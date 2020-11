DGAP-News: Heidelberg Pharma kündigt Präsentationen von verschiedenen Forschungsergebnissen zur ATAC-Technologie auf der ASH Jahrestagung 2020 an (deutsch)

Heidelberg Pharma kündigt Präsentationen von verschiedenen Forschungsergebnissen zur ATAC-Technologie auf der ASH Jahrestagung 2020 an

Heidelberg Pharma kündigt Präsentationen von verschiedenen

Forschungsergebnissen zur ATAC-Technologie auf der ASH Jahrestagung 2020 an

- Heidelberg Pharma stellt das Design der geplanten klinischen Studie mit

HDP-101 vor

- Partner MD Anderson Cancer Center präsentiert in einem Vortrag

präklinische Daten zur Induktion einer Immunantwort gegen Multiples Myelom

durch HDP-101

- Lizenzpartner Magenta stellt weitere präklinische Daten des

ATAC-Kandidaten MGTA-117 vor

Ladenburg, 5. November 2020 - Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) gab heute

bekannt, dass sie auf der 62. Jahrestagung der American Society of

Hematology (ASH) das Design für die geplante klinische Studie mit HDP-101

präsentieren wird. Darüber hinaus werden die Partner MD Anderson Cancer

Center, Houston, TX, USA, (MD Anderson) sowie Magenta Therapeutics,

Cambridge, MA, USA, (Magenta) (NASDAQ: MGTA) Daten zur ATAC-Technologie

vorstellen. Die Tagung findet vom 5. bis 8. Dezember 2020 in einem

virtuellen Format statt.

Prof. Andreas Pahl, CSO der Heidelberg Pharma AG, kommentierte: "Wir freuen

uns sehr, dass wir das Design unserer ersten klinischen Studie mit einem

Antikörper-Amanitin-Konjugat (ATAC) auf dieser wichtigen Konferenz

vorstellen dürfen. Die Studie soll mit dem BCMA-ATAC HDP-101 in der

Indikation Multiples Myelom durchgeführt werden. Das Design wurde bereits in

einem Pre-IND-Meeting mit der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA erörtert,

und die Einreichung des Studienantrags bei der FDA soll in Kürze erfolgen.

Einen Kandidaten bis zur Anwendung im Menschen zu entwickeln, ist ein

aufwändiger Prozess und die IND ein wichtiger Meilenstein für uns."

Postertitel: A First in Human Study Planned to Evaluate HDP-101, an

Anti-BCMA Amanitin Antibody-Drug Conjugate with a New Payload and a New Mode

of Action, in Multiple Myeloma

Details zur Präsentation

Abstract: #3230

Name: 653. Myeloma: Therapy, excluding Transplantation: Poster III

Präsentationszeit: Montag, 7. Dezember 2020

Posterhalle: Das Poster wird in der virtuellen Posterhalle am 7. Dezember

2020 von 7:00 Uhr - 15:00 Uhr PST (16:00 Uhr - 22:00 Uhr CET) zugänglich

sein.

Dr. András Strassz, Senior Medical Officer der Heidelberg Pharma AG, wird

das Studiendesign für die geplante klinische Phase I-Studie mit HDP-101 in

einer aufgezeichneten Präsentation vorstellen und steht dann für Fragen

virtuell zur Verfügung.

HDP-101 ist ein Antikörper-Amanitin-Konjugat, das aus einem BCMA-Antikörper,

einem Linker und dem Toxin Amanitin besteht. Heidelberg Pharma verfolgt

einen völlig neuen Behandlungsansatz für die Krebstherapie: Dieser Ansatz

beruht auf dem einzigartigen biologischen Wirkprinzip des Pilz-Toxins

Amanitin, das durch die Hemmung der RNA-Polymerase II Krebszellen gezielt

vernichten soll. Die Hemmung der RNA-Polymerase ist ein für die

Krebstherapie neues Wirkprinzip und bietet die Chance, Therapieresistenzen

zu durchbrechen oder auch ruhende Tumorzellen zu vernichten, was zu

erheblichen klinischen Fortschritten führen könnte.

Vortrag von MD Anderson

Frühere Studien mit Myelom-Zelllinien und primären Patientenproben zeigten,

dass Amanitin das Potenzial hat, besonders gut auf Tumoren mit aggressiven

Verlaufsformen im Zusammenhang mit einer 17p-Deletion zu wirken. Hier fehlt

der Abschnitt auf einem Chromosom 17, der das Tumorsuppressorgen TP53

enthält, was den Tumorzellen einen Überlebensvorteil verschafft. Daneben ist

auch das Gen für RNA-Polymerase II von der Deletion betroffen, wodurch

weniger RNA-Polymerase II von diesen Tumorzellen produziert wird und sie

besonders empfindlich gegen Amanitin sind. MD Anderson wird in seinem

Vortrag neue präklinische Daten vorstellen, die die früheren Ergebnisse

bestätigen sowie neue Erkenntnisse zur Induktion einer spezifischen

Immunantwort gegen die Zellen des Multiplen Myeloms durch HDP-101 zeigen.

Vortragstitel: The Anti-B-Cell Maturation Antigen (BCMA) Antibody--Amanitin

Conjugate HDP-101 Induces Immunogenic Cell Death and Immunologic Memory in

Models of Multiple Myeloma

Abstract #668

Name der Session: 652. Myeloma: Pathophysiology and Pre-Clinical Studies,

excluding Therapy

Vortragender: Dr. Ram Kumar Singh, Department of Lymphoma/Myeloma, MD

Anderson Cancer Center

Datum: Montag, 7. Dezember 2020

Zeit: 11:30 Uhr - 13:00 Uhr PST (20:30 Uhr - 22:00 Uhr CET)

Präsentationszeit: 12:15 Uhr PST (21:15 Uhr CET)

Posterpräsentation von unserem Lizenzpartner Magenta

Postertitel: A Single Dose of a Novel Anti-Human CD117-Amanitin ADC

Engineered for a Short Half-life Provides Dual Conditioning and

Anti-Leukemia Activity and Extends Survival Compared to Standard of Care in

Multiple Pre-Clinical Models of Acute Myeloid Leukemia (AML)

Details zur Präsentation

Abstract: #1044

Name der Session: 616. Acute Myeloid Leukemia: Novel Therapy, excluding

Transplantation: Poster I

Präsentationszeit: Samstag, 5. Dezember 2020

Posterhalle: Das Poster wird in der virtuellen Posterhalle am 5. Dezember

2020 von 7:00 Uhr - 15:30 Uhr PST (16:00 Uhr - 22:30 Uhr CET) zugänglich

sein.

Alle Abstracts und weitere Informationen sind ab 5. November online auf der

ASH-Konferenzwebsite abrufbar und werden in der November-Zusatzausgabe 2020

der Zeitschrift "Blood" online veröffentlicht.

Über Heidelberg Pharmas firmeneigene ATAC-Technologie

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody Drug Conjugates - ADCs) kombinieren

die hohe Affinität und Spezifität von Antikörpern mit der Wirksamkeit von

kleinen toxischen Molekülen, um Krebs zu bekämpfen. ATACs (Antibody Targeted

Amanitin Conjugates) sind ADCs, deren Wirkstoff aus Amatoxin-Molekülen

besteht. Amatoxine sind bizyklische Peptide, die in der Natur im Grünen

Knollenblätterpilz vorkommen. Durch Bindung an die RNA-Polymerase II hemmen

sie die Transkription der mRNA, einem Mechanismus, der entscheidend für das

Überleben von eukaryotischen Zellen ist. In präklinischen Studien haben

ATACs eine sehr hohe Wirksamkeit gezeigt, sie überwanden häufige

Resistenzmechanismen und können auch ruhende Tumorzellen bekämpfen.

Über Heidelberg Pharma

Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen,

das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt

und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative

ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugates) und nutzt den

biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip.

Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener

therapeutischer Antikörper-Amanitin-Konjugate sowie im Rahmen von

Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt, um eine Vielzahl von

ATAC-Kandidaten zu erzeugen. Der am weitesten fortgeschrittene eigene

Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples

Myelom.

Die Heidelberg Pharma AG hat die klinischen Produktkandidaten upamostat

(vormals MESUPRON(R)) und TLX250-CDx (vormals REDECTANE(R)) zur

Weiterentwicklung und Kommerzialisierung verpartnert. Das Unternehmen ist an

der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV /

Symbol HPHA. Weitere Informationen finden Sie unter

www.heidelberg-pharma.com.

Kontakt Heidelberg Pharma AG IR/PR-Unterstützung MC Services AG

Sylvia Wimmer Tel.: +49 89 41 31 Katja Arnold (CIRO) Managing

38-29 E-Mail: Director & Partner Tel.: +49 89

investors[at]hdpharma.com 210 228-40 E-Mail:

Gregor-Mendel-Str. 22, 68526 katja.arnold[at]mc-services.eu

Ladenburg

Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den

Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch

von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa "schätzt", "glaubt",

"erwartet", "könnte", "wird", "sollte", "zukünftig", "möglich" oder ähnliche

Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne

und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten

Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere

Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des

Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften

oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen

Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden.

Angesichts dieser Unwägbarkeiten werden mögliche Investoren und Partner

davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen

zu stützen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten

Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen

widerzuspiegeln.

