DGAP-News: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg vollzieht Kapitalerhöhung - Masterwork aus China weiterer strategischer Ankeraktionär (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg vollzieht Kapitalerhöhung - Masterwork aus China weiterer strategischer Ankeraktionär

^

DGAP-News: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg vollzieht Kapitalerhöhung -

Masterwork aus China weiterer strategischer Ankeraktionär

25.03.2019 / 11:24

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

· Barkapitalerhöhung um 25.743.777 Aktien aus genehmigtem Kapital

abgeschlossen

· Masterwork Group Co., Ltd. mit rund 8,5 Prozent an Heidelberg beteiligt

· Stärkung der Heidelberg-Bilanz durch Erhöhung des Eigenkapitals

· Ausbau der Kooperation im wachsenden Verpackungsdrucksegment

Die von Vorstand und Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen AG

(Heidelberg) im März 2019 beschlossene Barkapitalerhöhung im Umfang von rund

9,2 Prozent am bisherigen Grundkapital ist am 22. März 2019 mit Masterwork

Group Co., Ltd. als weiterem strategischen Ankerinvestor vollzogen worden.

Der Kapitalzufluss beträgt beim vereinbarten Ausgabebetrag von EUR 2,68 je

Aktie rund EUR 69 Mio. (vor Transaktionskosten). Das neue Grundkapital der

Gesellschaft wurde auf EUR 779.466.887,68 erhöht, eingeteilt in 304.479.253

Stückaktien.

Durch die Kapitalerhöhung hat Heidelberg einen weiteren langfristig

orientierten strategischen Ankeraktionär gewonnen, der künftig rund 8,5

Prozent der Aktien von Heidelberg hält. Die zufließenden finanziellen Mittel

stärken das Eigenkapital und sollen insbesondere zur beschleunigten

Umsetzung der digitalen Agenda (etwa für die Digitalisierung von Produkten,

Prozessen und Geschäftsmodellen) und zur allgemeinen

Unternehmensfinanzierung verwendet werden. Zudem sollen durch den Ausbau der

bereits seit 2014 bestehenden Kooperation mit Masterwork weitere Potenziale

im wachsenden Verpackungsdruck, vor allem im größten Einzelmarkt der Welt

China, erschlossen werden.

Bildmaterial sowie weitere Informationen über das Unternehmen stehen im

Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur

Verfügung.

Heidelberg IR jetzt auch auf Twitter:

Link zum IR-Twitter Kanal: https://twitter.com/Heidelberg_IR

Auf Twitter zu finden unter dem Namen: @Heidelberg_IR

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf

Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger

Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung

der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können

die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen

Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger

Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die

Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der

Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören.

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine

Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und

die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser

Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

Kontakt:

Heidelberger Druckmaschinen AG

Corporate Public Relations

Thomas Fichtl

Tel: +49 (0)6222 82-67123

Fax: +49 (0)6222 82-67129

E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.com

Investor Relations

Robin Karpp

Tel: +49 (0)6222 82-67120

Fax: +49 (0)6222 82-99 67120

E-Mail: robin.karpp@heidelberg.com

---------------------------------------------------------------------------

25.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG

Kurfürsten-Anlage 52-60

69115 Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49 (0)6222 82-67121

Fax: +49 (0)6222 82-67129

E-Mail: investorrelations@heidelberg.com

Internet: www.heidelberg.com

ISIN: DE0007314007

WKN: 731400

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

791119 25.03.2019

°