DGAP-News: Hemp, Inc. kündigt Symposium der Hemp University Art & Science ofCBD Oil' an (deutsch)

Hemp, Inc. kündigt Symposium der Hemp University Art & Science ofCBD Oil' an

01.09.2017

SPRING HOPE, North Carolina -- (Marketwired) -- 09/01/17 -- Hemp, Inc. (OTC PINK: HEMP) freut sich bekanntzugeben, dass The Hemp University ihr viertes Bildungssymposium unter dem Titel �The Hemp Oil Event (The Art & Science of CBD Oil)' am Samstag dem 30.�September 2017 von 08:30 bis 17:00 Uhr veranstalten wird. Die Veranstaltung findet im Peachtree Hills Country Club, 3512 Peachtree Hills Road, Spring Hope, NC 27882, statt.Das Bildungssymposium The Art & Science of CBD Oil wird die Teilnehmer �ber alle gesch�ftlichen und wissenschaftlichen Aspekte von Industriehanf-CBD-Cannabinoiden auf den neuesten Stand bringen und aktuelle, zuverl�ssige Informationen bereitstellen, die weiterhin den revolution�ren CBD-Markt gestalten. Die Teilnehmer werden auch die M�glichkeit erhalten, die 6.500 Quadratmeter gro�e Mehrzweck-Dekortikationsanlage f�r Industriehanf von Hemp, Inc. zu besuchen, wo erstmals �ffentlich das �berkritische CO2-Extraktionssystem des Unternehmens mit in North Carolina angebautem CBD-Industriehanf live vorgef�hrt wird. Vertreter von NuAxon Bioscience werden f�r Interessenten zur Verf�gung stehen, die den Kauf ihres eigenen CBD-Extraktionssystems erw�gen.Bruce Perlowin, CEO von Hemp, Inc. (OTC PINK: HEMP), sagte: �Wir sind von diesem speziellen Bildungssymposium wirklich begeistert. Das wird unser viertes Symposium sein. Die ersten drei waren ein Riesenerfolg. Wir sind mit Anfragen �berschwemmt worden, seit wir �The Hemp University' erstmals vorgestellt haben, und jede Veranstaltung war bisher ausverkauft und erhielt fantastische Bewertungen. Dies geh�rt zur �Hanferziehungsinfrastruktur' und wir tragen auf diese Weise dazu bei, Amerika wieder gro� zu machen, indem wir wieder amerikanischen Hanf anpflanzen und Landwirten und Grundbesitzern zeigen, wie sie sich eine profitable Einnahmequelle durch die Maximierung ihrer Ernte pro Hektar sichern k�nnen.'Das kommende Bildungssymposium mit dem Titel �The Art & Science of CBD Oil' soll �den Teilnehmern helfen zu verstehen, wie CBD funktioniert, wie es gewonnen wird und wie es in allen Stadien verkauft wird, einschlie�lich der Abwicklung wichtiger Betriebsprozesse.' Das Ziel dieses Kurses ist es, den bisherigen Erfolg zu beschleunigen und gleichzeitig Geld und Zeit zu sparen, indem kostspielige Fehler vermieden werden.Hemp, Inc. (OTC PINK: HEMP) konnte eine Reihe von herausragenden Rednern gewinnen, darunter ...Um die vollst�ndige Pressemitteilung zu lesen, klicken Sie bitte hier.

01.09.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

Sprache: Deutsch Unternehmen: Hemp, Inc.

Vereinigte Staaten von Amerika

