DGAP-News: Hemp, Inc. bietet Lösung für Präsident Trumps Verfügung zur Förderungvon Landwirtschaft und Wohlstand in ländlichen Gebieten (deutsch)

SPRING HOPE, North Carolina, USA -- (Marketwired) -- 09/01/17 -- Hemp, Inc. (OTC PINK: HEMP) gab heute bekannt, dass es eine solide Infrastruktur besitzt, um L�sungsans�tze f�r Donald Trumps Executive Order (Durchf�hrungsverordnung) zur F�rderung von Landwirtschaft und Wohlstand in l�ndlichen Gebieten in Amerika bieten zu k�nnen. Bruce Perlowin, CEO von Hemp, Inc., erkl�rte: �Wir laden Pr�sident Trumps Projektgruppe hiermit ein, das Mahl- und Dekortikationswerk von Hemp, Inc. in North Carolina zu besuchen, das wir von Grund auf errichtet haben. Es dauerte dreieinhalb Jahre und kostete mehrere Millionen Dollar, die Anlage fertigzustellen. Pr�sident Trump hat eine Projektgruppe beauftragt, die Landwirtschaft auf verschiedene Art und Weise f�rdern soll. So besagt beispielsweise Abschnitt 4 der Executive Order (wie nachfolgend einzusehen), dass die Projektgruppe rechtliche, regulatorische und politische Ver�nderungsans�tze ermitteln soll, mit der sich die landwirtschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in den l�ndlichen Gebieten der Vereinigten Staaten f�rdern lie�e, einschlie�lich Verbesserungen der Infrastruktur, Schaffung von Arbeitspl�tzen, technologischem Fortschritt, Energiesicherheit und Lebensqualit�t. Dies beinhaltet auch �nderungen, die Hindernisse f�r wirtschaftlichen Wohlstand und Lebensqualit�t im l�ndlichen Raum der USA beseitigen und die Bildungsangebote f�r Sch�ler in l�ndlichen Kommunen erweitern - insbesondere was die landwirtschaftliche Ausbildung anbelangt. Mit unseren Bildungssymposien der Hemp University und unserem Modell f�r kleine landwirtschaftliche Familienbetriebe haben wir genau das getan.' Perlowin weiter: �Pr�sident Trumps Projektgruppe oder zumindest einige ihrer Mitglieder sollten das 6.500�m� gro�e Dekortikations- und Mahlwerk f�r die Verarbeitung von Industriehanf von Hemp, Inc. in Spring Hope, North Carolina, besuchen. Die kleinen Bauernh�fe, die vielen von uns noch gut in Erinnerung sind, gibt es inzwischen in den USA nur noch selten. Unser kleiner Modellbauernhof erstreckt sich �ber zwei Hektar Land und besteht aus einem Klonraum, einem Gew�chshaus und 5.000�Hanfpflanzen. Indem wir Landwirten zeigen, wie man Hanfpflanzen mit hohem CBD-�lgehalt anbaut, ein Gew�chshaus betreibt und eine Scheune zu einem Klonraum umbaut, um so 500.000�USD pro Jahr einzunehmen, er�ffnen wir kleinen Familienbetrieben eine neue Chance im landwirtschaftlichen Bereich der USA. Schlie�lich sicherten sich die ersten Kleinbauernh�fe in den USA ihr wirtschaftliches Einkommen durch den Hanfanbau, der damals die Haupteinnahmequelle bildete, und die ersten f�nf Pr�sidenten der USA waren allesamt Hanfanbauer. Unsere Infrastruktur stimmt zu 100�% mit dem �berein, was der Pr�sident heute mit dieser Projektgruppe zu erreichen versucht.' Die Executive Order, die im April dieses Jahres ausgegeben wurde, besagt ... Um die vollst�ndige Pressemitteilung zu lesen, klicken Sie bitte hier.

