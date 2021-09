DGAP-News: HomeToGo SE: HomeToGo SE startet den Handel an der Deutschen Börse Frankfurt (deutsch)

HomeToGo SE: HomeToGo SE startet den Handel an der Deutschen Börse Frankfurt

^

DGAP-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Börsengang

HomeToGo SE: HomeToGo SE startet den Handel an der Deutschen Börse Frankfurt

22.09.2021 / 10:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE

VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN

JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE GESETZLICH UNZULÄSSIG

WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN

HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

HomeToGo SE startet den Handel an der Deutschen Börse Frankfurt

Luxemburg, 22. September 2021 - HomeToGo SE ("HomeToGo"), der

Online-Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und

Ferienwohnungen, gab heute bekannt, dass seine Aktien und Optionsscheine nun

an der Frankfurter Wertpapierbörse unter den Tickersymbolen "HTG" bzw.

"HTGW" notiert werden. Die HomeToGo GmbH und die Lakestar SPAC I SE, eine

Special Purpose Acquisition Company (Akquisitionszweckgesellschaft), haben

ihren angekündigten Zusammenschluss am 21. September 2021 vollzogen und

firmieren nun als HomeToGo SE.

Dr. Patrick Andrae, Gründer und CEO von HomeToGo: "Mit der Notierung an der

Frankfurter Wertpapierbörse haben wir einen neuen Meilenstein erreicht, der

den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für HomeToGo markiert.

Als börsennotiertes Unternehmen sind wir in Zukunft noch besser aufgestellt,

die Vielzahl an faszinierenden Ferienunterkünften dieser Welt für jedermann

leicht zugänglich zu machen. Ferienunterkünfte sind der neue Zeitgeist und

HomeToGo ist hervorragend positioniert, diesen Trend im Markt für sich zu

nutzen. Die Börsennotierung ist ein Beleg dafür, was wir in den letzten

Jahren aufgebaut haben: Die weltweit größte Auswahl an Ferienhäusern und

Ferienwohnungen, vereint in einem hochmodernen Technologieprodukt mit einem

überragendes Kundenerlebnis, starke Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern

und vor allem ein herausragendes Team.

Ich möchte unseren Investoren, dem Team von Lakestar SPAC I, seinen

Gesellschaftern und den PIPE-Investoren für ihre Unterstützung und ihr

Vertrauen in uns in dieser spannenden Phase unserer Reise danken. Es ist

unser Hauptanliegen, unseren Kunden stets das beste Erlebnis und Produkt

anzubieten und gleichzeitig den Erfolg unserer Geschäftspartner zu

gewährleisten. Dies wird auch zukünftig im Fokus unserer Anstrengungen

stehen. Wir freuen uns darauf, langfristige und nachhaltige Werte für alle

unsere Stakeholder zu schaffen und unseren Partnern neue technologische

Lösungen anzubieten, die das gesamte Ökosystem für Ferienhäuser und

Ferienwohnungen noch erfolgreicher machen."

Christoph Schuh, Vorsitzender des neuen Aufsichtsrates von HomeToGo: "Mit

seiner marktführenden Position im schnell wachsenden Segment alternativer

Ferienunterkünfte ist HomeToGo als börsennotiertes Unternehmen perfekt für

die nächste Wachstumsphase positioniert. Das herausragende Führungsteam von

HomeToGo hat während der Pandemie seine Stärke eindrucksvoll unter Beweis

gestellt und in einem schwierigen Umfeld erneutes Wachstum erzielt. Ich

freue mich darauf, den Vorstand auf seinem künftigen Weg zu unterstützen."

Neben Dr. Andrae bilden HomeToGo Mitgründer, Chief Strategy Officer und

Travel-Tech-Experte Wolfgang Heigl, Chief Operating Officer Valentin Gruber

und Chief Financial Officer Steffen Schneider den neuen Vorstand.

Durch die Unternehmenszusammenführung und die damit verbundene PIPE fließen

HomeToGo Bruttoerlöse in Höhe von rund 250 Millionen Euro zu. Das Geld soll

in HomeToGo's Wachstumsinitiativen für eine deutliche Ausweitung des

Serviceangebots investiert werden. Die Investitionen sollen das Ökosystem

alternativer Ferienunterkünfte weiter stärken, insbesondere durch die

Bereitstellung neuer und innovativer Technologielösungen für die

Geschäftspartner von HomeToGo.

Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte

für jeden einfach zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen,

hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform

entwickelt, die Ferienhausanbieter mit Reisenden aus der ganzen Welt

zusammenbringt. HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und

Ferienwohnungen, der Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten

Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und

die weltweit größte Auswahl an alternativen Ferienunterkünften auflistet.

Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer als auch für

die Partner Vorteile: Nutzer, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten

einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und

Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo

nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kunden erreichen und erhalten so

eine großartige und hochwertige Nachfrage.

HomeToGo hat seinen Hauptsitz in Berlin, Deutschland, und betreibt in 23

Ländern lokalisierte Webseiten und Apps.

Weitere Informationen finden Sie unter ir.hometogo.de.

Medienkontakt:

Caroline Burns, HomeToGo

E-Mail: press@hometogo.com

Jonas Upmann, HomeToGo

E-Mail: press@hometogo.com

Ansprechpartner für Investoren:

Nitesh Khirwal

E-Mail: IR@hometogo.com

DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung darf nicht in

den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan

veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt

weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der HomeToGo SE

(die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien,

Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich

unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf

angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden n

icht unter dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot

der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten

von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere

dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in

Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder

verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und richtet sich

nur an qualifizierte Anleger, die (i) professionelle Anleger sind und unter

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung")

fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der

Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations"

etc.) (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet

werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf

Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen,

die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede

Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den

Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Die Wertpapiere sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im EWR angeboten,

verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden, und sollten

diesen auch nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung

gestellt werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein "Kleinanleger" eine Person,

die eine (oder mehrere) der folgenden ist: (i) ein Kleinanleger im Sinne von

Artikel 4 Absatz 1 Punkt (11) der Richtlinie (EU) 2014/65 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente

in der geänderten Fassung ("MIFID II"); (ii) ein Kunde im Sinne der

Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.

Januar 2016 über Versicherungsvertrieb in der geänderten Fassung, sofern

dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1

Punkt (10) der MIFID II gelten würde. Folglich wurde kein

Basisinformationsblatt erstellt, das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über

Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und

Versicherungsanlageprodukte (die "PRIIP-Verordnung") erforderlich ist, um

die Wertpapiere anzubieten oder zu verkaufen oder auf andere Weise

Kleinanlegern im EWR zur Verfügung zu stellen, und daher kann das Angebot

oder der Verkauf der Wertpapiere oder die anderweitige Zurverfügungstellung

an Kleinanleger im EWR gemäß der PRIIP-Verordnung rechtswidrig sein.

Ausschließlich für die Zwecke der Produkt-Governance-Anforderungen, die in

(i) MiFID II, (ii) Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593

der Kommission vom 7. April 2016 zur Ergänzung von MiFID II und (iii)

nationalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die "MiFID II-Anforderungen")

enthalten sind, und unter Ausschluss jeglicher Haftung, sei es aus

unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein "Hersteller" (im

Sinne der MiFID II-Anforderungen) ansonsten in Bezug auf diese haben könnte,

wurden die Öffentlichen Aktien und Öffentlichen Optionsscheine einem

Produktgenehmigungsverfahren unterzogen. Im Ergebnis wurde festgestellt,

dass (i) die Öffentlichen Aktien (a) für einen Zielmarkt von Kleinanlegern

und Anlegern, die die Kriterien von professionellen Kunden und geeigneten

Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen, geeignet sind

und (b) für den Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle

geeignet sind und (ii) die Öffentlichen Optionsscheine (a) mit einem

Endzielmarkt von Anlegern kompatibel sind, die die Kriterien von

professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II

definiert, erfüllen, und (b) für den Vertrieb an professionelle Kunden und

geeignete Gegenparteien über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle

geeignet sind.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine Fakten darstellen und

durch Wörter wie "plant", "zielt", "glaubt", "erwartet", "antizipiert",

"beabsichtigt", "schätzt", "wird", "kann", "setzt sich fort", "sollte" und

ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein können. Diese in die Zukunft

gerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Absichten und gegenwärtigen

Ziele/Ansichten der Gesellschaft zu dem Zeitpunkt wider, zu dem die Aussagen

getätigt wurden, unter anderem in Bezug auf die Ertragslage, Finanzlage,

Liquidität, Aussichten, Wachstum und Strategien der Gesellschaft oder der

Gruppe. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über: Zielvorgaben,

Ziele, Strategien, Aussichten und Wachstumsaussichten; zukünftige Pläne,

Ereignisse oder Leistungen und Potenziale für zukünftiges Wachstum;

Vermietungspotenziale; wirtschaftliche Aussichten und Branchentrends;

Entwicklungen der Märkte der Gesellschaft oder der Gruppe; die Auswirkungen

von regulatorischen Initiativen; und die Stärke der Wettbewerber der

Gesellschaft oder einer anderen Gruppengesellschaft. Zukunftsgerichtete

Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse

beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können

oder auch nicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen dieser Mitteilung beruhen

auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf eigenen Annahmen

beruhen, einschließlich der Prüfung historischer operativer Trends durch das

Management, auf Daten, die in den Gesellschaftsaufzeichnungen (sowie anderer

Mitglieder der Gruppe) enthalten sind, sowie auf anderen Daten, die von

Dritten zur Verfügung gestellt werden. Obwohl die Gesellschaft der Ansicht

ist, dass diese Annahmen zum Zeitpunkt ihrer Aufstellung angemessen waren,

unterliegen diese Annahmen naturgemäß erheblichen bekannten und unbekannten

Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen wichtigen Faktoren, die

schwer oder gar nicht vorhersehbar sind und außerhalb der Kontrolle der

Gesellschaft liegen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen

und Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren

können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie

Betriebsergebnisse, Finanzlage und Liquidität der Gesellschaft und anderer

Mitglieder der Gruppe oder der Branche wesentlich von den Ergebnissen

abweichen, die in den Informationen durch zukunftsgerichtete Aussagen

ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann keine Zusicherung gegeben

werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreten werden. Die

zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser

Mitteilung. Die Gesellschaft lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab,

Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu

veröffentlichen, um Änderungen der diesbezüglichen Erwartungen der

Gesellschaft oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen,

auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, widerzuspiegeln. Es

wird keine Zusicherung oder Garantie dafür abgegeben, dass eine dieser

zukunftsgerichteten Aussagen oder Prognosen eintreten wird oder dass ein

prognostiziertes Ergebnis erreicht werden wird. Die zukunftsgerichteten

Aussagen sollte kein unangemessener Einfluss gewährt werden und es sollte

nicht auf sie vertraut werden.

---------------------------------------------------------------------------

22.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HomeToGo SE

9 rue de Bitbourg

L-1273 Luxembourg

Luxemburg

E-Mail: ir@hometogo.com

Internet: ir.hometogo.de

ISIN: LU2290523658, LU2290524383

WKN: A2QM3K , A3GPQR

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg

EQS News ID: 1235127

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1235127 22.09.2021

°