DGAP-News: Homann Holzwerkstoffe GmbH gibt Joint Venture-Beteiligung in Ägypten bekannt (deutsch)

* Gemeinsames Engagement mit strategischem Partner Egypt Kuwait Holding

S.A.E.

* Eintritt in den Markt im mittleren Osten und Afrika mit starkem

Wachstumspotenzial

München, 11. Mai 2022 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden

europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die

Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat gestern über eine

Holdingbeteiligung an der Global MDF eine qualifizierte Minderheit an dem

Holzwerkstoffplattenproduzent Nile Wood SAE mit Sitz in Sadat (Ägypten)

erworben. Im Rahmen eines Joint Ventures mit der an der ägyptischen und

kuwaitischen Börse notierten Egypt Kuwait Holding S.A.E. (EKH) betritt die

Homann Holzwerkstoffe damit den wachstumsstarken Markt im mittleren Osten

und Afrika. Allein Ägypten mit rund 105 Millionen Einwohnern bietet ein

erhebliches Absatzpotential für die Produkte der Nile Wood SAE.

Als Tochtergesellschaft der EKH hat sich die Nile Wood SAE auf mitteldichte

Holzfaserplatten (MDF) fokussiert und eine High-End-Anlage samt

kontinuierlicher Presse CPS+, Hackerlinie, Trockner und Sichter, Beleimung,

Formstation und Formstrang, Endfertigung und Rohplattenlager sowie Schleif-

und Sägelinie aufgebaut. Der Produktionsbeginn soll im vierten Quartal 2022

erfolgen und unter Volllast eine voraussichtliche Kapazität von 200.000 m3

erreichen.

Teil des Joint Ventures der Homann Holzwerkstoffe mit der EKH sind außerdem

zwei Tochtergesellschaften, die in die Rohstoffversorgung involviert sind.

So verfügt eine operative Tochtergesellschaft über eigene

Sesbania-Holz-Vorräte. Damit bieten die Tochtergesellschaften direkten

Zugriff zum entscheidenden Rohstoff in der Herstellung von Holzfaserplatten.

Darüber hinaus besitzt die EKH eine weitere Tochtergesellschaft, die sich

mit der Herstellung von Petrochemikalien befasst, womit auch der Zugang zu

dem wichtigen Klebstoff Leim sichergestellt wird.

Fritz Homann, geschäftsführender Gesellschafter der Homann Holzwerkstoffe:

"Wir freuen uns über das neu geschlossene Joint Venture und die damit

verbundene weitere Fortsetzung unserer Gruppenentwicklung. Mit der Egypt

Kuwait Holding haben wir einen starken, professioneller Partner an Bord, der

sich ausgezeichnet auf dem Markt in MEA auskennt. Ergänzt durch unsere

langjährige Expertise in der Produktion von dünnen, hochveredelten

Holzfaserplatten werden wir die Nile Wood SAE begleiten und technisch

unterstützen. Der unmittelbare Zugriff zu entscheidenden Rohstoffen wird

hierbei ein klarer Wachstumstreiber sein."

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender

Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten

Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in

Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder

beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie

weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche

Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der

Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Über Egypt Kuwait Holding

Die Egypt Kuwait Holding Company (EKHO.CA und EKHOA.CA an der Egyptian

Exchange und EKHK.KW an der Boursa Kuwait) ist eine der führenden

Investmentgesellschaften in der MENA-Region mit einem Portfolio von

Investitionen in fünf Hauptsektoren, darunter Düngemittel, Petrochemie,

Gasverteilung, Stromerzeugung und -verteilung, vorgelagerte Gasproduktion

sowie Versicherungen und Finanzdienstleistungen außerhalb des Bankensektors.

Das Unternehmen wurde 1997 von einem Konsortium prominenter kuwaitischer und

ägyptischer Geschäftsleute gegründet. EKH ist bestrebt, seinen Aktionären

dank eines soliden Portfolios integrierter Investitionen und der

Entschlossenheit seines fähigen Managementteams weiterhin

überdurchschnittliche Renditen zu bieten.

Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter:

https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ir-kontakt/

Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Anna-Lena Mayer, Martin Grünter

T +49 221 9140 970

homann@ir-on.com

Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Sandra Jux

T +49 (0)89 99 88 69 0

sj@homanit.org

