DGAP-News: Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Hornbach-Gruppe setzt starkes Wachstum auch im zweiten Quartal 2020/21 fort (deutsch)

29.09.2020 / 12:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Hornbach-Gruppe setzt starkes Wachstum

auch im zweiten Quartal 2020/21 fort

Konzernumsatz legt in den ersten sechs Monaten 2020/21 um 20,2 % auf 3.132

Mio. Euro zu / Bereinigtes EBIT erhöht sich um 68,7 % auf 334,7 Mio. Euro /

Prognose präzisiert

Bornheim, 29. September 2020.

Die Hornbach-Gruppe (Hornbach Holding AG & Co. KGaA Konzern) profitierte

auch in den Sommermonaten von dem durch die Corona-Pandemie verstärkten

Trend zum Rückzug ins eigene Zuhause. Die vorübergehenden

Verkaufsbeschränkungen im DIY-Einzelhandel, die im Frühjahrsquartal in

einigen Ländern und Regionen zeitweise zu einem deutlichen Rückgang der

Kundenfrequenz geführt hatten, sind seit Anfang Mai flächendeckend

aufgehoben. In den Monaten Juni bis August wuchs der Konzernumsatz daher mit

22,7 % noch etwas stärker als in der Periode von März bis Mai (+17,8 %).

Insgesamt stieg der Konzernumsatz im ersten Halbjahr (1. März bis 31. August

2020) um 20,2 % auf 3.132,2 Mio. Euro (Vj. 2.605,9 Mio. Euro). Das

dynamische Umsatzwachstum führte in Verbindung mit verbesserten

Kostenrelationen zu einem deutlichen Gewinnsprung. Aufgrund der nach wie vor

erfreulichen Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal und einer positiveren

Risikoeinschätzung im Hinblick auf die Corona-Pandemie wurde die Prognose

für das Gesamtjahr präzisiert.

Im größten operativen Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG (DIY-Einzelhandel),

der zum 31. August 2020 insgesamt 160 großflächige Bau- und Gartenmärkte

sowie Onlineshops in neun europäischen Ländern betreibt, stieg der

Nettoumsatz im Halbjahr um 20,6 % auf 2.949,0 Mio. Euro (Vj. 2.444,7 Mio.

Euro). Flächen- und währungskursbereinigt erzielten die Bau- und

Gartenmärkte in den ersten sechs Monaten ein Umsatzwachstum von 19,4 %.

Die Nettoumsätze der inländischen Hornbach-Baumärkte und des Onlineshops

erhöhten sich im ersten Halbjahr 2020/21 um 24,0 % auf 1.557,0 Mio. Euro

(Vj. 1.255,8 Mio. Euro). Flächenbereinigt legten die Umsätze in Deutschland

um 24,3 % (Vj. 7,4 %) zu. In den acht Ländern außerhalb Deutschlands

(übriges Europa) stieg der Nettoumsatz um 17,1 % auf 1.391,9 Mio. Euro (Vj.

1.188,9 Mio. Euro). Der Auslandsanteil am Umsatz des Hornbach Baumarkt AG

Teilkonzerns lag somit bei 47,2 % (Vj. 48,6 %). Flächen- und

währungskursbereinigt wuchsen die Umsätze im übrigen Europa um 14,4 % (Vj.

9,2 %). Das Onlinegeschäft hat durch die Corona-Pandemie an Fahrt gewonnen

und stieg im ersten Halbjahr konzernweit um zwei Drittel.

"Die Konsumenten haben weiterhin deutlich mehr Bedarf an Baumarktprodukten

und nutzen auch unsere Onlineshops häufiger als vor Corona. Ein abruptes

Ende dieses Verbrauchertrends ist derzeit nicht absehbar. Aber wir müssen

weiterhin auf dem Schirm haben, dass das Konsumklima in solch unsicheren

Zeiten auch einmal kippen kann", so Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender

der Hornbach Management AG.

Der Teilkonzern Hornbach Baustoff Union GmbH, der aktuell 33

Baustoffhandlungen im Südwesten Deutschlands sowie zwei grenznahe Standorte

in Frankreich (Lothringen) betreibt, steigerte die Umsätze im ersten

Halbjahr um 13,8 % auf 182,4 Mio. Euro (Vj. 160,3 Mio. Euro).

Operativer Gewinn überproportional gesteigert

Die hohe Umsatzdynamik führte in Kombination mit verbesserten

Kostenrelationen zu einem deutlichen Anstieg des bereinigten EBIT der

Hornbach-Gruppe. Das um nicht-operative Ergebniseffekte bereinigte EBIT

erhöhte sich im zweiten Quartal 2020/21 um 59,5 % auf 161,9 Mio. Euro (Vj.

101,5 Mio. Euro) sowie im Halbjahr 2020/21 um 68,7 % auf 334,7 Mio. Euro

(Vj. 198,4 Mio. Euro). Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich im

Halbjahresvergleich von 7,6 % auf 10,7 %. Das Ergebnis je Aktie hat sich

nach sechs Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 11,57 Euro erhöht

(Vj. 6,72 Euro).

Auf Ebene des Teilkonzerns Hornbach Baumarkt AG stieg das bereinigte EBIT im

ersten Halbjahr 2020/21 um 79,1 % auf 307,0 Mio. Euro (Vj. 171,4 Mio. Euro).

Das Ergebnis je Baumarkt-Aktie wird mit 6,62 Euro (Vj. 3,35 Euro)

ausgewiesen. Die Teilkonzerne Hornbach Baustoff Union GmbH und Hornbach

Immobilien AG trugen mit einem bereinigten EBIT von 5,7 Mio. Euro (Vj. 3,8

Mio. Euro) bzw. 29,4 Mio. Euro (Vj. 29,3 Mio. Euro) zum Konzernergebnis bei.

Vorstand präzisiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21

Mit Blick auf das zweite Halbjahr sagt Albrecht Hornbach: "Wir schätzen die

weitere operative Entwicklung im internationalen Hornbach-Verbreitungsgebiet

positiver ein als zuvor. Dazu beigetragen haben auch die politische

Nachrichtenlage und die Lerneffekte bei der Eindämmung der Coronakrise. Nach

unserer Überzeugung wird es im DIY-Einzelhandel, der gerade auf dem

Höhepunkt der Krise bewiesen hat, dass das stationäre Kundengeschäft mit

hohen Sicherheitsstandards verantwortungsvoll organisiert werden kann,

voraussichtlich keine flächendeckenden Marktschließungen mehr geben.

Allerdings bestehen weiterhin konjunkturelle Risiken, die sich negativ auf

die Konsumstimmung auswirken könnten."

Die am 10. August 2020 im Rahmen einer Adhoc-Mitteilung veröffentlichte,

aktualisierte Jahresprognose wird daher vom unteren Rand her eingeengt. Es

wird nunmehr erwartet, dass der Konzernumsatz (Vj. 4,7 Mrd. Euro) im

Geschäftsjahr 2020/21 in einem Korridor zwischen plus 8 % (zuvor: plus 5 %)

und plus 15 % wachsen wird. Das bereinigte EBIT wird voraussichtlich einen

Wert zwischen 270 (zuvor: 230) Mio. Euro und 330 Mio. Euro erreichen (Vj.

227 Mio. Euro).

Drittes Nachhaltigkeitsmagazin veröffentlicht

Die Hornbach-Gruppe hat zusammen mit dem Halbjahresbericht auch ihr jährlich

erscheinendes Nachhaltigkeitsmagazin veröffentlicht. Abseits von der

gesetzlichen Berichtspflicht bietet es Platz für Themen, die dem

Unternehmen, seinen Mitarbeitern und Kunden wichtig sind. So ist zum

Beispiel zu lesen, wie Hornbach mit Tatkraft und innovativen Lösungen die

Coronakrise gemeistert hat, warum nachhaltige Produkte nicht teurer sein

müssen und wie Hornbach mit dem wichtigen Rohstoff Holz umgeht.

Hinweis: Die Halbjahresfinanzberichte der Hornbach Holding AG & Co. KGaA und

der Hornbach Baumarkt AG sowie das Nachhaltigkeitsmagazin sind auf unserer

Webseite abrufbar unter "Publikationen", Link:

www.hornbach-gruppe.com/Finanzberichte.

Kennzahlen der Hornbach-Gruppe für das 2. Quartal und 1. Halbjahr im

Überblick

Kennzahlen Hornbach Holding AG & Co. KGaA 2. 2. ±

Konzern Quartal Quartal

(in Mio. Euro soweit nicht anders angegeben) 2020/21 2019/20 in %

Nettoumsatz Hornbach-Gruppe 1.555,1 1.267,5 22,7

Nettoumsatz Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG 1.456,8 1.184,0 23,0

Deutschland 748,6 601,7 24,4

Übriges Europa 708,2 582,3 21,6

Flächenbereinigtes Umsatzwachstum (DIY) 1) 21,4% 8,8%

Deutschland 24,1% 8,0%

Übriges Europa 1) 18,6% 9,6%

Nettoumsatz Teilkonzern Hornbach Baustoff 97,9 83,1 17,8

Union GmbH

Handelsspanne (in % vom Nettoumsatz) 35,2% 35,5%

EBIT 162,2 102,4 58,4

Bereinigtes EBIT 161,9 101,5 59,5

Konzernergebnis vor Steuern 150,3 90,5 66,0

Periodenüberschuss 2) 112,0 70,0 60,0

Ergebnis je Holding-Aktie (in Euro) 5,51 3,57 54,3

Investitionen 37,5 30,8 21,9

Kennzahlen Hornbach Holding AG & Co. KGaA 1. 1. ±

Konzern Halbjahr Halbjahr

(in Mio. Euro soweit nicht anders angegeben) 2020/21 2019/20 in %

Nettoumsatz Hornbach-Gruppe 3.132,2 2.605,9 20,2

Nettoumsatz Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG 2.949,0 2.444,7 20,6

Deutschland 1.557,0 1.255,8 24,0

Übriges Europa 1.391,9 1.188,9 17,1

Flächenbereinigtes Umsatzwachstum (DIY) 1) 19,4% 8,3%

Deutschland 24,3% 7.4%

Übriges Europa 1) 14,4% 9,2%

Nettoumsatz Teilkonzern Hornbach Baustoff 182,4 160,3 13,8

Union GmbH

Handelsspanne (in % vom Nettoumsatz) 35,6% 35,9%

EBIT 335,6 199,3 68,4

Bereinigtes EBIT 334,7 198,4 68,7

Konzernergebnis vor Steuern 313,5 175,5 78,6

Periodenüberschuss 2) 235,0 132,7 77,1

Ergebnis je Holding-Aktie (in Euro) 11,57 6,72 72,2

Investitionen 64,7 79,5 -18,-

7

Sonstige Kennzahlen Hornbach Holding AG & 31. August 29. Februar ± in

Co. KGaA Konzern 2020 2020 %

Eigenkapital in % der Bilanzsumme 44,4% 42,7%

Anzahl der Bauund Gartenmärkte 160 160 0,0

Verkaufsfläche der Bauund Gartenmärkte 1.890 1.889 0,1

nach BHB (in Tqm)

Mitarbeiter (Anzahl) 22.930 21.505 6,6

Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten.

Prozentangaben sind auf Basis TEuro gerechnet.

1) ohne Währungskurseffekte

2) nach IFRS einschließlich Gewinnanteile anderer Gesellschafter

Kontakt:

Axel Müller

Leiter Group Communications und Investor Relations

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Tel. +49 (0) 6348 602444

axel.mueller@hornbach.com

