DGAP-News: Hüttig & Rompf AG: Immobilienmarkt - weitere Preissteigerungen garantiert? (deutsch)

Immobilienmarkt - weitere Preissteigerungen garantiert?

* Gezahlte Kaufpreise steigen im Jahresvergleich rasant an

* Immobilienkäufer deutlich einkommensstärker

* Kapitalanleger schlagen vermehrt am Immobilienmarkt zu

Frankfurt am Main, 23. Juli 2021 - Die Angst vor den Folgen der Covid-19

Pandemie scheint vollends in Vergessenheit zu geraten und die beeindruckende

Rallye am Markt für Wohnimmobilen hält an. In näherer Zukunft scheint einer

Fortsetzung dieser Entwicklung auch nichts im Wege zu stehen. Fundamentale

Faktoren wie das dauerhaft niedrige Zinsniveau und ein anhaltender

Nachfrageüberhang nach Wohnraum werden aller Voraussicht nach auch in den

kommenden Jahren den Markt beherrschen und die Preisentwicklung stützen,

wenn nicht sogar weiter befeuern. Dies zeigt sich auch Anhand einer

aktuellen Auswertung von Marktdaten des Immobilienfinanzierungsberaters

Hüttig & Rompf.

Der von Eigennutzern tatsächlich gezahlte, durchschnittliche Kaufpreis

betrug im zweiten Quartal 2021 552.000EUR. Kapitalanleger zahlten im Schnitt

357.000EUR. Dies entspricht einem Anstieg der Kaufpreise um 16% bzw. 19% im

Vergleich zum Vorjahresquartal. Im selben Zeitraum wuchsen jedoch auch die

Einkommen der angehenden Immobilienbesitzer kräftig. Eigennutzer verdienten

10%, Kapitalanleger sogar 16% mehr als im Vorjahresquartal. Zurückzuführen

ist dies nicht auf einen Anstieg der Einkommen in der Breite, sondern eher

auf einen Selektionseffekt. In der aktuellen Situation beschäftigen sich

zunehmend Besserverdiener mit dem Immobilienerwerb und ziehen den Schnitt

deutlich nach oben.

Zudem bleibt der wohnwirtschaftliche Immobilienmarkt aufgrund des

Niedrigzinsumfelds weiterhin als Anlageklasse attraktiv. So stieg der Anteil

der Kapitalanleger von 17% im Vorjahresquartal auf nun 24% an. Diese Gruppe,

die traditionell verstärkt auf Eigentumswohnungen setzt, verzeichnete

ebenfalls einen deutlichen Anstieg der durchschnittlich erworbenen

Wohnfläche. Hier beobachten wir einen Anstieg von 82 qm auf 96 qm, was einer

Steigerung von rund 17% entspricht und auch einen Teil der gestiegenen

Kaufpreise erklärt. Gleichzeitig bemerken wir auch einen deutlichen

prozentualen Rückgang der eingesetzten Eigenmittel in diesem Segment: Der

Preissteigerung von 19% steht lediglich ein Anstieg von 6% des eingebrachten

Eigenkapitals entgegen. Dem entgegen weisen Eigennutzer im Vergleich zum

Vorjahresquartal sogar eine erhöhte Eigenkapitalquote auf.

Eine weitere interessante Beobachtung ist, dass Einfamilienhäuser nur noch

32% (Q2 2020 37%) aller durch Eigennutzer erworbenen Objekte ausmachen. In

selbem Maße stieg Nachfrage nach Wohnungen an. Das ist insofern

überraschend, als dass im Zuge der Pandemie das freistehende Einfamilienhaus

häufig als "Wohntraum der Deutschen" skizziert wurde. Jedoch scheint es

aufgrund der besseren Erschwinglichkeit von Wohnungen und der rasanten

Kaufpreisentwicklung in vielen Fällen doch nur bei einem Traum geblieben zu

sein.

Ditmar Rompf, Vorstandsvorsitzender der Hüttig & Rompf AG: "Während

Eigennutzer im aktuellen Marktumfeld vor allem auf Sicherheit setzen,

wittern Kapitalanleger die Chance auf weitere Preissteigerungen und setzen

verstärkt Fremdkapital ein, um dessen Hebelwirkung zu nutzen. Von einer

bedenklichen Situation sind wir jedoch noch sehr weit entfernt, zumindest in

Bezug auf das eingesetzte Eigenkapital."

"Aufgrund der Negativzinsen bemerken wir, dass derzeit vermehrt besser

situierte Haushalte an uns herantreten, da sie ihre liquiden Mittel unter

anderem auch in Immobilien investieren möchten. Weniger Vermögende und

einkommensschwache Interessenten warten angesichts der höheren Kaufpreise

eher noch ab. Ob sich diese Vorsicht rückblickend betrachtet auszahlen wird,

wage ich stark zu bezweifeln. Wahrscheinlich wird es eher so sein, dass die

Einstiegshürde bei der rasanten Kaufpreisentwicklung noch höher liegen wird,

als es ohnehin schon der Fall ist", so Ditmar Rompf weiter.

Über die Hüttig & Rompf AG

Die 1988 gegründete Hüttig & Rompf AG ist auf die Vermittlung von

Baufinanzierungen spezialisiert und gehört zu den Top 3

Baufinanzierungsvermittlern Deutschlands. Sie beschäftigt ein Team von 275

Mitarbeiter/innen, davon 170 Baufinanzierungsberater/innen, an über 30

Standorten im gesamten Bundesgebiet. Das Partnernetzwerk des Unternehmens

umfasst 300 Partnerbanken und Sparkassen und 2.500

Immobilienvertriebspartner.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.huettig-rompf.de | FAQs:

www.huettig-rompf.de/baufinanzierung/faq | Twitter:

www.twitter.com/huettig_rompf| YouTube:

www.youtube.com/baufinanzierungleichtgemacht | Facebook:

www.facebook.com/huettig.rompf | Instagram:

https://www.instagram.com/baufinanzierung_huettig_rompf/ | LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/huettig-rompf/

Pressekontakt:

Dirk Ulmer

Kerl & Cie Kommunikationsberatung

Telefon: +49 69 8700 215 19

E-Mail: d.ulmer@kerlundcie.de

Jörg Weisenberger

Hüttig & Rompf AG

Telefon: +49 69 9074 66 60

E-Mail: marketing@huettig-rompf.de

