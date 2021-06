DGAP-News: Havn Life Sciences unterzeichnet Liefervereinbarung mit Cannabis-Innovator Allied Health (deutsch)

Havn Life Sciences unterzeichnet Liefervereinbarung mit Cannabis-Innovator Allied Health

HAVN Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) freut sich sehr

bekannt zu geben, dass es eine Liefervereinbarung (die Liefervereinbarung)

mit der Firma Allied Health (OTCQB: ALID) unterzeichnet hat. Allied Health

ist ein Innovator der Cannabis- und Psychedelikabranche, der sich

ganzheitlich mit der medizinischen Forschung, Kultivierung und Verarbeitung

beschäftigt, eigene Produkte entwickelt und naturheilkundliche Produkte

vertreibt.

Allied Health ist derzeit mit der Entwicklung von Psilonex RX-Kapseln

befasst. Dabei handelt es sich um eine eigene Formulierung aus Psilocybin,

Cordyceps, Lion's Mane (Igelstachelbart), Vitamin B und anderen

Inhaltsstoffen, welche die Firma ihrer Patientenkohorte aus 300

Kriegsveteranen, Polizisten, Feuerwehrleuten und Rettungsdienstkräften, die

unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und ähnlichen

psychischen Problemen leiden, zur Verfügung stellen wird. Allied Health

bemüht sich derzeit um eine Ausnahmegenehmigung gemäß Abschnitt 56 des

kanadischen Suchtmittelgesetzes für die Verwendung von Psilonex RX-Kapseln

bei seiner Patientenkohorte. Laufende Forschungsarbeiten und Datenerhebungen

für die zukünftige Produktentwicklung sind geplant.

"Wir freuen uns wirklich sehr darüber, Allied Health in unsere immer länger

werdende Liste von Lieferpartnern einreihen zu können," erklärt Tim Moore,

CEO von HAVN Life. "An unserem Lieferpartner-Netzwerk, zu dem die Firmen

Revive Therapeutics, The Heroic Hearts Project, Health Tech Connex, ATMA und

jetzt auch Allied Health zählen, zeigt sich deutlich, wie sehr die Branche

unser Geschäftsmodell einer End-to-End-Lieferkette für psychedelische

Substanzen unterstützt. Wir planen, bereits in naher Zukunft sämtliche

Lizenzen für die Inbetriebnahme unserer Anlage in Vancouver einzuholen, und

dieser neue Aspekt im Rahmen der Produktion eröffnet uns enorme

Umsatzmöglichkeiten," fügt er hinzu.

Im Rahmen der Liefervereinbarung wird Allied Health auf das gesamte Spektrum

von psychedelischen Wirkstoffen und aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen

(APIs), die in der im Mai dieses Jahres eröffneten Betriebsstätte des

Unternehmens in Jamaika kultiviert werden, zugreifen können. Diese

Liefervereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein, der HAVN Lifes Vision von

einem vollständig integrierten Lieferkettenmodell, das sich vom

Psilocybinanbau über die Extraktion bis hin zur Compoundierung und

Verkapselung erstreckt, veranschaulicht.

Mit seiner Entscheidung, natürlich gewonnenes Psilocybin in seinen Psilonex

RX-Kapseln zu verwenden, trägt Allied Health der zunehmenden Präferenz der

Patienten für pflanzliche anstelle von synthetischen Produkten Rechnung.

Durch die Partnerschaft mit einem weiteren Brancheninnovator festigt HAVN

Life seine Position als ganzheitlicher Anbieter von Psychedelika natürlichen

Ursprungs in der Lieferkette der klinischen Dienstleistungs- und

Forschungsunternehmen auf internationaler Ebene.

Angesichts der jüngsten Nachrichten, dass Kalifornien durch den

Gesetzesentwurf des Senats 519 (Controlled substances: decriminalization of

certain hallucinogenic substances) Schritte in Richtung einer

Entkriminalisierung von Psychedelika setzt, ist die steigende Nachfrage nach

dem Einsatz von psychedelischen Wirkstoffen im klinischen und

therapeutischen Bereich unbestreitbar und unterstreicht HAVN Lifes

einzigartige Position als Lieferant von sicheren und standardisierten

Produkten.

Über Havn Life Sciences:

"Havn Life" ist ein Biotech-Gesundheitsunternehmen aus Kanada, das mit einer

Reihe standardisierter und kontrollierter Psilocybin-Produkte einen neuen

Markt für Forschung und Therapie öffnen möchte.

Das Unternehmen verfügt über eine eigene Forschungseinrichtung (Havn Labs)

auf dem Campus der University of British Columbia (UBC). Das Team aus

renommierten Wissenschaftlern kann umfassende Erfahrungen aus der Chemie-

und Formulierungsentwicklung vorweisen und standardisiert nun die Extraktion

von psychedelischen Verbindungen, um die Entwicklung innovativer Therapien

für die menschliche Gesundheit zu unterstützen.

Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der

transformativen Therapie ist Havn Life Sciences nicht mehr zu nehmen:

Mikrodosierungstherapien werden bei der Behandlung von psychischen Störungen

(zum Beispiel bei Depressionen und Angststörungen) unter Verwendung von

Psychedelika angewandt.

In Zusammenarbeit mit der "Veterans Friendly Campus Initiative" entwickelt

Havn Life Sciences bereits innovative Ideen und Formulierungen für klinische

Studien, um die Heilung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und

anderen traumabedingten Störungen beim Militär zu unterstützen.

Mit einem umfangreichen Team von Experten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung

in diesem Bereich innoviert und formuliert Havn Life Sciences eine neue

Generation von Medikamenten. Erfahren Sie mehr unter: havnlife.com und auf

Facebook, Twitter und Instagram.

°