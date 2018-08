DGAP-News: Heidelberg Pharma AG: Partner Telix Pharmaceuticals beantragt Phase-III-Studie für bildgebende Nierenkrebs-Diagnostik in Europa (deutsch)

Heidelberg Pharma AG: Partner Telix Pharmaceuticals beantragt Phase-III-Studie für bildgebende Nierenkrebs-Diagnostik in Europa

Heidelberg Pharma AG: Partner Telix Pharmaceuticals beantragt

Phase-III-Studie für bildgebende Nierenkrebs-Diagnostik in Europa

23.08.2018 / 09:00

PRESSEMITTEILUNG

Heidelberg Pharma AG: Partner Telix Pharmaceuticals beantragt

Phase-III-Studie für bildgebende Nierenkrebs-Diagnostik in Europa

Ladenburg, 23. August 2018 - Die Heidelberg Pharma AG (ISIN DE000A11QVV0 /

WKN A11QVV / WL6) gab heute bekannt, dass der Kooperationspartner Telix

Pharmaceuticals Limited ("Telix") (ASX:TLX) einen Antrag auf Zulassung einer

klinische Studie (Clinical Trial Application - CTA) eingereicht hat, um eine

Phase-III-Studie in Europa mit 89Zr-DFO-girentuximab (TLX250) zur

bildgebenden Diagnostik von Nierenkrebs mittels

Positronen-Emissions-Tomographie (PET) zu beginnen.

Die Studie mit dem Titel ZIRCON ("Zirconium Imaging in Renal Cancer Oncology,

EudraCT 2018-002773-21) soll vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen in

den jeweiligen Rechtsordnungen als globale multizentrische Phase-III-Studie

an 15 Standorten in Europa, bis zu 4 Standorten in Australien und 6 bis 8

Standorten in den USA durchgeführt werden. ZIRCON ist eine prospektive

Bildgebungsstudie mit ca. 250 Nierenkrebspatienten, die sich einer

Nierenoperation unterziehen. Die Studie soll die Sensitivität und Spezifität

der TLX250-PET-Bildgebung zum Nachweis des klarzelligen Nierenzellkarzinoms

(ccRCC) im Vergleich zu histologischen Referenzdaten ("ground truth") aus

chirurgischen Resektionsproben bestimmen. Die vollständige Rekrutierung von

Patienten für die Studie wird voraussichtlich 9 bis 12 Monate dauern.

Dr. Jan Schmidt-Brand, Sprecher des Vorstands und Finanzvorstand der

Heidelberg Pharma AG, kommentierte: "Wir gratulieren Telix herzlich zur

schnellen Erreichung dieser wichtigen Entwicklungsphase. Wir sind der

Überzeugung, dass TLX250 das Potenzial hat, einen großen medizinischen

Bedarf zu decken, indem es die Genauigkeit der Diagnose für bestimmte

Nierenkrebspatienten verbessert, deren Erkrankungsstadium häufig falsch

bestimmt wird - was wiederum zu einer nicht optimalen Behandlung führen

kann. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Weiterentwicklung dieses

Programms, die hoffentlich mit einer Marktzulassung abschließt."

Im Januar 2017 erhielt Telix von Heidelberg Pharma die exklusiven,

weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung des bildgebenden

Diagnostikumkandidaten REDECTANE(R) - aktueller Name: TLX250 - einer

radioaktiv markierten Form des Antikörpers Girentuximab. Im Rahmen seiner

Optimierungsarbeiten hat Telix das Radioisotop Iod 124 durch Zirkonium 89

ersetzt, das Bilder mit noch höherer Auflösung, niedrigere Produktionskosten

sowie einen verbesserten klinischen Arbeitsablauf ermöglichen soll.

Dr. Christian Behrenbruch, CEO von Telix, erklärte: "Die Beantragung dieser

klinischen Studie in Europa ist ein wichtiger Meilenstein für das

Unternehmen im Hinblick auf die Realisierung des Werts unserer

Produktpipeline. Wir danken unserem Partner Heidelberg Pharma für die

praktische Unterstützung bei der Umsetzung dieses Programms in den letzten

18 Monaten sowie unseren wissenschaftlichen Mitarbeitern in den USA,

Australien und Europa."

Gemäß der Vereinbarung mit Telix erhält Heidelberg Pharma eine Zahlung bei

Vertragsunterzeichnung sowie Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu 3,7

Mio. US-Dollar. Im Falle der Genehmigung des Antrags zum Start der

Phase-III-Studie in Europa mit TLX250 wird die Zahlung eines

Entwicklungsmeilensteins an Heidelberg Pharma fällig. Heidelberg Pharma hat

zudem Anspruch auf zweistellige Umsatzbeteiligungen (Royalties) an den

weltweiten Nettoerlösen. Sämtliche Kosten der Entwicklung sowie der

Herstellung und Vermarktung von Girentuximab - sowohl für diagnostische als

auch für therapeutische Anwendungen - werden von Telix getragen.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der kürzlich veröffentlichten

Pressemitteilung auf der Website von Telix: http://www.telixpharma.com/.

Über Heidelberg Pharma

Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in

Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste

Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei

Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen

seine innovative ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugates)

und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues

therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die

Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im

Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt, um eine Vielzahl

von ATAC-Kandidaten zu erzeugen. Der am weitesten fortgeschrittene eigene

Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples

Myelom.

Die klinischen Produktkandidaten MESUPRON und REDECTANE(R) wurden zur

Weiterentwicklung und Kommerzialisierung verpartnert. RENCAREX(R) steht zur

Auslizenzierung und weiteren Entwicklung zur Verfügung. Die Heidelberg

Pharma AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0

/ WKN A11QVV / Symbol WL6. Weitere Informationen finden Sie unter

www.heidelberg-pharma.com.

Kontakt Heidelberg Pharma AG IR/PR-Unterstützung MC Services AG

Sylvia Wimmer Tel.: +49 89 41 31 Katja Arnold (CIRO) Managing

38-29 E-Mail: Director & Partner Tel.: +49 89

investors[at]hdpharma.com 210 228-40 E-Mail:

Schriesheimer Str. 101, 68526 katja.arnold[at]mc-services.eu

Ladenburg

Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den

Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch

von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa "schätzt", "glaubt",

"erwartet", "könnte", "wird", "sollte", "zukünftig", "möglich" oder ähnliche

Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne

und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten

Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere

Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des

Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften

oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen

Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden.

Angesichts dieser Unwägbarkeiten werden mögliche Investoren und Partner

davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen

zu setzen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten

Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen

widerzuspiegeln.

23.08.2018

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Heidelberg Pharma AG

Schriesheimer Str. 101

68526 Ladenburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 41 31 38 - 0

Fax: +49 (0)89 41 31 38 - 99

E-Mail: investors@hdpharma.com

Internet: www.heidelberg-pharma.com

ISIN: DE000A11QVV0

WKN: A11QVV

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

716675 23.08.2018

