DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad veröffentlicht finale Zahlen für das 1. Halbjahr 2017 (deutsch)

KGaA: Heliad veröffentlicht finale Zahlen für das 1. Halbjahr 2017

29.08.2017

Frankfurt am Main, den 29. August 2017

- Positive Entwicklung der börsennotierten Beteiligungen verhilft Heliad zu einem starken ersten Halbjahr

- Positive operative Entwicklung der nicht-börsennotierten Beteiligungen

Die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) veröffentlicht heute ihre Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr 2017.

Der Heliad Konzern kann zum 30. Juni 2017 ein starkes Periodenergebnis in Höhe von EUR 10,8 Mio. (Vorjahr: EUR -24,5 Mio.) ausweisen. Der Net Asset Value je Aktie liegt zum 30. Juni 2017 bei EUR 9,16 (31.Dezember 2016: EUR 8,43), die Eigenkapitalquote bei 97,1% (31.Dezember 2016: 95,4%).

Grund für das starke Ergebnis sind im Wesentlichen die gestiegenen Kurse der börsennotierten Beteiligungen, insbesondere der FinTech Group AG und der Magforce AG, im Vergleich zum 31. Dezember 2016. Der Wertansatz in der Bilanz wurde entsprechend erhöht.

Die nicht-börsennotierten Beteiligungen haben sich sehr positiv entwickelt und konnten im ersten Halbjahr operativ deutliche Fortschritte erzielen.

Der Halbjahresbericht der Heliad wird im September 2017 unter www.heliad.com in der Rubrik Investor Relations veröffentlicht.

Kontakt Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main

Investor Relations Tel.: +49 (0)69 71 91 59 65 0 E-Mail: investor-relations@heliad.com

Über Heliad

Die Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsengelistete Beteiligungsgesellschaft, die sich auf junge und wachstumsstarke nicht- börsennotierte und börsennotierte Unternehmen (private and listed equity) im deutschsprachigen Raum fokussiert.

Durch ihre "Evergreen"-Struktur kann die Heliad laufzeitungebunden agieren und Unternehmer auf Ihrem Weg flexibel, individuell und ausdauernd auf jeder Wachstumsstufe unterstützen. In Kombination mit einem aktiven, "hands-on"-Investmentansatz ist die Heliad so in der Lage, deutliche Überrenditen im Verhältnis zu anderen Beteiligungsgesellschaften und Aktienfonds für ihre Aktionäre zu erzielen. Mit der Heliad-Aktie profitieren private und institutionelle Investoren somit mittels eines täglich liquiden Dividendentitels von den Chancen eines diversifizierten Portfolios der interessantesten disruptiven Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Informationen zu Heliad finden Sie unter www.heliad.com.

ISIN: DE000A0L1NN5

