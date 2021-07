DGAP-News: Hybrid Cloud Management 2021 - neue Studie zum optimalen Einsatz (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "USU Software":

Hybrid Cloud Management 2021 - neue Studie zum optimalen Einsatz

^

DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Studie/Studienergebnisse

Hybrid Cloud Management 2021 - neue Studie zum optimalen Einsatz (News mit

Zusatzmaterial)

21.07.2021 / 09:52

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Möglingen, 21. Juli 2021.

Im Auftrag von USU hat das Forschungs- und Beratungsunternehmen "Research in

Action" jetzt 750 Entscheider*innen mittelständischer und großer Unternehmen

zu den Herausforderungen, Lösungen und Einsparpotenzialen von Cloud-Services

befragt. Die Studie untersucht 5 wichtige Aspekte zur Zukunft von

Cloud-Services. Sie zeigt, dass Cloud Computing in der heutigen Wirtschaft

unverzichtbar ist, die Herausforderungen aber immens sind: So leiden drei

Viertel der Unternehmen unter explodierenden Cloud-Kosten, zwei Drittel

unter einem unkontrollierten Anstieg der Cloud-Services. Die detaillierten

Ergebnisse der Studie sind kostenfrei verfügbar.

Kostenfalle Cloud Computing

Unbestritten sind Cloud-Services und -Infrastrukturen eine zentrale Säule

für einen effizienten und sicheren IT-Betrieb. Aber die Anwendungen bringen

auch neue Herausforderungen mit sich. Ein Großteil der Befragten beklagt die

Kostenexplosion. Nahezu alle Teilnehmer*innen aus Unternehmen mit bis zu

5.000 Mitarbeiter*innen leiden darunter. Auch bei den größeren Unternehmen

liegt der Anteil bei mindestens 59 %. Damit IT-Infrastrukturen mit

Cloud-Komponenten die Effizienz der Gesamtorganisation erhöhen, müssen die

Unternehmen zuerst einen Weg aus der Kostenfalle finden.

Wildwuchs und fehlende ROI-Berechnung

Eng mit den hohen Cloud-Kosten verbunden sind vor allem zwei weitere

Aspekte: Sehr wichtig (65 %) ist den Befragten, ungesteuerten Wildwuchs beim

Bezug von Cloud-Diensten zu verhindern. Im ungeregelten Einkauf von Services

dürfte eine wesentliche Ursache für die schwer zu kontrollierenden Kosten

liegen. Es fehlt an Transparenz und an einer einheitlichen Steuerung. In

diesem Sinne vermissen mehr als der Hälfte der Befragten eine ROI-Berechnung

vor dem Cloud-Einsatz. Vor allem große Unternehmen (75 %) sehen die Gefahr

einer Kostenexplosion durch Fehlentscheidungen mangels ROI-Rechnung.

Softwarelösungen für effizienten Cloud-Betrieb

Um die identifizierten Herausforderungen im Cloud Management effektiv zu

meistern, setzen die Teilnehmer*innen auf Software-Tools als Mittel der

Wahl. Dabei ist das Einsatzspektrum weit gefasst. In der Regel kombinieren

Module zur Kostenkontrolle, zur Verrechnung und zum Ressourcenmanagement die

verschiedenen in der USU-Studie abgefragten Funktionen. Über vier Fünftel

der Entscheider*innen planen ein toolgestütztes Kosten-Controlling.

Kosten- und Risikominimierung durch Cloud Management

Die Erwartungen sind hoch. Mehr als vier Fünftel der Befragten versprechen

sich durch den Einsatz von Cloud Management Software die Reduzierung ihrer

Infrastruktur- und ihrer Softwarelizenz-Kosten. Mehr als drei Viertel (78 %)

erwarten dabei Kostensenkungen in Höhe von bis zu einer Million Euro

jährlich. Daneben sind ihnen die Effizienz und Sicherheit des IT-Betriebes

ebenfalls sehr wichtig, um die Gesamtorganisation nachhaltig zu stärken.

Die Zeit ist reif für Cloud Management Software

Für die meisten Unternehmen steht die Einführung von Cloud Management Tools

für die Optimierung ihrer hybriden IT-Landschaften kurz bevor. Die

Teilnehmer*innen nennen meist Zeiträume von wenigen Monaten. 94 % der

Befragten werden in den kommenden zwei Jahren eine Cloud Management Software

einführen. Sie erwarten, damit die Kosten der Cloud-Dienste zu kontrollieren

und zu reduzieren. Generell erhoffen sich die Befragten einen transparenten

Überblick, welche Services im Unternehmen überhaupt genutzt und ob die

implementierten Ressourcen ausgeschöpft werden. Viele dieser Aspekte deckt

eine modular aufgebaute Komplettlösung für Cloud Management Software ab.

Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar.

USU

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer

Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der

heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere

Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu

reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer

Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit

bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften

USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS

zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN

DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300

E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108

E-Mail: falk.sorge@usu.com

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4b38869dc309882b5cc82a9dd618f83e

Dateibeschreibung: Ergebnisse der Hybrid Cloud Studie 2021

---------------------------------------------------------------------------

21.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: USU Software AG

Spitalhof

71696 Möglingen

Deutschland

Telefon: +49 (0)7141 4867-0

Fax: +49 (0)7141 4867-200

E-Mail: info@usu-software.de

Internet: www.usu-software.de

ISIN: DE000A0BVU28

WKN: A0BVU2

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1220590

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1220590 21.07.2021

°