DGAP-News: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel mit sehr starker Entwicklung im ersten Halbjahr - organischer Umsatz und Ergebnis wachsen zweistellig (deutsch)

Henkel AG & Co. KGaA: Henkel mit sehr starker Entwicklung im ersten Halbjahr - organischer Umsatz und Ergebnis wachsen zweistellig

DGAP-News: Henkel AG & Co.



KGaA / Schlagwort(e):

Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis

Henkel AG & Co. KGaA: Henkel mit sehr starker Entwicklung im ersten Halbjahr

- organischer Umsatz und Ergebnis wachsen zweistellig

12.08.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

12. August 2021

Gute Fortschritte bei der Umsetzung der strategischen Wachstumsagenda

Henkel mit sehr starker Entwicklung im ersten Halbjahr - organischer Umsatz

und Ergebnis wachsen zweistellig

- Konzernumsatz wächst im ersten Halbjahr organisch um +11,3 Prozent auf

rund

10 Mrd. Euro (nominal +4,7 Prozent) getragen von allen Bereichen und

Regionen

- Betriebliches Ergebnis* steigt auf 1.430 Mio. Euro, +20,1%

- EBIT-Marge* auf 14,4% erhöht, +1,9 Prozentpunkte

- Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS)* legt um +22,4% auf 2,40 Euro zu,

+30,1% bei konstanten Wechselkursen

- Gute Fortschritte in allen Bereichen der Agenda für ganzheitliches

Wachstum

- Ausblick für das Gesamtjahr 2021 aktualisiert: höheres Umsatzwachstum bei

unveränderter Ergebnisprognose

- Organisches Umsatzwachstum: +6,0 bis +8,0 Prozent (vorher: +4,0 bis

+6,0 Prozent)

- EBIT-Marge*: 13,5 bis 14,5 Prozent (vorher: 14,0 bis 15,0 Prozent)

- Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) *: Anstieg im hohen einstelligen bis

mittleren Zehn-Prozent-Bereich, bei konstanten Wechselkursen (unverändert)

Düsseldorf - Nach einem starken Start in das Geschäftsjahr 2021 hat Henkel

das Wachstum im Laufe des ersten Halbjahres nochmals beschleunigt und

währungsbereinigt bereits wieder das Vorkrisenniveau von 2019 übertroffen.

Trotz der Auswirkungen der Corona-Krise, die weltweit weiterhin das

gesellschaftliche und wirtschaftliche Umfeld in vielen Märkten

beeinträchtigten, erzielte Henkel im ersten Halbjahr deutliche Zuwächse bei

Umsatz und Ergebnis: Organisch stieg der Umsatz im ersten Halbjahr um 11,3

Prozent. Der Konzernumsatz erreichte rund 10 Mrd. Euro. Das entspricht einem

nominalen Zuwachs von 4,7 Prozent.

Das bereinigte betriebliche Ergebnis legte um 20,1 Prozent auf 1.430 Mio.

Euro zu und die bereinigte EBIT-Marge verzeichnete ein Plus von 1,9

Prozentpunkten und erreichte 14,4 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je

Vorzugsaktie stieg bei konstanten Wechselkursen um 30,1 Prozent. Die

Auswirkungen gestiegener Rohstoffkosten konnten dabei im ersten Halbjahr

insbesondere durch die sehr starke Mengenentwicklung sowie durch

Preiserhöhungen und ein striktes Kostenmanagement und

Effizienzverbesserungen kompensiert werden.

"Auch im ersten Halbjahr 2021 war Henkel weiterhin von den Auswirkungen der

COVID-19-Pandemie betroffen. Dennoch konnten wir Umsatz und Ergebnis

zweistellig steigern. Bezogen auf den Umsatz konnten wir währungsbereinigt

bereits jetzt das Vorkrisenniveau von 2019 übertreffen. Vor allem dank des

hervorragenden Teamgeistes und Engagements unserer Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter auf der ganzen Welt sowie unseres ausgewogenen und robusten

Portfolios mit erfolgreichen Marken und innovativen Technologien im

Konsumenten- und Industriegeschäft", sagte Carsten Knobel, Vorsitzender des

Vorstands von Henkel.

Alle Unternehmensbereiche und Regionen trugen im ersten Halbjahr zum

organischen Wachstum bei. Der Unternehmensbereich Adhesive Technologies

erzielte im ersten Halbjahr den stärksten Umsatzzuwachs. Der

Unternehmensbereich steigerte den Umsatz organisch über alle Geschäftsfelder

und Regionen hinweg und verzeichnete insgesamt ein zweistelliges Wachstum.

Diese Entwicklung wurde auch durch die deutliche Erholung der Weltwirtschaft

unterstützt. Aber auch bei Beauty Care und Laundry & Home Care erzielte

Henkel organische Umsatzzuwächse. Dabei zeigte sich bezogen auf die

einzelnen Geschäftsfelder allerdings ein gemischtes Bild. Im

Unternehmensbereich Beauty Care legte vor allem das Friseurgeschäft zu. Hier

wurde nach dem signifikanten Umsatzrückgang im Vorjahr über alle Regionen

hinweg ein deutlich zweistelliges organisches Umsatzwachstum erzielt. Das

Konsumentengeschäft lag dagegen im ersten Halbjahr 2021 aufgrund einer

rückläufigen organischen Umsatzentwicklung in der Kategorie Körperpflege

unter dem Niveau des Vorjahres, unter anderem bedingt durch die deutliche

Abschwächung der Märkte. Im Unternehmensbereich Laundry & Home Care war das

Wachstum vor allem durch das Geschäftsfeld Reinigungsmittel getragen, das

ein deutliches organisches Umsatzwachstum erzielte. Das Geschäftsfeld

Waschmittel verzeichnete ein gutes organisches Umsatzwachstum.

"Wir haben im ersten Halbjahr auch weiterhin gute Fortschritte bei der

Umsetzung unserer strategischen Wachstumsagenda gemacht. Im Rahmen des

aktiven Portfoliomanagements wurden wie geplant weitere Marken und Geschäfte

veräußert oder eingestellt. Zugleich haben wir gezielt in Akquisitionen

investiert, insbesondere um unser Portfolio nachhaltiger Produkte

auszubauen. Unser Fokus liegt in diesem Jahr vor allem auf der weiteren

Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen Innovationen,

Nachhaltigkeit und Digitalisierung sowie auf der Weiterentwicklung unser

Unternehmenskultur. In diesen Feldern haben wir im ersten Halbjahr viel

bewegt und wir sehen uns bei der Umsetzung unserer Agenda für ganzheitliches

Wachstum weiterhin auf einem sehr guten Weg," ergänzte Carsten Knobel.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 aktualisiert: höheres Umsatzwachstum bei

unveränderter Prognose für das Ergebnis je Aktie

Mit Blick auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2021 sagte Knobel:

"Insgesamt sehen wir derzeit in den meisten Geschäften eine Normalisierung

der Nachfrage. Nachdem die Erholung der industriellen Nachfrage in vielen

Regionen im zweiten Halbjahr 2020 eingesetzt hatte, dürften die

Wachstumsraten trotz einer fortgesetzten wirtschaftlichen Erholung in der

zweiten Jahreshälfte 2021 deutlich niedriger ausfallen. In den Kategorien

der Konsumgütergeschäfte, die 2020 pandemiebedingt eine erhöhte Nachfrage

verzeichneten, rechnen wir im Verlauf des Jahres mit einer Normalisierung

Gleichzeitig bleibt die Unsicherheit hoch, wie sich die Pandemie und ihr

Einfluss auf Konsum und Industrie weiterentwickeln werden. Insbesondere der

außerordentlich starke Anstieg der Rohstoffpreise und angespannte

Lieferketten werden die Wirtschaft im weiteren Jahresverlauf erheblich

belasten. Wir arbeiten mit umfangreichen Maßnahmen intensiv daran, die

Auswirkungen auf unsere Geschäfte und Profitabilität zu begrenzen.

Gleichzeitig werden wir uns auch weiterhin flexibel und schnell an

Veränderungen in unseren Märkten anpassen und die Umsetzung unserer

Wachstumsagenda konsequent vorantreiben. Unter Berücksichtigung der

genannten Rahmenbedingungen und auf Basis der sehr starken Entwicklung im

ersten Halbjahr haben wir heute unseren Ausblick aktualisiert. Wir haben

unsere Umsatzprognose angehoben und halten die Prognose für das Ergebnis je

Aktie konstant - trotz zunehmender Belastungen durch steigende

Rohstoffkosten."

Henkel geht nun auf Konzernebene von einem organischen Umsatzwachstum von

+6,0 bis +8,0 Prozent und einer bereinigten Umsatzrendite (EBIT-Marge) in

der Bandbreite von 13,5 bis 14,5 Prozent aus. Für das bereinigte Ergebnis je

Vorzugsaktie (EPS) bei konstanten Wechselkursen erwartet Henkel unverändert

einen Anstieg im hohen einstelligen bis mittleren Zehn-Prozent-Bereich.

Konzernumsatz- und Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021

Mit 9.926 Mio. Euro lag der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2021 +4,7

Prozent über dem Vorjahresniveau (Q2: 4.958 Mio. Euro, +8,8 Prozent). Der

organische Umsatz, das heißt ohne den Einfluss von Währungseffekten und

Akquisitionen/Divestments, zeigte ein zweistelliges Wachstum von +11,3

Prozent (Q2: +15,2 Prozent). Akquisitionen und Divestments erhöhten den

Umsatz um +0,4 Prozent (Q2: +0,1 Prozent). Wechselkurseffekte hatten einen

negativen Einfluss von -7,0 Prozent auf den Umsatz (Q2: -6,5 Prozent).

In den Wachstumsregionen stieg der Umsatz organisch zweistellig um +21,5

Prozent

(Q2: +24,7 Prozent). Das Geschäft in den reifen Märkten zeigte eine sehr

starke organische Umsatzentwicklung von +4,5 Prozent (Q2: +8,8 Prozent).

Der Umsatz im ersten Halbjahr in Westeuropa zeigte eine organische

Entwicklung von

+5,5 Prozent (Q2: +10,7 Prozent). In Osteuropa lag das organische

Umsatzwachstum bei

+17,6 Prozent (Q2: +24,1 Prozent). In Afrika/Nahost stieg der Umsatz

organisch um

+26,4 Prozent (Q2: +31,7 Prozent). Das organische Umsatzwachstum in

Nordamerika lag bei +3,0 Prozent (Q2: +6,3 Prozent). Lateinamerika

verzeichnete eine organische Umsatzentwicklung von +21,0 Prozent (Q2: +34,2

Prozent). In der Region Asien/Pazifik stieg der Umsatz organisch um +20,8

Prozent (Q2: +17,3 Prozent).

Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT) legte um +20,1

Prozent von

1.191 Mio. Euro im ersten Halbjahr des Vorjahres auf 1.430 Mio. Euro zu.

Die bereinigte Umsatzrendite (bereinigte EBIT-Marge) stieg um 1,9

Prozentpunkte von

12,6 Prozent auf 14,4 Prozent.

Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie wuchs um +22,4 Prozent von 1,96 Euro

in der ersten Hälfte von 2020 auf 2,40 Euro. Bei konstanten Wechselkursen

stieg das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie um +30,1 Prozent.

Das Netto-Umlaufvermögen wurde weiter verbessert. Mit 3,6 Prozent vom Umsatz

lag es um 0,8 Prozentpunkte unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums (4,4

Prozent).

Der Free Cashflow in Höhe von 471 Mio. Euro lag unter dem Wert des ersten

Halbjahres 2020 (940 Mio. Euro), was insbesondere auf einen niedrigeren

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit zurückzuführen ist. Bei einem

höheren betrieblichen Ergebnis resultierte der Rückgang aus dem deutlichen

Anstieg des Netto-Umlaufvermögens gegenüber dem Ende des Geschäftsjahres

2020, der unter anderem durch die deutliche Ausweitung des Umsatzvolumens

bedingt war.

Die Nettofinanzposition belief sich zum 30. Juni 2021 auf -1.035 Mio. Euro

(31. Dezember 2020: -888 Mio. Euro).

Entwicklung der Unternehmensbereiche im ersten Halbjahr 2021

Im ersten Halbjahr 2021 stieg der Umsatz des Unternehmensbereichs Adhesive

Technologies nominal um +14,4 Prozent von 4.153 Mio. Euro im

Vorjahreszeitraum auf 4.752 Mio. Euro

(Q2: 2.394 Mio. Euro, +23,1 Prozent). Organisch erhöhte sich der Umsatz um

+20,2 Prozent (Q2: +28,5 Prozent). Die Entwicklung im ersten Halbjahr war

maßgeblich durch die fortschreitende deutliche Erholung der globalen

Wirtschaft über alle Regionen und Geschäftsfelder hinweg geprägt. Das

bereinigte betriebliche Ergebnis im ersten Halbjahr 2021 legte um +50,9

Prozent zu und erreichte 820 Mio. Euro. Die bereinigte Umsatzrendite lag mit

17,3 Prozent um 4,2 Prozentpunkte über dem Wert des ersten Halbjahres 2020.

Im Unternehmensbereich Beauty Care stieg der Umsatz in den ersten sechs

Monaten des Jahres 2021 organisch um +5,2 Prozent (Q2: +8,2 Prozent).

Nominal stieg der Umsatz um

+1,1 Prozent und erreichte 1.839 Mio. Euro (Q2: 914 Mio. Euro, +3,5

Prozent). Das Wachstum ist insbesondere auf die starke Erholung im

Friseurgeschäft zurückzuführen, das im zweiten Quartal des Vorjahres

erheblich durch pandemiebedingte Schließungen von Friseursalons

beeinträchtigt war. Das bereinigte betriebliche Ergebnis lag im ersten

Halbjahr 2021 um

+6,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahres und erreichte 183 Mio. Euro. Die

bereinigte Umsatzrendite lag mit 10,0 Prozent ebenfalls über

Vorjahresniveau.

Der Unternehmensbereich Laundry & Home Care erreichte im ersten Halbjahr

2021 eine organische Umsatzsteigerung von +3,9 Prozent (Q2: +3,6 Prozent).

Nominal sank der Umsatz insbesondere aufgrund der stark negativen

Wechselkurseffekte um -5,3 Prozent auf

3.275 Mio. Euro (Q2: 1.619 Mio. Euro, -5,1 Prozent). Das bereinigte

betriebliche Ergebnis sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um -7,7

Prozent auf 490 Mio. Euro. Die bereinigte Umsatzrendite lag bei 15,0 Prozent

und damit leicht unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2020, insbesondere

aufgrund gestiegener Materialkosten sowie negativer Währungseffekte.

Agenda für ganzheitliches Wachstum: gute Fortschritte

"Wir haben im ersten Halbjahr 2021 konsequent an der Umsetzung unserer

Wachstumsagenda gearbeitet", sagte Carsten Knobel. Neben dem aktiven

Portfoliomanagement hat Henkel im laufenden Jahr vor allem zwei Aspekte

seiner Wachstumsagenda im Fokus: Erstens will das Unternehmen seine

Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit und

Digitalisierung weiter ausbauen. Zweitens soll die Unternehmenskultur

gezielt gefördert werden. In allen Bereichen konnte Henkel im ersten

Halbjahr 2021 gute Fortschritte erzielen.

Im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements hat Henkel Marken und Kategorien

mit einem Gesamtumsatz von mehr als einer Milliarde Euro identifiziert, von

denen rund 50 Prozent bis Ende 2021 veräußert oder eingestellt werden

sollen. Für die übrigen Marken und Geschäfte wird eine deutliche

Verbesserung angestrebt. Bislang zeigen, gemessen am Umsatz, bereits

60 Prozent dieser Marken und Geschäfte eine verbesserte Umsatzentwicklung.

Trotz der anhaltenden Marktunsicherheiten hat Henkel insgesamt bereits

Geschäfte mit einem Gesamtumsatz von rund 350 Mio. Euro - überwiegend in den

Konsumentengeschäften - eingestellt bzw. veräußert. Zudem wurde durch den im

Juli 2021 abgeschlossenen Erwerb der Swania SAS die Position im Markt für

nachhaltige Wasch- und Reinigungsmittel gestärkt und das Portfolio mit

komplementären Marken ausgebaut.

Um seine Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken, konzentriert sich Henkel

darauf, starke Innovationen zu beschleunigen, Nachhaltigkeit als

Differenzierungsmerkmal zu stärken und die digitale Transformation weiter

voranzutreiben.

Eine wesentliche Säule der Henkel-Strategie ist die klare Differenzierung im

Markt durch erfolgreiche Innovationen. Diese haben das Wachstum im ersten

Halbjahr wesentlich unterstützt. Im Bereich Adhesive Technologies hat Henkel

mit innovativen Materialien zur effizienten Wärmeableitung für

5G-Anwendungen Wachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich erzielen

können. Diese Entwicklung wurde insbesondere durch gemeinsame Entwicklungen

mit Großkunden vorangetrieben. Beauty Care konnte das Marktwachstum im

Bereich Colorationen mit starken Innovationen der Marken Natural & Easy und

Palette übertreffen und Marktanteile im Vergleich zu der Zeit vor Corona

dazugewinnen. Im Friseurgeschäft trug unter anderem der Relaunch der Marke

IGORA Royal zum Wachstum bei. Unterstützt durch erfolgreiche Innovationen

wie Somat Excellence 4in1 Caps und Pril Antibakteriell baute der

Unternehmensbereich Laundry & Home Care seine weltweiten Marktanteile bei

Geschirrspülmitteln aus.

Nachhaltigkeit ist seit langem eine der großen Stärken von Henkel. Das

Unternehmen hat hier eine führende Rolle, die regelmäßig in Ratings und

Rankings bestätigt wird und die als klares Differenzierungsmerkmal im

Wettbewerb weiter gestärkt werden soll.

So hat Henkel zum Beispiel seine Partnerschaft mit der Plastic Bank deutlich

ausgebaut. Das gemeinsame Ziel der Partnerschaft ist es, Plastikmüll in der

Umwelt zu vermeiden und gleichzeitig das Leben von Menschen in Armut zu

verbessern. Dazu haben Henkel und Plastic Bank die ersten drei Sammelcenter

für Kunststoffabfall in Ägypten, in der Umgebung von Kairo, eröffnet. Das

Projekt ist Teil der erfolgreichen und langfristigen Partnerschaft von

Henkel und Plastic Bank.

Die Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit zeigen sich auch in den Produkten

für Verbraucher und Industriekunden. Im Unternehmensbereich Laundry & Home

ist die neue Marke Love Nature im stark wachsenden Segment für nachhaltige

Wasch- und Reinigungsmittel in Deutschland bereits die Nummer 3 im Markt.

Beauty Care setzte den Ausbau nachhaltiger Verpackungslösungen fort. Für die

Marke Nature Box wurden recyclingfähige Nachfüllverpackungen entwickelt, die

im Vergleich zur herkömmlichen Verpackung mehr als 70 Prozent weniger

Kunststoff beinhalten. Adhesive Technologies führte eine neuartige

wasserbasierte Technologie für den Klebeprozess von Schuhen ein, durch die

mehrere Produktionsschritte eingespart werden können und eine

CO-Reduzierung von bis zu

30 Prozent ermöglicht wird.

Neben Innovation und Nachhaltigkeit hat Henkel die Digitalisierung als

wesentlichen Erfolgsfaktor zur Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit

definiert. Im ersten Halbjahr hat sich der Anteil des Umsatzes über digitale

Kanäle über alle Unternehmensbereiche hinweg weiter erhöht. In den beiden

Konsumentengeschäfte wurde insgesamt ein Wachstum von über

30 Prozent erzielt. Auch im Unternehmensbereich Adhesive Technologies konnte

der digital erzielte Umsatz weiter ausgebaut werden. Über die eigene

E-Commerce-Plattform wurde im ersten Halbjahr 2021 ein Wachstum im mittleren

zweistelligen Prozentbereich erreicht. Damit stieg der Anteil des Umsatzes,

der im Klebstoffgeschäft über den E-Shop erzielt wird, auf über 25 Prozent.

Auf Konzernebene erhöhte sich der Anteil der digitalen Umsätze um 40 Prozent

auf insgesamt rund 18 Prozent des Gesamtumsatzes.

Die Wettbewerbsvorteile durch Digitalisierung über alle Geschäftsaktivitäten

hinweg weiter zu stärken, ist auch das Ziel einer strategischen

Partnerschaft, die Henkel mit Adobe eingegangen ist. Über eine neu

entwickelte, integrierte digitale Plattform für das digitale Geschäft und

E-Commerce sollen digitale Innovationen beschleunigt und neue

Geschäftsmöglichkeiten für Henkel geschaffen werden.

Die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur von Henkel sowie die

Beschleunigung der kulturellen Transformation sind wesentliche Bausteine der

Agenda für ganzheitliches Wachstum von Henkel. Ziel ist es, eine Kultur der

Zusammenarbeit zu fördern. Auch im ersten Halbjahr hat Henkel vielfältige

Maßnahmen ergriffen, um dieses Ziel zu erreichen und individuelle

Gestaltungsspielräume der Mitarbeiter zu fördern.

So hat Henkel ein neues, ganzheitliches Konzept "Smart Work" für die Zukunft

der Arbeit entwickelt und seinen Mitarbeitern vorgestellt. Dabei geht es um

eine moderne Arbeitswelt nach COVID-19, die mehr Flexibilität zulässt und

auf hybrides Arbeiten setzt. Für Tätigkeiten, die keine vollständige Präsenz

vor Ort erfordern, bietet dieses Konzept den Mitarbeiter:innen die

Möglichkeit, bis zu 40 Prozent mobil zu arbeiten. Zudem hat Henkel seinen

Unternehmenszweck, den so genannten "Purpose", neu definiert. In die

Entwicklung waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund um die Welt

eingebunden, damit das

Purpose-Statement authentisch und relevant für die Belegschaft ist. Im Kern

geht es um den Pioniergeist, der das Unternehmen und seine Mitarbeiter schon

seit der Gründung auszeichnet und alle Beschäftigten antreibt. Und es geht

dabei um das Streben, mit der Arbeit für Kunden und die Gesellschaft Gutes

zu tun, das auch von bleibendem Wert ist.

"Unser Purpose-Statement ,Pioneers at heart for the good of generations'

beschreibt, wer wir sind, was uns verbindet und welche Rolle wir als

Unternehmen in der Welt spielen wollen. Er ist weit mehr als ein Slogan oder

ein Claim. Wir verpflichten uns, ihm jeden Tag gerecht zu werden und wollen

unseren Pionier- und Unternehmergeist einsetzen - für unsere Mitarbeiter,

für Kunden und Verbraucher, unsere Aktionäre und für das Wohl der heutigen

und künftigen Generationen", sagte Carsten Knobel. "Deshalb ist es wichtig,

dass wir ein gemeinsames Verständnis von unserem Purpose haben und unser

Handeln ganz bewusst danach ausrichten."

"Insgesamt sind wir stolz auf die erfolgreiche Geschäftsentwicklung im

ersten Halbjahr und auf die guten Fortschritte, die wir bei der Umsetzung

unserer strategischen Agenda - trotz fortwährender Belastungen durch die

COVID-19 Pandemie - gemacht haben", sagte Knobel weiter. "Wir werden unsere

Strategie für ganzheitliches Wachstum konsequent weiterverfolgen und im

weiteren Jahresverlauf angesichts der Herausforderungen durch steigende

Rohstoffpreise und angespannte Lieferketten weiterhin mit hoher Flexibilität

auf die Veränderungen in unseren Märkten reagieren."

* Bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie

Restrukturierungsaufwendungen.

Über Henkel

Henkel verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes

Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das

Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen -

sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive

Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den

Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das

Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876

gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Im

Geschäftsjahr 2020 erzielte Henkel einen Umsatz von über 19 Mrd. Euro und

ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,6 Mrd. Euro. Henkel

beschäftigt weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team

bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen

Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im

Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings

bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere

Informationen finden Sie unter www.henkel.de.

Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen

Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige

Henkel betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und

zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Mit der Verwendung von Worten

wie erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, davon ausgehen, glauben,

schätzen und ähnlichen Formulierungen werden zukunftsgerichtete Aussagen

gekennzeichnet. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Annahmen und

Einschätzungen der Unternehmensleitung der Henkel AG & Co. KGaA. Diese

Aussagen sind nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese

Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung sowie die

von der Henkel AG & Co. KGaA und ihren Verbundenen Unternehmen tatsächlich

erreichten Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe von Risiken und

Unsicherheiten und können daher (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich

von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Verschiedene dieser Faktoren

liegen außerhalb des Einflussbereichs von Henkel und können nicht präzise

vorausgeschätzt werden, zum Beispiel das künftige wirtschaftliche Umfeld

sowie das Verhalten von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Eine

Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen ist weder geplant noch

übernimmt Henkel hierzu eine gesonderte Verpflichtung.

Dieses Dokument enthält - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht

genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative

Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Henkel sollten diese ergänzenden

Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im

Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen

Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden.

Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen

Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen.

Dieses Dokument wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt somit

weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendwelcher Art dar.

