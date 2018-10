DGAP-News: Hawesko Holding AG: Kauf von Wein & Co perfekt (deutsch)

Hawesko Holding AG: Kauf von Wein & Co perfekt

Hawesko Holding AG: Kauf von Wein & Co perfekt

02.10.2018 / 10:00

Kauf von Wein & Co perfekt

Hamburg, 2. Oktober 2018. Die Hawesko Holding AG (HAW, HAWG.DE,

DE0006042708) hat 100 Prozent der Anteile an der Wein & Co

Handelsgesellschaft m.b.H., Vösendorf/Österreich, übernommen. Alle

notwendigen Genehmigungen wurden erteilt. Damit ist die Transaktion

abgeschlossen.

Wein & Co ist ein führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und

Champagnern in Österreich und erzielte im Geschäftsjahr 2016/17 rund 43

Millionen Euro Umsatz. Das Konzept setzt mit Bars, Kulinarik und

Veranstaltungen auf Premium-Lifestyle-Genuss. Ergänzt durch den Onlineshop

verfügt Wein & Co so über ein integriertes Omni-Channel-Angebot in

Reinkultur und stellt damit eine tragfähige Plattform dar, die auch

international skaliert werden kann.

Mit der Übernahme ergänzt die Hawesko-Gruppe ihre bestehenden

Großhandelsaktivitäten in Österreich um eine hochwertige Marke im

Endkundenbereich. Dadurch wird sich der Umsatzanteil des Auslandsgeschäfts

der Gruppe von ca. 9 % auf ca. 16 % erhöhen. Für Produzenten wird die

Hawesko-Gruppe als Partner noch attraktiver.

Das Unternehmen, so Thorsten Hermelink, der Vorstandsvorsitzende der Hawesko

Holding AG, füge sich ideal in die Premium-Markengemeinschaft der

Hawesko-Gruppe ein und werde als selbstständige Marke erhalten bleiben.

Hermelink weiter: "Hawesko und Wein & Co - das passt einfach zusammen. Eine

starke Stellung im jeweiligen Markt, spannende, zukunftsfähige Konzepte und

die Leidenschaft für Wein. Für uns ist die Übernahme von Wein & Co ein

wichtiger strategischer Meilenstein."

Heinz Kammerer, der Gründer von Wein & Co, zeigte sich zufrieden, das von

ihm vor 25 Jahren gegründete Unternehmen in erfahrene und kompetente Hände

übergeben zu können. Er ziehe sich zwar aus dem Tagesgeschäft zurück, werde

aber als Berater weiter eine aktive Rolle spielen. Thorsten Hermelink

begrüßte, dass Heinz Kammerer mit seinem großen Know-how und seinen

exzellenten Beziehungen in der Weinwelt Österreichs die von ihm eingeleitete

Neuausrichtung weiter begleiten werde.

Gemeinsam werden Hawesko und das Management von Wein & Co die Marke weiter

ausbauen, für die Zukunft aufstellen und das internationale Expansions- und

E-Commerce-Potenzial von Wein & Co nutzen. Die Erstkonsolidierung von Wein &

Co erfolgt ab dem 1. Oktober 2018. Der Hawesko-Vorstand geht von einmaligen,

in der Planung für 2018 bislang noch nicht berücksichtigten

Integrationskosten in Höhe eines mittleren einstelligen

Millionen-Euro-Betrags aus.

Die Hawesko Holding AG ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen

Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte sie - über ihre drei

Vertriebskanäle Omni-Channel (Jacques' Wein-Depot), B2B (Wein Wolf und CWD

Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und Digital (insbesondere

HAWESKO und Vinos) - einen Umsatz von EUR 507 Mio. und beschäftigte rund 954

Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der

Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

°