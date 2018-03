DGAP-News: HelloFresh SE: Jahreszahlen 2017: HelloFresh mit großen Schritten in Richtung Break-Even (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

21.03.2018 / 07:10

Jahreszahlen 2017:

HelloFresh mit großen Schritten in Richtung Break-Even

- Starke Verbesserung der AEBITDA-Marge auf (2,4)% in Q4 2017

- Erstmalige Erreichung der Profitabilität im International-Segment in Q4

2017 auf AEBITDA-Basis, Break-Even des US-Segments ebenfalls in Reichweite

- Beschleunigung des Umsatzwachstums im Vorjahresvergleich auf 69% in Q4

2017 (währungsbereinigt)

- Geprüfte Umsatzerlöse im Gesamtjahr in Höhe von EUR 905 Mio. (52% Wachstum

gegenüber dem Vorjahr; GJ 2016: EUR 597 Mio.)

- Positiver Ausblick für 2018: 25-30% Umsatzwachstum und Break-Even auf

AEBITDA-Basis in Q4 2018

Berlin, 21. März 2018 - HelloFresh, der führende globale Anbieter von

Kochboxen, hat seine Margen signifikant verbessert und gleichzeitig das

Wachstum beschleunigt. Auf Konzernebene verbesserte sich das AEBITDA im

Geschäftsjahr 2017 auf EUR (70) Mio. (GJ 2016: (83) Mio. EUR) bei einer

AEBITDA-Marge von (7,7)% (GJ 2016: (13,8)%). Auf dem Weg zum Break-Even

gelang es dem Unternehmen, die Marge im Jahresverlauf kontinuierlich zu

steigern und in Q4 2017 eine AEBITDA-Marge von (2,4)% (Q4 2016: (10,3)%) zu

erwirtschaften. Auf Segmentebene erreichte der Bereich International

erstmals die Profitabilität auf AEBITDA-Basis, während das US-Segment dem

Break-Even nahe gekommen ist.

Parallel dazu setzte HelloFresh seinen starken Wachstumskurs in beiden

Segmenten fort. Im Jahr 2017 lieferte HelloFresh über 137 Mio. Mahlzeiten

(51% mehr als im GJ 2016: 91 Mio.) an seine ca. 1,45 Mio. Kunden (69% mehr

als in Q4 2016: 0,86 Mio.), was zu einem Gesamtumsatz von EUR 905 Mio. (GJ

2016: EUR 597 Mio.) führte. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 52% auf

Konzernebene. Währungsbereinigt beschleunigte das Unternehmen das

Umsatzwachstum in jedem Quartal: +43% in Q1 2017, +52% in Q2 2017, +53% in

Q3 2017 und +69% in Q4 2017. Auf Segmentebene wuchs das US-Segment in 2017

um 90% auf einen Umsatz von EUR 545 Mio. (GJ 2016: EUR 287 Mio.) und das

Segment International um 16% auf EUR 360 Mio. (GJ 2016: EUR 310 Mio.).

"2017 war bis dato das beste Jahr für HelloFresh. Wir haben unser

Unternehmen nicht nur erfolgreich an die Börse gebracht, sondern auch alle

wichtigen Kennzahlen signifikant verbessert - allen voran steht die

herausragende Steigerung unseres bereinigten EBITDA in beiden Segmenten",

sagt Dominik Richter, CEO und Mitgründer der HelloFresh SE.

Für 2018 geht das Unternehmen davon aus, in Q4 2018 den Break-Even im

Kerngeschäft zu erreichen und den Umsatz im Gesamtjahr um 25-30% zu

steigern, wobei das Umsatzwachstum im ersten Quartal über diesem Bereich

liegen soll.

Im Rahmen der Wachstumsstrategie konzentriert sich HelloFresh vor allem auf

die Steigerung der Marktdurchdringung in seinen Kernmärkten über die

Erweiterung der Kundenbasis sowie des Produktportfolios. Durch die gestern

unterzeichnete Übernahme des zertifizierten Bio-Kochboxen-Unternehmens

"GreenChef" in den USA verbessert HelloFresh seine Attraktivität gegenüber

Kundengruppen, die zuvor nicht erreicht wurden. So befindet sich nun unter

anderem auch eine große Auswahl an Mahlzeiten im Angebot, die die

Bedürfnisse von Bio-, Vegan- und glutenfreien Ernährungsstilen sowie Paleo-

und Keto-konformer Ernährung berücksichtigt.

Ausgewählte Leistungskennzahlen

Gruppe

Q4 Q4 Y-o-- GJ GJ Y-o--

2016 2017 Y 2016 2017 Y

Aktive Kunden in Mio. 0,86 1,45 68,6-

%

Anzahl Bestellungen in 3,2 5,4 67,7- 12,4 19,0 52,9-

Mio. % %

Gelieferte Mahlzeiten in 23,9 39,5 65,1- 90,9 137,4 51,3-

Mio. % %

USA

Q4 Q4 Y-o-Y GJ GJ Y-o-Y

2016 2017 2016 2017

Aktive Kunden in Mio. 0,43 0,89 105,7-

%

Anzahl Bestellungen in 1,4 3,0 118,6- 5,1 10,6 108,4-

Mio. % %

Gelieferte Mahlzeiten in 9,7 20,7 114,4- 35,3 72,2 104,7-

Mio. % %

International

Q4 Q4 Y-o-- GJ GJ Y-o--

2016 2017 Y 2016 2017 Y

Aktive Kunden in Mio. 0,43 0,56 31,0-

%

Anzahl Bestellungen in 1,8 2,4 29,3- 7,3 8,3 14,1-

Mio. % %

Gelieferte Mahlzeiten in 14,2 18,8 31,7- 55,6 65,2 17,4-

Mio. % %

Operative Kennzahlen

Gruppe

Q4 2016 Q4 Y-o-- GJ 2016 GJ Y-o--

2017 Y 2017 Y

Umsatz in Mio. EUR 158,7 252,8 59,3- 597,0 904,9 51,6-

% %

Währungsbereinigter 158,7 268,5 69,1- 597,0 923,7 54,7-

Umsatz in Mio. EUR % %

Deckungsbeitrag in Mio. 28,9 65,1 124,- 101,4 207,8 104,-

EUR * 8% 9%

Deckungsbeitragsmarge in 18,2% 25,7% 7,5p- 17,0% 23,0% 6,0p-

% des Umsatzes p p

Bereinigtes EBITDA in (16,3) (6,1) 62,6- (82,6) (70,1) 15,2-

Mio. EUR % %

Bereinigtes EBITDA in % (10,3%) (2,4%) 7,9p- (13,8%) (7,7%) 6,1p-

des Umsatzes p p

USA

Q4 2016 Q4 Y-o-Y GJ 2016 GJ Y-o--

2017 2017 Y

Umsatz in Mio. EUR 79,5 150,7 89,5% 286,9 545,2 90,1-

%

Währungsbereinigter 79,5 164,2 106,5- 286,9 557,8 94,4-

Umsatz in Mio. EUR % %

Deckungsbeitrag in Mio. 12,2 40,5 231,1 33,9 125,6 270,-

EUR * 8%

Deckungsbeitragsmarge 15,4% 26,9% 11,5p- 11,8% 23,0% 11,2-

in % des Umsatzes p pp

Bereinigtes EBITDA in (7,9) (0,7) 91,1% (48,0) (40,5) 15,6-

Mio. EUR ** %

Bereinigtes EBITDA in % (10,0%) (0,5%) 9,5pp (16,7%) (7,4%) 9,3p-

des Umsatzes p

International

Q4 Q4 Y-o-- GJ GJ Y-o-

2016 2017 Y 2016 2017 -Y

Umsatz in Mio. EUR 79,2 102,0 28,8- 310,1 359,6 16,-

% 0%

Währungsbereinigter Umsatz 79,2 104,2 31,7- 310,1 365,8 18,-

in Mio. EUR % 0%

Deckungsbeitrag in Mio. EUR 17,4 26,6 53,1- 69,3 87,1 25,-

* % 6%

Deckungsbeitragsmarge in % 22,0% 26,1% 4,1p- 22,3% 24,2% 1,9-

des Umsatzes p pp

Bereinigtes EBITDA in Mio. (5,4) 2,8 151,- (27,5) (9,5) 65,-

EUR ** 5% 6%

Bereinigtes EBITDA in % des (6,9%) 2,7% 9,6p- (8,9%) (2,6%) 6,2-

Umsatzes p pp

Finanzkennzahlen auf Gruppenebene

Q4 Q4 Y-o- GJ GJ Y-o-

2016 2017 -Y 2016 2017 -Y

Nettoumlaufvermögen (30,8) (62,1) (30,8) (62,1)

Zahlungsmittel und 57,5 339,9 57,5 339,9

Zahlungsmitteläquivalente

Mittelabfluss aus der laufenden (33,0) (13,1) (76,1) (45,5)

Geschäftstätigkeit

Pressekontakt +49 (0) 160 98 082 688

Eva Switala es@hellofresh.com

Global Head of PR [1]http://www.hellofreshgroup.com

HelloFresh SE

1. http://www.hellofreshgroup.com/

Über HelloFresh

HelloFresh ist der weltweit führende Anbieter von Kochboxen, tätig in den

USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg,

Australien, Österreich, der Schweiz und Kanada. HelloFresh lieferte im

3-Monatszeitraum vom 1. Oktober 2017 bis 31. Dezember 2017 39,5 Millionen

Mahlzeiten an 1,45 Millionen aktive Kunden aus. HelloFresh wurde im November

2011 in Berlin gegründet und ging im November 2017 in Frankfurt an die

Börse. HelloFresh hat Büros in New York, Berlin, London, Amsterdam, Zürich,

Sydney und Toronto.

