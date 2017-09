DGAP-News: Horizontas FZE: Neue Partnerschaft (deutsch)

Horizontas FZE: Neue Partnerschaft

^ DGAP-News: Horizontas FZE / Schlagwort(e): Kooperation Horizontas FZE: Neue Partnerschaft

01.09.2017 / 15:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Dubai/Zürich - Wir freuen uns bekanntgeben zu können, dass die Horizontas FZE mit Wirkung zum 31. August 2017 offiziell als Corporate Advisor in das globale Netzwerk der Pacific OTC aufgenommen wurde.

Pacific OTC (POTC) Inc. mit Sitz in Vanuatu betreibt ein Over-the-Counter-Informationssystem und eine Match-Trading-Plattform für Aktien und Schuldinstrumente. POTC bietet Wertpapierhändlern, die durch Kauf- und Verkaufsanfragen dem System beigetreten sind, globalen Zugang für ihre Kunden, die beabsichtigen, Anteile an einer Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Horizontas FZE.

Über Horizontas FZE:

Kontakt

Horizontas FZE Boulevard Plaza Tower 1, Level 14 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard Downtown Dubai P.O.BOX 31291 United Arab Emirates

Tel.: +971 4368 0896 Mail: info@horizontas.com Web: www.horizontas.com

Rep. Office Switzerland Horizontas FZE Thurgauerstrasse 40 CH-8050 Zürich Switzerland

Tel.: +41 44 533 69 20 Mail: info@horizontas.com Web: www.horizontas.com

---------------------------------------------------------------------------

01.09.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

606317 01.09.2017

°