DGAP-News: Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Hornbach setzt Umsatzwachstum im ersten Quartal 2021/22 fort (deutsch)

Hornbach Holding AG & Co.



KGaA: Hornbach setzt Umsatzwachstum im ersten Quartal 2021/22 fort

DGAP-News: Hornbach Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognose

Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Hornbach setzt Umsatzwachstum im ersten

Quartal 2021/22 fort

25.06.2021 / 07:00

Hornbach setzt Umsatzwachstum

im ersten Quartal 2021/22 fort

Kennzahlen der Hornbach-Gruppe für das 1. Quartal im Überblick

Kennzahlen Hornbach Holding AG & Co. KGaA 1. 1. Verände-

Konzern Quartal Quartal rung

(in Mio. Euro soweit nicht anders angegeben) 2021/22 2020/21 in %

Nettoumsatz 1.678,1 1.577,0 6,4

davon Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG 1.575,8 1.492,1 5,6

- Deutschland 814,9 808,4 0,8

- Übriges Europa 760,9 683,7 11,3

Flächenbereinigtes Umsatzwachstum (DIY) 4,3 % 17,5 %

davon Teilkonzern Hornbach Baustoff Union 101,9 84,5 20,5

GmbH

Handelsspanne (in Prozent vom Nettoumsatz) 35,5 % 35,9 %

EBIT 169,1 173,4 -2,5

Bereinigtes EBIT 1) 169,1 172,8 -2,2

davon Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG 153,8 160,0 -3,9

Konzernergebnis vor Steuern 157,5 163,3 -3,5

Periodenüberschuss vor Gewinnanteilen 118,0 122,9 -4,0

anderer Gesellschafter

Ergebnis je Holding-Aktie (in Euro) 5,83 6,06 -3,8

Investitionen 55,1 27,1 >100

Sonstige Kennzahlen Hornbach Holding 31. Mai 28. Verände-

AG & Co. KGaA Konzern 2021 Februar rung in %

2021

Eigenkapital in Prozent der 45,1% 44,2%

Bilanzsumme

Anzahl der Einzelhandelsfilialen 2) 163 163

Verkaufsfläche nach BHB (in Tqm) 1.921 1.918 0,2

Mitarbeiter (Anzahl) 24.243 23.279 4,1

Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten.

Prozentangaben sind auf Basis TEuro gerechnet.

1) bereinigt um nicht-operative Aufwendungen und Erträge

2) davon 161 Bau- und Gartenmärkte sowie zwei Bodenhaus-Fachmärkte

- Hohe Kundennachfrage nach Baumarktprodukten hält an: Konzernumsatz mit

einem Plus von 6,4 % über starkem Vorjahresquartal

- Online-Umsatz steigt um mehr als 70 % und überschreitet auf einer

rollierenden

Zwölf-Monats-Basis erstmals die Marke von 1 Milliarde Euro.

- Bereinigtes EBIT mit 169,1 Mio. Euro nahe dem Rekordniveau des Vorjahres -

langfristiger Profitabilitätstrend weiterhin deutlich höher als vor der

Pandemie

- Prognose Gesamtjahr 2021/22 präzisiert: Leichtes Umsatzwachstum und

bereinigtes EBIT zwischen 290 und 326 Mio. Euro erwartet

Bornheim/ Pfalz, 25. Juni 2021.

Die Hornbach-Gruppe (Hornbach Holding AG & Co. KGaA Konzern) hat den Umsatz

im ersten Quartal 2021/22 (1. März bis 31. Mai 2021) gegenüber dem

Rekordniveau des Vorjahres nochmals gesteigert. Der Konzernumsatz legte um

6,4 % auf 1.678,1 Mio. Euro (Vj. 1.577,0 Mio. Euro) zu. Die Profitabilität

ist im Jahresvergleich weiter signifikant höher als in den Jahren vor der

Corona-Pandemie. Das um nicht-operative Ergebniseffekte bereinigte

Betriebsergebnis (EBIT) erreichte im Q1 2021/22 mit 169,1 Mio. Euro beinahe

den historischen Höchststand des Vorjahresquartals (172,8 Mio. Euro). Der

Vorstand hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 präzisiert.

Aufgrund der guten Entwicklung im ersten Quartal, der unvermindert hohen

Kundennachfrage nach DIY- und Bau-Sortimenten sowie den derzeit sichtbaren

Fortschritten in der Pandemiebekämpfung rechnet die Hornbach-Gruppe bei

allen Unsicherheiten im Gesamtjahr 2021/22 mit einem leichten Umsatzwachstum

und einem bereinigten EBIT zwischen 290 Mio. Euro und dem Vorjahreswert in

Höhe von 326 Mio. Euro.

"Wir sind mit dem fortgesetzt starken Umsatztrend in unserem gesamten

Geschäftsgebiet und insbesondere dem Wachstum im Onlinehandel inklusive

Click & Collect in dem für uns wichtigen Frühjahrsquartal 2021/22 sehr

zufrieden. Obwohl wir im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres nochmals

stärker im Verkauf eingeschränkt waren und obendrein das Wetter über weite

Strecken ungewöhnlich kalt war, haben wir den Vorjahresumsatz weiter

steigern können. Die Ertragsentwicklung hat sich auf einem deutlich höheren

Niveau als vor der Pandemie eingependelt. Mit einer bereinigten EBIT-Marge

von 10,1 % im Q1 2021/22 erzielte die Hornbach-Gruppe - nach der Rekordmarge

von 11,0 % vor einem Jahr - den zweithöchsten Wert in einem ersten Quartal

seit Umstellung auf IFRS-Rechnungslegung vor 20 Jahren.

Ausgehend von einem starken ersten Quartal blicken wir weiterhin vorsichtig

optimistisch auf das Geschäftsjahr 2021/22 und erwarten eine positive

Jahres-Umsatzentwicklung leicht über Vorjahresniveau", sagte Albrecht

Hornbach, Vorstandsvorsitzender der Hornbach Management AG.

Baumärkte flächen- und währungskursbereinigt plus 4,3 % - DIY-Onlinehandel

plus 71 %

Im größten operativen Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG (DIY-Einzelhandel),

der zum 31. Mai 2021 unverändert 163 großflächige Bau- und Gartenmärkte

sowie Onlineshops in neun europäischen Ländern betreibt, stiegen die Umsätze

um 5,6 % auf 1.575,8 Mio. Euro (Vj. 1.492,1 Mio. Euro). Flächen- und

währungskursbereinigt legten die DIY-Umsätze in den ersten drei Monaten

konzernweit um 4,3 % zu.

Besonders stark gewachsen sind im ersten Quartal 2021/22 die

Onlinebestellungen sowie Click & Collect. Insgesamt wuchs der Onlineumsatz

(inklusive Click & Collect) gegenüber dem Vorjahresquartal um 71,2 % auf

375,0 Mio. Euro. Auf einer rollierenden Zwölf-Monats-Basis überschritt der

Onlineumsatz damit erstmals die Marke von 1 Milliarde Euro und erreichte

einen Anteil von 19,4 % am Gesamtumsatz.

Die Nettoumsätze der inländischen Hornbach-Baumärkte erhöhten sich im ersten

Quartal um 0,8 % auf 814,9 Mio. Euro (Vj. 808,4 Mio. Euro). Obwohl die

Märkte in Deutschland in Q1 2021/22 im Vergleich zum Vorjahresquartal

signifikant von Corona-Auflagen betroffen waren, konnten die

flächenbereinigten Umsätze mit minus 0,1 % auf dem Rekord-Vorjahresniveau

gehalten werden (Vj. plus 24,4 %). In der Region übriges Europa, in der die

DIY-Geschäftsaktivitäten der acht Länder außerhalb Deutschlands

zusammengefasst werden, stiegen die Umsätze um 11,3 % auf 760,9 Mio. Euro

(Vj. 683,7 Mio. Euro). Der Auslandsanteil am Umsatz des Hornbach Baumarkt AG

Teilkonzerns stieg somit von 45,8 % auf 48,3 %. Flächen- und

währungskursbereinigt legten die Umsätze im übrigen Europa um 9,5 % zu.

Die Umsatzentwicklung des ersten Quartals 2021/22 war durch regional

unterschiedliche und im Vergleich zum Vorjahresquartal insgesamt

weitreichendere Verkaufsbeschränkungen beeinflusst. In Luxemburg, Rumänien,

Schweden und der Schweiz gab es keine wesentlichen Restriktionen. In den

übrigen 5 Ländern des Hornbach-Geschäftsgebiets war der stationäre Verkauf

an Privatkunden zeitweise nicht erlaubt bzw. nur eingeschränkt für bestimmte

Sortimente - wie etwa in Gartencentern - oder nach voriger

Terminvereinbarung (Click & Meet) im kompletten Markt möglich.

Der Teilkonzern Hornbach Baustoff Union GmbH (HBU), der aktuell 34

Baustoffhandlungen im Südwesten Deutschlands sowie zwei grenznahe Standorte

in Frankreich (Lothringen) betreibt, steigerte die Umsätze um 20,5 % auf

101,9 Mio. Euro (Vj. 84,5 Mio. Euro). Das Wachstum ist ganz wesentlich auf

die stark gestiegene Nachfrage der professionellen Kunden des Bauhaupt- und

-nebengewerbes nach Baumaterialien zurückzuführen, bei denen es in der

Fachhandelsbranche aufgrund von Schwierigkeiten in der internationalen

Warenversorgung schon zu Engpässen gekommen ist. Die HBU hat dank ihres

leistungsfähigen Niederlassungsnetzes und der guten Bevorratung ihre

Wettbewerbsposition im Berichtsquartal weiter gestärkt.

Bereinigtes Betriebsergebnis nur knapp unter Vorjahr

Die unvermindert hohe Kundennachfrage konnte Hornbach unter herausfordernden

Rahmenbedingungen dank der Interconnected-Retail-Strategie weiterhin gut

bedienen. Allerdings war das Umsatzwachstum aufgrund der Corona-Auflagen in

weiten Teilen des Geschäftsgebiets mit erhöhtem Aufwand im Marktbetrieb und

in der Logistik verbunden. Insbesondere der sprunghafte Anstieg von

Reservieren & Abholen (Click & Collect) während der stationären

Verkaufsbeschränkungen im Privatkundengeschäft erforderte einen höheren

Personaleinsatz. Zudem zogen im Vergleich zum Vorjahr nochmals gestiegene

Ordervolumina im Onlineshop höhere Aufwendungen für

Fulfillment-Dienstleistungen (B2C-Logistik) nach sich. Ergebnisbelastend

wirkten überdies normalisierte höhere Kosten für Marketing und

Instandhaltungen, die im Jahr zuvor während der ersten Pandemiewelle

zunächst deutlich reduziert worden waren. Das bereinigte EBIT der

Hornbach-Gruppe hat sich in diesem Zusammenhang dennoch gut behauptet und

ging nur relativ leicht um 2,2 % auf 169,1 Mio. Euro (Vj. 172,8 Mio. Euro)

zurück. Die bereinigte EBIT-Marge lag mit 10,1 % im Q1 2021/22 signifikant

über dem Vergleichswert des Vor-Corona-Q1 2019/20 in Höhe von 7,2 %. Das

Ergebnis je Holding-Aktie belief sich auf 5,83 Euro (Vj. 6,06 Euro).

Hornbach-Gruppe präzisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22: Leichtes

Umsatzwachstum und bereinigtes EBIT zwischen 290 und 326 Mio. Euro erwartet

Die am 27. Mai 2021 veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2021/22 wird

präzisiert: Der Vorstand hält es für wahrscheinlich, dass sich die Umsätze

in der Hornbach-Gruppe nicht zuletzt aufgrund des absehbar hohen Bedarfs an

DIY- und Bauprodukten leicht besser entwickeln als im Vorjahr und in einer

Bandbreite von etwa 1 % bis 5 % wachsen werden (Geschäftsjahr 2020/21: 5.456

Mio. Euro).

Bezüglich der Ertragsprognose geht die Hornbach-Gruppe derzeit davon aus,

dass das bereinigte Konzernbetriebsergebnis (EBIT) leicht unter dem

Rekordniveau des Geschäftsjahres 2020/21 in einer Bandbreite von 290 bis 326

Mio. Euro liegen wird. Angestrebt wird eine bereinigte EBIT-Marge 2021/22 in

einer Bandbreite von 5,3 % bis 5,7 %, die somit signifikant über dem Wert

des Vor-Corona-Geschäftsjahres 2019/20 (4,8 %) und dem Mittelwert der

letzten 20 Jahre (4,5 %) liegen soll. Beim Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG

wird ein bereinigtes EBIT in der Bandbreite von 240 bis 278 Mio. Euro bzw.

eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 4,6 % und 5,2 % erwartet.

Kontakt:

Axel Müller

Leiter Group Communications und Investor Relations

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Tel. +49 (0) 6348 602444

axel.mueller@hornbach.com

