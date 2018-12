DGAP-News: Hi Technological Plastic Industries PLC: Hi Technological Plastic Industries PLC wägt Möglichkeiten in den USA ab und prüft den Erwerb einer US-Entität (deutsch)

Hi Technological Plastic Industries PLC: Hi Technological Plastic Industries PLC wägt Möglichkeiten in den USA ab und prüft den Erwerb einer US-Entität

Hi Technological Plastic Industries PLC

PLC wägt Möglichkeiten in den USA ab und prüft den Erwerb einer US-Entität

14.12.2018

Das Führungsteam von Hi Technological Plastic Industries wägt Möglichkeiten

in den USA ab und prüft den Erwerb einer US-Entität. Die US-Entität soll

einen Betrag von wenigstens 10.000.000 $ beschaffen, und letztendlich in den

USA börsennotiert werden. Hi Technological Plastic Industries Plc prüft die

Übernahme einer Aktienbeteiligung von 51 % einer US-Entität mit einem

Aktienanteil von 49 % für Investoren auf der ganzen Welt. Diese zusätzliche

Mittelbeschaffung wird die europäischen Investoren nicht schwächen.

Hi Technological Plastic Industries LLC, die Betreibergesellschaft, verfügt

über die Erfahrung und die Marktpräsenz für die Entsorgung von recyceltem

Plastik und hat die beispiellose und einmalige Gelegenheit, ein Geschäft in

den USA zu eröffnen.

Das Geschäft wurde im Rahmen der Entscheidung Chinas, den Import von fast

der Hälfte des weltweit anfallenden Schrotts zum 1. Januar 2018

einzustellen, initiiert. Vor dieser Entscheidung verschifften die USA 4.000

Container Recyclingmaterial pro Tag nach China. Das Verbot wird eine

geschätzte Menge von 111 Millionen metrischen Tonnen Plastikmüll bis zum

Jahr 2030 verlagern. China hatte seit 1992 etwa 45 % des weltweit

anfallenden Plastikabfalls importiert.

Chinas kürzliches Verbot des Imports von Plastikabfall bedeutet, dass die

USA und andere Industrienationen, die ihren Plastikmüll zum Recycling nach

China exportierten, neue Wege zur Entsorgung ihres Mülls finden müssen, da

ein Großteil davon bereits beginnt, sich auf Deponien zu stapeln.

"Es werden mutige, globale Ideen und Aktionen für die Verminderung der

Mengen von nichtrecycelbaren Materialien, für die Umgestaltung von Produkten

und für die Förderung der inländischen Plastikabfallwirtschaft benötigt", so

die Autoren einer Studie in der Zeitschrift Science Advances.

HTPI bietet eine Lösung mit seinen "Mobilen Plastikzerkleinerungsanlagen",

die in den ganzen USA eingeführt werden sollen.

Es sollen mobile Plastikzerkleinerungsanlagen konstruiert werden, die

Plastik vor Ort zerkleinern und dann das Material zum Export in Container

packen können. Auf diese Weise sparen Firmen Lager- und Transportkosten.

Länder in Südasien haben enormen Bedarf an zerkleinertem Plastik.

Die Ausweitung des Geschäfts auf die USA wird die Bewertung von Hi

Technological Plastic Industries Plc und seiner Investoren steigern.

Aktivitäten in den USA werden die Börsenzulassung von Hi Technological

Plastic Waste Plc wahrscheinlich bis Januar 2019 verzögern.

Dieser Übergang zu recycelten Kunststoffen wird durch elf Firmen

verdeutlicht, die mit der Ellen-MacArthur-Stiftung zusammenarbeiten, um die

Entwicklung der Plastikindustrie zu einer Kreislaufwirtschaft zu

beschleunigen. Die Stiftung geht davon aus, dass die elf Firmen für sechs

Millionen metrische Tonnen Plastikverpackungen jährlich verantwortlich sind.

Unter den Firmen befinden sich renommierte, internationale Marken: Amcor,

Ecover, Evian, L'Oreal, Mars, M&S, PepsiCo, The Coca-Cola Company, Unilever,

Walmart und Werner & Mertz.

Die Abteilung für wirtschaftliche und kommunale Entwicklung des Staats

Tennessee lud am 28. November 2018 Berater von Hi Tech Plastic Recycling

Inc. ein. Mehrere mögliche Standorte in Lincoln County, Maury County und

Stewart County wurden besichtigt. Der Beauftragte Bob Rolfe von der

Abteilung für wirtschaftliche und kommunale Entwicklung des Staats Tennessee

sprach über die diversen Anreize, die der Staat Tennessee bereit war, Hi

Tech Plastics Recycling Inc. anzubieten.

Der Leiter der Geschäftsentwicklung, Kirby Lewis, begleitete die Berater für

Hi Technological Plastic Industries auf einer zweitägigen Rundreise durch

den Staat Tennessee am 28. und 29. November 2018. Während dieses Besuchs

wurden den Beratern vorgestellt: Dr. Kendrick J Curtis von der Middle

Tennessee Industrial Development Association, W. Allen Borden,

stellvertretender Beauftragter des Staats Tennessee, Elain Middleton aus

Lincoln County, Neil MacDonald von der Tennessee Valley Authority, Jeff

Mason aus Smith County, Jon Hartman aus der Stadt Elizabethton, Bart T

Hardison von Newmark Grubb Knight Frank, CA Schuettler, Leiter für

Gebietsplanung und -verfahren, Timothy Tidwell von TVA, Alicia Summers,

Vizepräsidentin für Geschäftsentwicklung, Charly Lyons, Präsident der

Tennessee Central Economic Authority, Angela Regitko, Beraterin für

Geschäftsentwicklung im Staat Tennessee, Iliff McMahan Junior,

Regionaldirektor des Staats Tennessee. Die Berater wurden ebenso

Bürgermeistern aus diversen Countys vorgestellt, die ihren Eifer bei der

Hilfe zur Etablierung der Produktionsstandorte für Hi Technological Plastic

Industries teilen.

Unter diesen Umständen informierte die Börse bei unserem letzten Meeting zur

Börsennotierung darüber, dass von uns erwartet wird, vor der Börsennotierung

neues Vermögen in die Entität zu investieren. Angesichts dieser Tatsache und

in Anbetracht dessen, dass unsere Verkaufszahlen steigen, die besten Zahlen

jemals in unserer Firmengeschichte, arbeiten wir hart daran, unsere

ambitionierten Ziele zu erreichen und unsere Investoren zufriedenzustellen.

Außerdem steht noch Weihnachten vor der Tür. Dies ist eine Zeit für die

Angestellten, das Management, die Aktionäre und Investoren, sich ein paar

Tage mit ihren Familien frei zu nehmen, um sich von einem hektischen Jahr zu

erholen.

Da unsere guten Neuigkeiten in eine Zeit fallen würden, in der wir nicht die

volle Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erreichen können, überdenken wir

unseren Plan für den diesjährigen Börsengang und werden vermutlich bis

Januar 2019 warten. Wir werden die endgültige Entscheidung in Kürze

bekanntgeben.

Hier sind diverse Artikel aufgeführt, die die Plastikrecyclingkrise in den

USA, Europa und weltweit aufzeigen:

Chinesische Firmen kaufen Standorte in den USA, um Schrott zu verarbeiten

https://www.wsj.com/articles/chinese-firms-snap-up-u-s-sites-to-process-scrap-1540641611?emailToken=df5d1e70eae1de13e8343f5c0052ef07J0Uh6UM7KJvlPSi1UCRDoa9eGRPdS8b/NQywUA3z9la9RYTaYMZ6IsRN6wE2o5ukjSrMz5jqn/sX035z2RIH+1Is06odyUl+eO0Htegzg9U%3D&reflink=article_email_share

Die Plastikmüllkrise ist eine Gelegenheit für die USA, im Inland Ernst beim

Recycling zu machen

https://theconversation.com/the-plastic-waste-crisis-is-an-opportunity-for-the-us-to-get-serious-about-recycling-at-home-93254

Müllkriege: Die USA ersticken an ihrem eigenen Müll, während sie China

beschuldigen, "recycelte Rohstoffe" abzulehnen

https://www.rt.com/business/432912-us-waste-recycling-landfills-china/

Plastikmüll stapelt sich, während China sich weigert, die Recyclingware des

Westens anzunehmen

https://www.nytimes.com/2018/01/11/world/china-recyclables-ban.html

