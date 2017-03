DGAP-News: Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Hornbach-Gruppe verbessert Umsatz um 4,9% (deutsch)

Hornbach Holding AG & Co.



Hornbach-Gruppe verbessert Umsatz um 4,9%

Trading Statement 2016/2017: Hornbach-Gruppe erzielt Konzernumsatz von 3.941 Millionen Euro / Bau- und Gartenmärkte wachsen flächenbereinigt um 3,0% / Ertragsprognose wird bestätigt

Neustadt/Weinstraße, 23. März 2017. Die Hornbach-Gruppe (Hornbach Holding AG & Co. KGaA Konzern) hat den Konzernumsatz nach den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016/2017 (1. März 2016 bis 28. Februar 2017) um 4,9% auf 3.941 Millionen Euro gesteigert. Der größte operative Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG, der zum Bilanzstichtag 28. Februar 2017 europaweit 155 (Vorjahr: 153) Bau- und Gartenmärkte in neun Ländern betreibt, erhöhte die Umsätze um 5,0% auf 3.710 Millionen Euro. Flächen- und währungskursbereinigt legten die Umsätze der Bau- und Gartenmärkte (DIY) konzernweit um 3,0% zu. Wachstumsmotor waren wie bereits im Vorjahr die internationalen Filialen. Der Auslandsanteil innerhalb des Baumarkt-Teilkonzerns stieg von 43,1% auf 45,0%. Der Teilkonzern Hornbach Baustoff Union GmbH trug mit einem Umsatzplus von 4,8% auf 229 Mio. Euro zum Konzernwachstum bei.

Deutschland: Bau- und Gartenmärkte wachsen flächenbereinigt um 1,4%

Die zum Bilanzstichtag 28. Februar 2017 insgesamt 98 inländischen Hornbach Bau- und Gartenmärkte des Teilkonzerns Hornbach Baumarkt AG erhöhten die Umsätze im Geschäftsjahr 2016/2017 um 1,5% auf 2.040 Millionen Euro. Flächenbereinigt, das heißt ohne Berücksichtigung von Neueröffnungen und Schließungen in den zurückliegenden zwölf Monaten, stiegen die Umsätze in Deutschland im gleichen Zeitraum um 1,4%.

"Wir haben die Umsätze im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr 2015/2016 sowohl im DIY-Einzelhandel als auch in unserem Baustoffhandel entsprechend unserer Prognose gesteigert", sagte Albrecht Hornbach, der Vorstandsvorsitzende der Hornbach Management AG (persönlich haftende Gesellschafterin der Hornbach Holding AG & Co. KGaA). "Die Hornbach-Baumärkte haben obendrein mit ihrer Umsatzperformance den Abstand zur Branche in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr weiter vergrößert. In einer zunehmend digitalen Handelswelt sind wir auch im Onlinehandel erfolgreich aufgestellt."

Der Teilkonzern Hornbach Baustoff Union GmbH steuerte im Geschäftsjahr 2016/2017 ebenfalls auf Wachstumskurs und erhöhte den Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr. Die Umsätze der 27 Baustoffhandels-Niederlassungen verbesserten sich im Berichtsjahr um 4,8% auf 229 Millionen Euro, nach einem Plus von 2,4% ein Jahr zuvor.

Übriges Europa: Wachstumsmotor im Konzern

Die kräftigsten Wachstumsimpulse kamen im Geschäftsjahr 2016/2017 erneut aus den acht Ländern außerhalb Deutschlands. Der DIY-Umsatz erhöhte sich im übrigen Europa um 9,6% auf 1.670 Millionen Euro. Flächen- und währungskursbereinigt steigerten die internationalen Hornbach-Filialen 2016/2017 die Umsätze um 5,1%. "Damit haben wir die Wachstumsrate des Vorjahres in Höhe von 4,9% nochmals übertroffen", so Albrecht Hornbach. "Mit unserem insbesondere auf Renovierungsprojekte fokussierten Handelskonzept sind wir in der Lage, überdurchschnittlich am europäischen Bauboom zu partizipieren. Unsere Marktposition außerhalb Deutschlands haben wir im letzten Geschäftsjahr weiter ausgebaut."

Flächenbereinigte Umsatzentwicklung der Hornbach Bau- und Gartenmärkte * (in Prozent)

Geschäftsjahr 1. 2. 3. 4. Ge- 2016/2017 Quartal Quartal Quartal Quartal samt Geschäftsjahr 2015/2016 Konzern 4,4 4,5 3,0 -0,7 3,0 -1,1 4,0 2,9 5,6 2,6 Deutschland 2,7 2,2 2,2 -2,3 1,4 -2,4 4,0 -0,2 2,5 0,8 Übriges Europa 6,6 7,7 3,9 1,3 5,1 0,7 4,0 7,0 9,7 4,9 * ohne Währungskurseffekte

Ertragsprognose für Geschäftsjahr 2016/2017 bestätigt

Die Ertragsprognosen wurden auf Basis der ersten vorläufigen, noch ungeprüften Jahresergebnisse sowohl für den Hornbach Holding AG & Co. KGaA Konzern als auch den Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG bestätigt.

Demnach wird unverändert davon ausgegangen, dass das Betriebsergebnis (EBIT) sowohl der Hornbach-Gruppe als auch des Teilkonzerns Hornbach Baumarkt AG den Wert des Vorjahres 2015/2016 deutlich übersteigen wird. Das um nicht-operative Erträge und Aufwendungen bereinigte EBIT des Teilkonzerns Hornbach Baumarkt AG soll voraussichtlich auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2015/2016 liegen (99 Millionen Euro). Auf Ebene der Hornbach-Gruppe wird weiterhin damit gerechnet, dass das bereinigte EBIT auf oder leicht über dem Vorjahresniveau in Höhe von 151 Millionen Euro liegen wird.

Die Details zur Ergebnisentwicklung und zum Jahresabschluss werden auf der Bilanzpressekonferenz am 29. Mai 2017 veröffentlicht.

Vorläufige Kennzahlen Hornbach Holding AG Geschäfts- Geschäfts- Verände- & Co. KGaA Konzern jahr jahr rung (in Mio. Euro soweit nicht anders 2016/2017 2015/2016 in % angegeben) Nettoumsatz Gesamtkonzern 3.941 3.755 4,9 Nettoumsatz Teilkonzern Hornbach Baumarkt 3.710 3.535 5,0 AG davon Deutschland 2.040 2.011 1,5 davon übriges Europa 1.670 1.524 9,6 Nettoumsatz Teilkonzern Hornbach Baustoff 229 218 4,8 Union GmbH Anzahl der DIY-Filialen 155 153 1,3 Verkaufsfläche nach BHB (in Tqm) 1.806 1.771 2,0 Mitarbeiter Hornbach-Gruppe1) 17.738 17.373 2,1 1) Kopfzahl zum Stichtag 28. (29.) Februar Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten. Prozentangaben sind auf Basis TEuro gerechnet.

Kontakt: Axel Müller Leiter Group Communications und Investor Relations HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Tel. +49 (0) 6348 602444 axel.mueller@hornbach.com

