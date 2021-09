DGAP-News: Homann Holzwerkstoffe veröffentlicht Halbjahresbericht 2021 (deutsch)

Homann Holzwerkstoffe veröffentlicht Halbjahresbericht 2021

* Umsatz steigt um 34 % auf 156,9 Mio. Euro (H1 2020: 117,4 Mio. Euro)

* Operatives EBITDA bei 32,5 Mio. Euro (H1 2020: 19,8 Mio. Euro)

* Zusätzliche Kapazitäten durch weitere Anlage

* Positiver Ausblick: Deutliche Steigerung der Umsatzerlöse und des EBITDA

im Gesamtjahr 2021

München, 28. September 2021 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der

führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für

die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, steigerte ihren Umsatz im

ersten Halbjahr 2021 von 117,4 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf 156,9

Mio. Euro. Das operative EBITDA lag mit 32,5 Mio. Euro ebenfalls deutlich

über dem ersten Halbjahr 2020 (H1 2020: 19,8 Mio. Euro), sodass die

EBITDA-Marge von 17,0 % im Vorjahreszeitraum auf 20,9 % stieg. Das

Konzernergebnis erhöhte sich signifikant auf 12,9 Mio. Euro (H1 2020: 5,3

Mio. Euro).

Das Eigenkapital hat sich im Berichtszeitraum auf 72,5 Mio. Euro erhöht (31.

Dezember 2020: 57,9 Mio. Euro). Daher stieg die Eigenkapitalquote auf 21,1 %

gegenüber 18,7 % zum Ende des Geschäftsjahres 2020.

Fritz Homann, Geschäftsführer der Homann Holzwerkstoffe GmbH: "Mit unserer

Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021 sind wir, vor allem vor dem

Hintergrund der pandemiebedingt herausfordernden Gesamtsituation, sehr

zufrieden. Die für uns relevanten Absatzmärkte zeigen eine ungebremst hohe

Nachfrage nach unseren HDF-/MDF-Platten."

Um der steigenden Nachfrage nach HDF-/MDF-Platten Rechnung zu tragen, hat

sich die Geschäftsführung dazu entschlossen, zusätzliche Kapazitäten an

einem der Gruppenstandorte aufzubauen. Die Entscheidung, wo die bereits

konfigurierte Anlage aufgebaut wird, fällt in den nächsten Wochen.

Aufgrund der guten Entwicklung in den Monaten Juli und August sowie einer

weiterhin hohen Nachfrage im zweiten Halbjahr 2021 geht die Geschäftsführung

für das Gesamtjahr 2021 von einer deutlichen Steigerung der Umsatzerlöse und

des EBITDA aus.

Der Konzernzwischenbericht für das erste Halbjahr 2021 steht unter

https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/presse-dokumente/finanzberichte/

zur Verfügung.

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender

Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten

Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in

Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder

beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie

weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche

Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der

Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

°