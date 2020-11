DGAP-News: HepaRegeniX GmbH präsentiert präklinische Daten zur Leberregeneration bei MKK4-Inhibition auf dem AASLD Liver Meeting 2020 (deutsch)

HepaRegeniX GmbH präsentiert präklinische Daten zur Leberregeneration bei MKK4-Inhibition auf dem AASLD Liver Meeting 2020

Tübingen (Deutschland), 10. November 2020 -HepaRegeniX GmbH, ein

Unternehmen, das neuartige Therapien in der präklinischen Phase für die

Behandlung akuter und chronischer Lebererkrankungen entwickelt, gab heute

bekannt, dass präklinische Ergebnisse zu den positiven Effekten der

MKK4-Inhibition (Mitogen activated protein kinase kinase 4) im

Nicht-Nagetiermodell im Rahmen der "The Liver Meeting Digital Experience(TM)

2020" (TLMdX) vorgestellt werden. Die von der American Association for the

Study of Liver Diseases (AASLD) organisierte Veranstaltung findet vom 13-16.

November statt.

Der Vortrag mit dem Titel "Pharmacological MKK4 Inhibition enhances Liver

Regeneration in a Pig Model of Hepatectomy" (Pharmakologische MKK4-Hemmung

verbessert die Leberregeneration im Schwein als Modell für operative

Entfernung der Leber, Hepatektomie) wird von Professor Scott Nyberg und Dr.

Anan Abu Rmilah von der Mayo Clinic, Rochester, USA, gehalten. Beide

Referenten arbeiteten bei dieser Studie eng mit HepaRegeniX zusammen. Der

Abstract wurde in der Oktoberausgabe des Magazins "Hepatology" ( Volume 72),

dem Peer-Review Journal der AASLD, veröffentlicht.

Dr. Michael Lutz, CEO von HepaRegeniX, sagte: "Wir sind geehrt auf dem AASLD

Liver Meeting, der weltweit wichtigsten Konferenz auf diesem Gebiet, zu

präsentieren und dort unsere präklinischen Studienergebnisse zur

MKK4-Inhibition vorzustellen. Unsere Daten weisen auf eine verbesserte

Regenerationsfähigkeit nach einer 80%igen operativen Entfernung der Leber im

Nicht-Nagetiermodell hin. Dies zeigt, dass MKK4 eine zentrale Rolle bei der

Regeration einer schwer geschädigten Leber spielt und sich die

MKK4-Inhibition positiv auf den Heilungseffekt nach einer Hepatektomie bei

akutem Leberversagen auswirkt."

Informationen zum Meeting:

Titel der Präsentation: "Pharmacological MKK4 Inhibition enhances Liver

Regeneration in a Pig Model of Hepatectomy"

Anan A. Abu Rmilah, Kewei Li, Wei Zhou, Erek Nelson, Harvey Chen, Bruce

Amiot, Yao Jia, Anna Minshew, Gregory Michalak, Sabrina Klotz, Wolfgang

Albrecht, Birgit Jung, Lars Zender, Scott Nyberg

Präsentations-Nummer: 131

Session: "Acute Liver Failure and Artificial Liver Support"

Datum und Uhrzeit: Montag, 16. November 2020, 15:40Uhr MEZ

Sprecher: Anan Abu Rmilah und Scott L. Nyberg

Das "Liver Meeting Digital Experience(TM) (TLMdX(TM))", welches von der

AASLD veranstaltet wird, bringt Ärzte, Gesellschafter und Wissenschaftler

der ganzen Welt zusammen, um ihre neusten Erkenntnisse zur Behandlung von

Lebererkrankungen und Lebertransplantation vorzustellen, zu diskutieren und

sich mit den führenden Experten auf dem Feld der Hepatologie auszutauschen.

Auf dem diesjährigen Meeting werden Anthony S. Fauci, Direktor des

US-amerikanischen Nationalen Instituts für Allergie und

Infektionskrankheiten (National Institute of Allergy and Infectious

Diseases, NIAID), und Griffin Rodgers, Direktor der US-amerikanischen

Nationalen Instituts für Diabetes, Verdauungs- und Nieren-Erkrankungen

(National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, NIDDK),

sprechen. Jährlich präsentiert das Liver Meeting der AASLD die neuesten

wissenschaftlichen und therapeutischen Ansätze bei Leber- und

Gallenerkrankungen und bietet die bestmögliche Atmosphäre, um bahnbrechende

Forschung und fortschrittliche klinische Behandlungen zu diskutieren. An dem

Treffen nehmen in der Regel mehrere Tausend Teilnehmer aus aller Welt teil.

Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen:

HepaRegeniX GmbH

Dr. Michael Lutz

Chief Executive Officer

+49 7071 639 6731

m.lutz@heparegenix.com

Für Journalistenanfragen:

MC Services AG

Katja Arnold, Andreas Jungfer

+49 89 210 228-0

heparegenix@mc-services.eu

Über HepaRegeniX GmbH

Seit dem Firmenstart 2017 hat HepaRegeniX erfolgreich mehrere präklinische

Entwicklungskandidaten für die Behandlung akuter und chronischer

Lebererkrankungen auf Basis der neuartigen und proprietären molekularen

Zielstruktur Mitogen-Activated Protein (MAP) Kinase Kinase 4 (MKK4)

erforscht und entwickelt. MKK4 ist ein wesentlicher regulierender Schalter

bei der Leberregeneration. Die Suppression von MKK4 stellt die regenerative

Kapazität von Leberzellen sogar bei schwerwiegenden Leberschäden wieder her.

Dieses neuartige und einzigartige Therapiekonzept für die Behandlung von

Lebererkrankungen wurde von Prof. Lars Zender und seiner Forschungsgruppe am

Universitätsklinikum Tübingen entdeckt. Die Investoren der HepaRegeniX

umfassen den Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), Novo Holdings A/S,

Coparion, High-Tech Gründerfonds und Ascenion GmbH.

