DGAP-News: Hi Technological Plastic Industries PLC: Aktuelles zur Börsennotierung der Hi Technological Plastic Industries PLC an einer europäischen Börse (deutsch)

London, 19. November 2018 - Die Börsennotierung der Hi Technological Plastic

Industries PLC (HTPI) an einer europäischen Börse schreitet mit großen

Schritten voran. Die Verzögerung beruht auf den gestiegenen Umsatzzahlen und

der daraus resultierenden höheren Bewertung, die in den Unterlagen zur

Notierungsaufnahme Berücksichtigung finden sollen. Der Prozess hat weiterhin

grünes Licht und benötigt lediglich noch die Entscheidung eines

Börsenkomitees, die nun innerhalb von 15 Tagen erfolgen soll, jedoch ohne

dass HTPI auf die Zeitspanne Einfluss nehmen kann.

"Wir freuen uns, dass sich die beauftragten Anwälte und Listing-Sponsoren an

einem Punkt befinden, um die letzten Schritte zur Notierungsaufnahme in

nächster Zukunft abzuschließen. Sie erwarten die Freigabe seitens der Börse

innerhalb der nächsten 15 Tage. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 sind

herausragend, so dass wir entschieden haben, diese in den Listingdokumenten

zu berücksichtigen. Die Anwälte und der Listing-Sponsor beurteilen den

bisherigen Prozess als reibungslos, und wir alle freuen uns darauf, die

Notierungsaufnahme zum Wohle des Unternehmens und der Aktionäre bald

abzuschließen", sagte Rana Kashaf Shahzad, Vorstandsvorsitzender der Hi

Technological Plastic Industries PLC.

Über das Unternehmen

Hi Technological Plastic Industries PLC ist die Holding der operativen

Gesellschaft Hi Technological Plastic Industries PLC mit Sitz in den

Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Gegründet in 2013 stellt HTPI

Recyclinggranulat aus Kunststoffen wie LDPE und HDPE/LDPE sowie PVC-Rohre

her. Die Produktionskapazität beträgt 300 Tonnen/Tag. Hauptabsatzmarkt sind

die VAE, aber die Produkte werden auch weltweit exportiert, unter anderem

nach Pakistan, Indien, China, Hong Kong und in ostafrikanische Länder. Im

Geschäftsjahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 14,3

Mio. Euro und erwirtschaftete ein Bruttoergebnis von 2,3 Mio. Euro.

