf 30,4 Mio. Euro anstiegen, was nahezu einer

Verdoppelung gegenüber 2017 (15,2 Mio. EUR) entspricht. Aufgrund des Aufbaus

von Vertriebs- und IT-Entwicklungskapazitäten sowie Aufwendungen für die

Prüfung und Ausführung von Unternehmensakquisitionen ergaben sich im Segment

Versicherungsplattform in 2018 noch Anlaufverluste von EBIT von -2,7 Mio.

EUR.

Durch den beschriebenen Umsatzanstieg der einzelnen Hypoport-Segmente

erhöhte sich auch der Rohertrag der gesamten Unternehmensgruppe in 2018 um

37% auf 140,2 Mio. EUR (2017: 102,3 Mio. EUR). Unterstützt durch diesen

Anstieg und den starken operativen Cash Flow wurden erneut die Investitionen

in die vielfältigen Plattformlösungen des Konzern sowie ein Ausbau der

zielgruppenspezifischen Vertriebskapazitäten für zukünftiges

Unternehmenswachstum massiv gesteigert. Das EBIT der Hypoport-Gruppe wurde

um 26% auf 29,3 Mio. Euro (2017: 23,3 Mio. EUR) ausgeweitet. Das Ergebnis

pro Aktie betrug 3,66 EUR (2017: 3,10 EUR).

Ronald Slabke, Vorsitzender des Vorstands, bewertet die Geschäftsentwicklung

2018 wie folgt: "Jedes unserer vier Segmente ist in 2018 organisch deutlich

gewachsen. Darüber hinaus haben wir uns insbesondere im neuausgerichteten

Segment Immobilienplattform anorganisch durch die beiden Zukäufe von FIO und

VALUE AG deutlich verstärkt. Wir haben in 2018 das erfolgreichste Jahr in

der Geschichte von Hypoport erreicht. Im bereits angelaufenen Geschäftsjahr

2019 wird der operative Fokus auf der weiteren technischen,

organisatorischen und kulturellen Integration der zuletzt erworbenen

Unternehmen sowie der zusätzlichen Hebung von Synergien zwischen den

Unternehmen unseres Hypoport-Netzwerks liegen. Wir erwarten hieraus für 2019

einen Konzernumsatz vor weiteren Akquisitionen zwischen 310 und 340 Mio. EUR

und eine EBIT zwischen 32 und 40 Mio. EUR für die gesamte Hypoport-Gruppe."

Die vorläufigen Geschäftszahlen bedürfen noch der Testierung durch den

Wirtschaftsprüfer und der Feststellung durch den Aufsichtsrat. Der

Geschäftsbericht wird wie geplant am 25. März 2019 veröffentlicht.

Vorläufige Kennzahlen

Hypoport-Gruppe

(Angaben in Mio. EUR) GJ GJ GJ Q4 Q4 Q4

2018 2017 Verände- 2018 2017 Verände-

rung rung

Umsatz 266,0 194,9 36% 74,2 51,2 45%

Rohertrag 140,2 102,3 37% 38,2 26,5 44%

EBIT 29,3 23,3 26% 7,1 4,7 51%

* Vorjahreswerte angepasst, siehe Erläuterungen zum Konzernabschluss

"Vergleichbarkeit der Vorjahreswerte".

Über die Hypoport AG

Die Hypoport AG mit Sitz in Berlin ist Muttergesellschaft der

Hypoport-Gruppe. Mit ihren rund 1.500 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe

ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Immobilien- sowie

Versicherungswirtschaft. Sie besteht aus einem Netzwerk von autonomen

Tochterunternehmen, mit den vier Segmenten Kreditplattform, Privatkunden,

Immobilienplattform und Versicherungsplattform.

Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten

B2B-Finanzierungsmarktplatz EUROPACE die größte deutsche

Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und

Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt mehr als 500 Partner aus

den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend

Finanzierungsberater wickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem

Volumen von rund 5 Mrd. EUR über EUROPACE ab. Neben EUROPACE fördern die

Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften

Qualitypool und Starpool das Wachstum des Segments Kreditplattform.

Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen

Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal

Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu

Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an

Verbraucher richten.

Das Segment Immobilienplattform (ehemals Institutionelle Kunden) bündelt

alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der

privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Vertrieb,

Bewertung und Verwaltung von Immobilien.

Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit Smart InsurTech eine

internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur

Verwaltung von Versicherungspolicen.

Die Aktien der Hypoport AG sind an der Deutschen Börse im Prime Standard

gelistet und seit 2015 im SDAX vertreten.

Investor Relations

Jan H. Pahl

Investor Relations Manager

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 96512519

E-Mail: ir@hypoport.de

Über die Aktie

ISIN DE 0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ

