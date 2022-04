DGAP-News: Homann Holzwerkstoffe GmbH veröffentlicht Konzernabschluss 2021 und berichtet Rekordergebnis (deutsch)

Homann Holzwerkstoffe GmbH veröffentlicht Konzernabschluss 2021 und berichtet Rekordergebnis

^

DGAP-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e):

Jahresbericht/Jahresergebnis

Homann Holzwerkstoffe GmbH veröffentlicht Konzernabschluss 2021 und

berichtet Rekordergebnis

28.04.2022 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Homann Holzwerkstoffe GmbH veröffentlicht Konzernabschluss 2021 und

berichtet Rekordergebnis

* Umsatz steigt um 27 % auf 334,9 Mio. Euro (Vorjahr: 262,8 Mio. Euro)

* Operatives EBITDA steigt auf 82,7 Mio. Euro (Vorjahr: 49,4 Mio. Euro);

EBITDA-Marge verbessert sich von 19,2 % auf 24,6 %

München, 28. April 2022 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der

führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für

die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat heute ihren

Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Trotz eines

herausfordernden Marktumfelds ist es der Gesellschaft abermals gelungen, ihr

profitables Wachstum fortzusetzen. Die Umsatzerlöse stiegen deutlich um 27 %

auf 334,9 Mio Euro. Mit einem operativen EBITDA von 82,7 Mio. Euro erzielte

Homann Holzwerkstoffe erneut ein Rekordergebnis bei einem Zuwachs von 67 %

gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 (Vorjahr: 49,4 Mio. Euro). Bezogen auf die

Gesamtleistung konnte die EBITDA-Marge damit um mehr als 5 Prozentpunkte auf

24,6 % gesteigert werden.

Insgesamt erwirtschaftete die Gesellschaft einen Konzernjahresüberschuss von

48,7 Mio. Euro (Vorjahr: 19,1 Mio. Euro). Folglich erhöhte sich das

Eigenkapital gegenüber dem Bilanzstichtag 2020 deutlich von 57,9 Mio. Euro

auf 107,3 Mio. Euro zum 31. Dezember 2021. Trotz stark gestiegener

Bilanzsumme verbesserte sich die Eigenkapitalquote auf 28,6 % (Vorjahr: 18,7

%). Der Cashflow aus operativer Tätigkeit konnte sich mit 87,9 Mio. Euro

gegenüber 43,3 Mio. Euro im Vorjahr mehr als verdoppeln.

Fritz Homann, geschäftsführender Gesellschafter der Homann Holzwerkstoffe

GmbH: "Mit diesem guten Gesamtresultat haben wir unsere Erfolgsgeschichte

auch in 2021 fortgeschrieben. Die Corona-Pandemie und das sich daraus

veränderte Kauf- und Konsumverhalten haben wesentlich zu der Entwicklung

beigetragen. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Menschen beruflich

wie privat mehr Zeit zu Hause, in den eigenen vier Wänden, verbracht und

sich ihr Umfeld unter anderem durch Möbelkäufe verschönert haben.''

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH setzt derweil ihre Großinvestition in Litauen

planmäßig fort. Voraussichtlich soll die Produktion am neuen Standort nahe

der Hauptstadt Vilinius im kommenden Winter beginnen. In ihrer Prognose für

das Geschäftsjahr 2022 bleibt die Geschäftsführung vorsichtig optimistisch

und rechnet mit steigenden Umsatzerlösen sowie einem stabilen EBITDA.

Der Geschäftsbericht 2021 steht unter

https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/presse-dokumente/finanzberichte/

zur Verfügung. Im Sommer 2022 wird die Gesellschaft darüber hinaus ihren

ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen und umfassend über ihre

entwickelte Nachhaltigkeitsstrategie berichten.

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender

Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten

Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in

Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder

beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie

weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche

Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der

Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter:

https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ir-kontakt/

Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Anna-Lena Mayer, Martin Grünter

T +49 221 9140 970

homann@ir-on.com

Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Sandra Jux

T +49 (0)89 99 88 69 0

sj@homanit.org

---------------------------------------------------------------------------

28.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH

Adalbert-Stifter-Straße 39a

81925 München

Deutschland

Telefon: 089 99 88 69-0

Fax: 089 99 88 69-21

E-Mail: tk@homanit.org

ISIN: DE000A3H2V19

WKN: A3H2V1

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1338057

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1338057 28.04.2022

°