DGAP-News: Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt dritte Unternehmensanleihe 2021/2026 (deutsch)

Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt dritte Unternehmensanleihe 2021/2026

^

DGAP-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt dritte Unternehmensanleihe 2021/2026

09.02.2021 / 12:14

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt dritte Unternehmensanleihe 2021/2026

* Zielvolumen der Emission bei 60 Mio. Euro; Zinsspanne zwischen 4,50 %

und 5,00 % p. a.

* Umtauschfrist für Inhaber der Anleihe 2017/2022 startet morgen

* Zeichnungsfrist Deutsche Börse vom 1. bis 4. März 2021 (vorzeitige

Schließung möglich)

* Vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Anleihe 2017/2022 geplant

München, 9. Februar 2021 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der

führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für

die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, begibt ihre dritte

Unternehmensanleihe und plant die vorzeitige Rückzahlung der bestehenden

Anleihe 2017/2022. Der entsprechende Wertpapierprospekt für die neue Anleihe

2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) wurde heute durch die

Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du

Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert.

Das Zielvolumen der Anleihe 2021/2026 beträgt 60 Mio. Euro und soll zur

Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2E4NW7, WKN:

A2E4NW) eingesetzt werden, die seit dem 14. Juni 2020 zu einem Kurs von

101,5 % durch die Gesellschaft unter bestimmten Voraussetzungen gekündigt

werden kann (Call-Option). Die neue Schuldverschreibung hat eine Laufzeit

von fünfeinhalb Jahren und bietet einen jährlichen festen Zinssatz in der

Spanne von 4,50 % bis 5,00 %. Nach Ende der Angebotsfrist wird der

endgültige Zinssatz und das endgültige Volumen auf Basis der erhaltenen

Zeichnungsaufträge festgelegt und via Preisfestsetzungsmitteilung publiziert

werden.

Im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots vom 10. Februar 2021 bis 25.

Februar 2021, 18:00 Uhr, ist es Inhabern der Anleihe 2017/2022 möglich, ihre

Stücke gegen solche der neuen Anleihe umzutauschen. Für jede umgetauschte

Anleihe 2017/2022 im Nennwert von 1.000 Euro erhalten die Inhaber eine neue

Anleihe 2021/2026 im Nennwert von 1.000 Euro sowie einen Zusatzbetrag in

Höhe von 25,00 Euro. Darüber hinaus können Gläubiger, die am öffentlichen

Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen

einer Mehrerwerbsoption erwerben.

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung der dritten Anleihe erfolgt in

Deutschland und Luxemburg und wird über die Zeichnungsfunktionalität der

Deutschen Börse abgewickelt. Die Zeichnungsfrist läuft vom 1. März 2021 bis

voraussichtlich zum 4. März 2021, 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen

Schließung). Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die

Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, Luxemburg und in

bestimmten weiteren Staaten angeboten.

Geplant ist eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2021/2026 im Open

Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board. Die

Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager

begleitet.

Ertrags- und Bilanzkennzahlen in den letzten Jahren deutlich verbessert

Fritz Homann, Geschäftsführer der Homann Holzwerkstoffe Gruppe: "Die

Finanzierung über den Kapitalmarkt ist für unser Unternehmen und unsere

bisherigen Investoren ein voller Erfolg. Mit der im Jahr 2012 begebenen

ersten Anleihe haben wir unsere Expansion nach Osteuropa finanziert. Die

dadurch gesteigerte Ertragskraft und die erhöhten Cashflows haben dazu

geführt, dass wir unsere Nettoverschuldung und den Leverage erheblich senken

konnten. So wuchs von 2012 bis 2019 der Konzernumsatz in absoluten Zahlen um

rund 100 Mio. Euro und 7 % p. a. (CAGR) auf 274 Mio. Euro. Das operative

EBITDA konnte im gleichen Zeitraum ebenfalls erheblich von 12 Mio. Euro auf

47 Mio. Euro gesteigert werden. Der Leverage wurde zuletzt bis auf 2,4x

gesenkt."

Darüber hinaus hat die Homann Holzwerkstoffe Gruppe in den vergangenen, von

der Pandemie geprägten Monaten die Krisenfestigkeit ihres Geschäftsmodells

unter Beweis gestellt. Trotz Umsatzeinbußen in Folge des Lockdowns im April

und Mai 2020 gelang es nach vorläufigen Zahlen, das operative Ergebnis auch

im Gesamtjahr 2020 auf hohem Niveau stabil zu halten. Das robuste

Geschäftmodell und die soliden Finanzkennzahlen wurden im Herbst 2020 zudem

von der Ratingagentur Creditreform durch die Bestätigung des Ratings BB- und

einer Anhebung des Ausblicks auf "stabil" untermauert.

"Auf dieser finanziell soliden Basis nehmen unsere Expansionspläne mit dem

geplanten neuen Werk in Litauen weiter Gestalt an. Nach dem

Grundstückserwerb im November sind wir nun mitten in der

Genehmigungsplanung. Die Bauphase beginnt voraussichtlich im zweiten Quartal

2021, der Produktionsstart ist im zweiten Halbjahr 2022 vorgesehen", so

Fritz Homann weiter.

Helmut Scheel, Geschäftsführer und CFO der Homann Holzwerkstoffe GmbH: "Wir

haben uns nach den positiven Erfahrungen am Kapitalmarkt bewusst für eine

erneute Anleiheemission entschieden. Mit einem starken Fundament bestehend

aus langfristigen, stabilen Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Investoren

und Banken sowie überdurchschnittlich guten Kreditkennzahlen bieten wir nach

unserer Überzeugung ein solides und gleichzeitig attraktives Investment für

mittelfristig orientierte Anleger."

Der Wertpapierprospekt steht zum Download unter

https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ und

https://www.bourse.lu zur Verfügung.

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe Gruppe mit Hauptsitz in München ist ein führender

Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten

Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in

Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder

beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie

weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche

Familienunternehmen ist am Kapitalmarkt seit 2012 etabliert und mit der

Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2E4NW7; WKN: A2E4NW) an der

Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Anleihen notiert.

Eckdaten zur Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 2021/2026

Emittentin Homann Holzwerkstoffe GmbH, München

Emissionsvolu- EUR 60.000.000

men

(Zielvolumen)

ISIN / WKN DE000A3H2V19 / A3H2V1

Unternehmens- BB-/stabil (Creditreform Rating AG, Oktober 2020)

rating

Zinsspanne 4,50 % bis 5,00 % p. a.

Ausgabepreis 100 %

Nennbe- EUR 1.000

trag/Stücke-

lung

Zinszahlung Jährlich, erstmals am 12.09.2021

Laufzeit Fünfeinhalb Jahre, 12.03.2021 bis 12.09.2026

Rückzahlung Fällig am 12.09.2026 zum Nennbetrag (100 % des

Nennbetrags)

Vorzeitige Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach

Rückzahlung Ablauf von drei Jahren nach Begebung sowie in anderen

Fällen; nähere inhaltliche Einzelheiten hierzu sind

den Anleihebedingungen zu entnehmen

Status nicht nachrangig, nicht besichert

Covenants u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines

Liquiditätsbestands, Einhaltung einer

Verschuldungsgradkennzahl; nähere inhaltliche

Einzelheiten hierzu sind den Anleihebedingungen zu

entnehmen

Börsensegment Open Market (Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board

Angebotsstruk- Öffentliches Umtauschangebot in der Bundesrepublik

tur Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg an Inhaber

der bestehenden Anleihe 2017/2022 einschließlich

Mehrerwerbsoption und Mitarbeiteroption Öffentliches

Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und im

Großherzogtum Luxemburg über die

Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche

Börse AG Privatplatzierung in der Bundesrepublik

Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg und in

bestimmten weiteren Staaten

Ausgabe-/Valu- 12.03.2021

tatag

Sole Lead IKB Deutsche Industrie Bank AG

Manager

Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Anna-Lena Mayer, Martin Grünter

T +49 221 9140 970

homann@ir-on.com

Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Teresa Kerscher

T +49 (0)89 99 88 69 0

tk@homanit.org

Disclaimer

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen

weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder

in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren der Homann Holzwerkstoffe GmbH dar und sind nicht in

diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot

oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt

nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in

Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2021/2026 der Homann Holzwerkstoffe

GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren

und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die

Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2021/2026 der Homann Holzwerkstoffe

GmbH darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier

- CSSF) am 9. Februar 2021 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der

unter https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ und

www.bourse.lu veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als

Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger

sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um

die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu

investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen

Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den

Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United

States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer

allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche

Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum

Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts

vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß

gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der

Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Homann

Holzwerkstoffe GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

---------------------------------------------------------------------------

09.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH

Adalbert-Stifter-Straße 39a

81925 München

Deutschland

Telefon: 089 99 88 69-0

Fax: 089 99 88 69-21

E-Mail: tk@homanit.org

ISIN: DE000A2E4NW7

WKN: A2E4NW

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Hamburg,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1167032

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1167032 09.02.2021

°