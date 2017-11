DGAP-News: HelloFresh SE platziert Aktien zum finalen Angebotspreis von EUR 10,25 pro Aktie (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

01.11.2017 / 19:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





HelloFresh SE platziert Aktien zum finalen Angebotspreis von EUR 10,25 pro Aktie

- Gesamtbruttoerlöse von rund EUR 318 Millionen (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option)

- Marktkapitalisierung von rund EUR 1,7 Milliarden (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option)

- Erster Handelstag voraussichtlich am 2. November 2017

Berlin, 1. November 2017 - Die HelloFresh SE, führender globaler Anbieter von Kochboxen, hat in Beratung mit den Konsortialbanken den finalen Angebotspreis für die Aktien auf EUR 10,25 pro Aktie festgelegt. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von EUR 1,6 Mrd. (ohne Ausübung der Greenshoe-Option) bzw. von EUR 1,7 Mrd. (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option). Das Angebot war über die gesamte Preisspanne gezeichnet und zum Ausgabepreis mehrfach überzeichnet. Alle 31.050.000 angebotenen Aktien (davon 4.050.000 Aktien aus der Mehrzuteilungsoption) wurden im Zuge des Börsengangs platziert.

Die gesamten Bruttoerlöse aus dem Börsengang betragen ungefähr EUR 277 Millionen ohne Greenshoe-Option und ungefähr EUR 318 Millionen bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option. Die Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung und einer möglichen Ausübung der Greenshoe-Option fließen ausschließlich der HelloFresh SE zu. Das Unternehmen beabsichtigt, diese zur Finanzierung des weiteren Wachstums sowie zum Ausbau seiner führenden Marktpositionen weltweit einzusetzen.

"Wir freuen uns außerordentlich über die hohe Nachfrage nach HelloFresh-Aktien", sagt Dominik Richter, CEO und Mitgründer der HelloFresh SE. "Das hohe Interesse von angesehenen Investoren auf der ganzen Welt bestätigt, dass auch der öffentliche Markt von HelloFreshs Wachstumspotential überzeugt ist. Mit den neuen Mitteln sind wir in einer exzellenten Position, um unsere Wachstumsstrategie weiter umzusetzen, und zukünftig noch größeren Einfluss auf das Leben von Millionen von Menschen zu haben. Das ist etwas, was uns begeistert und wir können es kaum erwarten, damit loszulegen."

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen haben sich die Gesellschaft und die bestehenden Aktionäre auf eine Lock-up-Frist von 180 Tagen verständigt, welche am ersten Handelstag beginnt. Das Management der HelloFresh SE hat eine Lock-up-Frist von zwölf Monaten vereinbart.

Der Handel in den Aktien der Gesellschaft beginnt voraussichtlich am 2. November 2017 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). Die Wertpapierkennnummer (WKN) lautet A16140, die internationale Wertpapierkennung (ISIN) DE000A161408 und das Börsenkürzel HFG.

Die Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Berenberg und BNP Paribas fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Rabobank wurde als Co-Lead Manager mandatiert.

Pressekontakt

Eva Switala +49 (0) 160 98 082 688 Global Head of PR es@hellofresh.com HelloFresh SE [1]www.hellofreshgroup.com

1. http://www.hellofreshgroup.com/ Über HelloFresh

HelloFresh ist der führende Kochbox-Anbieter der Welt und in den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz sowie Kanada tätig. Im 3-Monatszeitraum vom 1. April 2017 bis zum 30. Juni 2017 hat HelloFresh 33,7 Millionen Mahlzeiten an 1,3 Millionen Kunden ausgeliefert. HelloFresh wurde im November 2011 gegründet und startete das globale Phänomen der Kochboxen. Das Unternehmen besitzt Büros in Berlin, New York, London, Amsterdam, Zürich, Sydney und Toronto.

Sprache: Deutsch Unternehmen: HelloFresh SE Saarbrücker Straße 37a 10405 Berlin Deutschland E-Mail: ir@hellofresh.com Internet: www.hellofreshgroup.com ISIN: DE000A161408 WKN: A16140 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / intended to be listed (Frankfurt, Prime Standard)

624255 01.11.2017

