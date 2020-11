DGAP-News: Homann Holzwerkstoffe mit deutlich positivem Ergebnis in den ersten neun Monaten 2020 - Erweiterung der Geschäftsführung (deutsch)

Homann Holzwerkstoffe mit deutlich positivem Ergebnis in den ersten neun Monaten 2020 - Erweiterung der Geschäftsführung

* Operatives EBITDA erreicht mit 35,0 Mio. Euro Vorjahresniveau (9M 2019:

35,3 Mio. Euro)

* Konzernergebnis mit 14,0 Mio. Euro deutlich positiv (9M 2019: 16,0 Mio.

Euro)

* Helmut Scheel zum CFO der Homann Holzwerkstoffe GmbH ernannt

München, 9. November 2020 - Die Homann Holzwerkstoffe Gruppe hat sich gemäß

finaler Zahlen für die ersten neun Monaten 2020 weiterhin positiv entwickelt

und trotz der Einflüsse der Coronavirus-Pandemie ein deutlich positives

operatives Ergebnis auf dem Niveau des starken Vorjahres erzielt. Das

bereinigte operative EBITDA belief sich auf 35,0 Mio. Euro (9M 2019: 35,3

Mio. Euro). Die Umsatzerlöse lagen bei 191,0 Mio. Euro (9M 2019: 207,2 Mio.

Euro), die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 18,3 % (9M 2019: 17,0 %). Das

Konzernergebnis war nach den ersten drei Quartalen 2020 mit 14,0 Mio. Euro

ebenfalls deutlich positiv (9M 2019: 16,0 Mio. Euro).

Das Eigenkapital konnte im Vergleich zum Jahresende 2019 um 20 % von 45,1

Mio. Euro auf 54,3 Mio. Euro zum 30. September 2020 erhöht werden. Die

Eigenkapitalquote lag aufgund der ebenfalls gestiegenen Bilanzsumme bei 17,4

% (31. Dezember 2019: 18,3 %).

Fritz Homann, Geschäftsführer der Homann Holzwerkstoffe GmbH: "Die bisherige

Entwicklung stimmt uns zuversichtlich, dass wir unsere für das Jahr 2020

gesteckten Ziele trotz der Einschnitte, die die Pandemie mit sich bringt,

erreichen werden. Der derzeitige zweite Teil-Lockdown in Deutschland und

weiteren europäischen Ländern hat bislang keinen Einfluss auf unser Geschäft

gezeigt, sodass wir weiterhin davon ausgehen, bei etwa 10 % geringeren

Umsätzen ein EBITDA auf dem Niveau des Jahres 2019 zu erreichen."

Helmut Scheel zum Geschäftsführer und CFO berufen

Darüber hinaus hat die Homann Holzwerkstoffe GmbH ihre Geschäftsführung,

bisher bestehend aus Fritz Homann und Ernst Keider, ergänzt. Helmut Scheel,

der bereits seit Februar 2019 als Geschäftsführer der Homanit Holding GmbH

tätig ist und seitdem auch den Finanzbereich der Untenehmensgruppe

verantwortet hat, wurde heute offiziell zum Geschäftsführer und CFO der

Homann Holzwerkstoffe Gruppe berufen.

Im Vorfeld war Helmut Scheel mehrere Jahre in der Wirtschaftsprüfung tätig,

erwarb dort die Examina zum CPA und Wirtschaftsprüfer und verantwortete

zuletzt langjährig als CFO den Finanzbereich einer

Industriebeteiligungsgesellschaft. Mit seiner Erfahrung und seinem

Fachwissen komplettiert er die Geschäftsführung der Homann Holzwerkstoffe

Gruppe und zeichnet als CFO für alle Themen insbesondere in den Bereichen

Finanzierung, Controlling, Rechnungswesen, Steuern und Recht verantwortlich.

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe Gruppe mit Hauptsitz in München ist ein führender

Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten

Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in

Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder

beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie

weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche

Familienunternehmen ist am Kapitalmarkt seit 2012 etabliert und mit der

Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2E4NW7; WKN: A2E4NW) an der

Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Anleihen notiert.

Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Fabian Kirchmann, Anna-Lena Mayer

T +49 221 9140 970

homann@ir-on.com

Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Teresa Kerscher

T +49 (0)89 99 88 69 0

tk@homanit.org

