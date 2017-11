DGAP-News: HelloFresh SE: Veröffentlichung Q3 Finanzbericht (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

HelloFresh SE: Veröffentlichung Q3 Finanzbericht

DGAP-News: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

HelloFresh SE: Veröffentlichung Q3 Finanzbericht

21.11.2017 / 05:50

HelloFresh setzt nachhaltigen Wachstumskurs

im dritten Quartal 2017 fort

- Kontinuierlich starkes Wachstum und steigende Profitabilität

unterstreichen den Erfolg der langfristigen Geschäftsstrategie

- Mit 1,28 Millionen Kunden stärkt HelloFresh seine Position als globaler

Marktführer

- Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr um 48 % auf 217 Millionen Euro in der

Berichtswährung und um 53 % bei konstanten Wechselkursen

- Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge im Jahresvgl. um 6 Prozentpunkte

auf -8,0 %

- Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit verbessert sich auf -3.0

Millionen Euro

Berlin, 21. November 2017 - Die HelloFresh SE, führender globaler Anbieter

von Kochboxen, hat im dritten Quartal des Jahres 2017 ihre Position als

globaler Marktführer weiter ausgebaut. Bis zum

30. September 2017 belieferte das Unternehmen 1,28 Millionen aktive Kunden

(ein Anstieg von 52 % gegenüber Q3 2016: 0,84 Millionen) mit 33,7 Millionen

Mahlzeiten (ein Anstieg von 52 % gegenüber Q3 2016: 22,2 Millionen). Dabei

erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 217 Millionen Euro (ein

Anstieg von 48 % in der Berichtswährung (Euro) und 53 % bei konstanten

Wechselkursen gegenüber Q3 2016: 147 Millionen Euro). Getrieben von

profitablen Investitionen im Bereich Marketing und Kundengewinnung wurde ein

bereinigtes EBITDA von -17,4 Millionen Euro erzielt. Damit setzte die Gruppe

ihren Erfolgskurs fort und verbesserte die Marge im Vergleich zum Vorjahr um

6 Prozentpunkte auf -8,0 % (Q3 2016: -14,0 %). Die jüngsten Entwicklungen

unterstreichen erneut das strategische Ziel der Gruppe, eine ausgewogene

Balance zwischen Wachstum und Profitabilität sicherzustellen, um im vierten

Quartal des Jahres 2018 gruppenweit den bereinigten EBITDA

Break-Even zu erreichen. Nach Ablauf der ersten sieben Wochen des vierten

Quartals 2017 bestätigt HelloFresh seine durchweg positive Prognose für den

Rest des Jahres.

"Wir sind auf dem besten Weg in Richtung Profitabilität. Obwohl das dritte

Quartal in unserer Kategorie saisonal bedingt schwächer ausfällt, konnten

wir sowohl unser starkes Wachstum in den USA fortsetzen, als auch das

Wachstum in unseren internationalen Märkten wieder signifikant

beschleunigen. Somit haben wir das dritte Quartal auf konstanter

Wechselkursbasis sogar zu unserem stärksten Wachstumsquartal des bisherigen

Jahres gemacht", sagte Dominik Richter, CEO und Co-Gründer der HelloFresh

SE. "Die Mittel aus unserem erfolgreichen Börsengang geben uns zusätzlichen

Rückenwind für weiteres Wachstum. Außerdem zeigt die stetige Verbesserung

des Deckungsbeitrags auf 23,2 %*, dass HelloFresh an allen Fronten auf die

richtigen Hebel setzt."

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente wurden zum 30. September 2017

mit 106,3 Millionen Euro ausgewiesen (vor Berücksichtigung der Mittel, die

dem Unternehmen aus dem Börsengang zugeflossen sind). Der Cashflow aus

operativer Geschäftstätigkeit lag im dritten Quartal 2017 bei

-3,0 Millionen Euro und in der 9-Monatsperiode bei -32,4 Millionen Euro.

Aufgrund der vorteilhaften Working Capital-Dynamiken im Geschäftsmodell von

HelloFresh fiel diese Zahl damit erneut deutlich positiver aus als das

bereinigte EBITDA in den vergleichbaren Zeiträumen.

Starke Erfolgsbilanz in den ersten 9 Monaten

In der 9-Monatsperiode bis zum 30. September 2017 konnte HelloFresh den

Umsatz, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge erheblich

verbessern. Seit Jahresbeginn erwirtschaftete das Unternehmen bislang einen

Umsatz von 652 Millionen Euro (9-Monatsperiode 2016: 438 Millionen Euro).

Das bereinigte EBITDA betrug seit Jahresbeginn -64,0 Millionen Euro

(9-Monatsperiode 2016:

-66,3 Millionen Euro). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von

-9,8 % seit Jahresbeginn

(9-Monatsperiode 2016: -15,1 %). Der Quartalsbericht von HelloFresh für das

dritte Quartal

des Jahres 2017 ist auf der Investor Relations-Webseite des Unternehmens

zugänglich ( www.hellofreshgroup.com).

Ausgewählte Leistungskennzahlen

Q3 2017 Q3 2016 9M 2017 9M 2016

Aktive Kunden in Mio. 1,28 0,84

Bestellungen in Mio. 4,6 3,0 13,5 9,2

Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 33,7 22,2 98,0 66,9

Ausgewählte Finanzkennzahlen

Q3 Q3 9M 9M

2017 2016 2017 2016

Umsatz in Mio. EUR 217 147 652 438

Deckungsbeitrag in Mio. EUR* 50,3 25,6 142,8 72,5

Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes* 23,2 17,4 21,9 16,5

% % % %

Bereinigtes EBITDA in Mio. EUR -17,- -20,- -64,0 -66,-

4 5 3

Bereinigte EBITDA-Marge -8,0 -14,- -9,8 -15,-

% 0 % % 1 %

Mittelverwendung im Rahmen der operativen -3,0 -18,- -32,4 -43,-

Aktivitäten in Mio. EUR 3 1

* Ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung

Pressekontakt +49 (0) 160 98 082 688

Eva Switala es@hellofresh.com

Global Head of PR [1]www.hellofreshgroup.com

HelloFresh SE

1. http://www.hellofreshgroup.com/

Über HelloFresh

HelloFresh ist einer der führenden Kochbox-Anbieter der Welt und in den USA,

Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg,

Australien, Österreich, der Schweiz sowie Kanada tätig. Im

3-Monatszeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. September 2017 hat HelloFresh

33,7 Millionen Mahlzeiten an 1,28 Millionen aktive Kunden ausgeliefert.

HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist seit November

2017 an der Deutschen Börse in Frankfurt am Main notiert. HelloFresh hat

Büros in New York, Berlin, London, Amsterdam, Zürich, Sydney und Toronto.

