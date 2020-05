DGAP-News: Hauptversammlung 2020 der MorphoSys AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Hauptversammlung 2020 der MorphoSys AG

Hauptversammlung 2020 der MorphoSys AG (News mit Zusatzmaterial)

27.05.2020 / 19:06

Planegg/München, 27. Mai 2020

Hauptversammlung 2020 der MorphoSys AG

Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden angenommen

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment, MDAX & TecDAX; NASDAQ:

MOR) gab heute bekannt, dass die Aktionäre des Unternehmens allen

Tagesordnungspunkten zugestimmt haben, die auf der ordentlichen virtuellen

Hauptversammlung vom 27. Mai 2020 von der Verwaltung zur Abstimmung gestellt

wurden. Dies beinhaltet die folgenden Tagesordnungspunkte:

* Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

* Beschlussfassung über die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG als

Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020

* Beschlussfassung über die Herabsetzung der Anzahl der

Aufsichtsratsmitglieder

* Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

* Beschlussfassung über eine Satzungsänderung in Hinblick auf die

Teilnahmebedinungen der Hauptversammlung

* Beschlussfassung über eine Satzungsänderung in Hinblick auf die

Durchführung der Hauptversammlung

* Beschlussfassung über die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung

* Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017-I

sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020-I mit der

Möglichkeit zum Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts

* Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020-I und

die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des

Vorstands der MorphoSys AG, an Mitglieder von Geschäftsleitungsorganen

verbundenener Unternehmen im In- und Ausland sowie an ausgewählte

Mitarbeiter der MorphoSys AG und verbundener Unternehmen im In- und

Ausland (Stock Option Plan 2020)

Auf der ordentlichen virtuellen Hauptversammlung 2020 der MorphoSys AG waren

60,28 % des aktuellen Grundkapitals vertreten. Das Unternehmen machte von

der vom deutschen Gesetzgeber im Hinblick auf die Coronavirus-Pandemie

eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, im Jahr 2020 ordentliche

Hauptversammlungen ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer

Bevollmächtigten abzuhalten. Über einen passwortgeschützten Internetservice

konnten die registrierten Aktionäre unter anderem die gesamte

Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung verfolgen, ihr Stimmrecht

ausüben und Fragen einreichen.

Mit Wirkung zum 11. April 2020 hat das Aufsichtsratsmitglied Dr. Frank

Morich sein Amt als Aufsichtsrat der MorphoSys AG auf eigenen Wunsch

niedergelegt. Er war im Mai 2015 in den Aufsichtsrat berufen worden. Durch

Beschluss der heutigen Hauptversammlung wurde die Größe des Aufsichtsrats

auf sechs Mitglieder reduziert.

"Im Namen meiner Kollegen im Aufsichtsrat möchte ich Dr. Frank Morich für

seinen engagierten Einsatz und seine wertvolle Unterstützung über viele

Jahre danken und ihm für die Zukunft viel Erfolg wünschen", sagte Dr. Marc

Cluzel, Vorsitzender des Aufsichtsrats der MorphoSys AG.

"Ich möchte unseren Aktionären für ihre fortwährende Unterstützung und ihr

Vertrauen danken, auch im Namen meiner Vorstandskollegen", kommentierte Dr.

Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender der MorphoSys AG.

Weiterführende Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung

einschließlich der Abstimmungsergebnisse aller Tagesordnungspunkte können

unter www.morphosys.de/hv eingesehen werden.

Über MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der

Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher innovativer

Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der

Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in

den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys

zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100

Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 27 derzeit

in der klinischen Entwicklung befinden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R),

vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als

erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die

Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene

Produktkandidat des Unternehmens, Tafasitamab (MOR208), befindet sich im

Spätstadium der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit

rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell Lymphom (R/R

DLBCL). Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München

und beschäftigt aktuell ~500 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige

US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. in Boston tätig.

Weitere Informationen unter www.morphosys.de.

HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R),

arYla(R),

Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R),

LanthioPep(R) und ENFORCER(R) sind Warenzeichen der MorphoSys Gruppe.

Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. XmAb(R) ist ein

Warenzeichen von Xencor, Inc.

MorphoSys zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über den

MorphoSys-Konzern, einschließlich der Erwartungen bezüglich der

Lizenzvereinbarungen für Tafasitamab, der weiteren klinischen Entwicklung

von Tafasitamab, der Interaktion mit den Zulassungsbehörden und der

Erwartungen bezüglich der Einreichung von Zulassungsanträgen und möglicher

Zulassungen für Tafasitamab sowie der möglichen zukünftigen Vermarktung von

Tafasitamab. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die

Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und

beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und

Liquidität, die Leistung oder Erfolge von MorphoSys oder die

Branchenergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen

zum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder zukünftigen

Ergebnissen, finanziellen Bedingungen und Liquidität, Leistungen oder

Erfolgen abweichen. Auch wenn die Ergebnisse, die Leistung, die Finanzlage

und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der

das Unternehmen tätig ist, mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen

übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder

Entwicklungen in zukünftigen Perioden treffen. Zu den Faktoren, die zu

Unterschieden führen können, gehören die Erwartungen von MorphoSys

hinsichtlich der Lizenzvereinbarungen für Tafasitamab, die weitere klinische

Entwicklung von Tafasitamab, die Interaktion mit den Zulassungsbehörden und

die Erwartungen hinsichtlich der Einreichung von Zulassungsanträgen und

möglicher Zulassungen für Tafasitamab sowie die mögliche zukünftige

Vermarktung von Tafasitamab, die Abhängigkeit von MorphoSys von

Kooperationen mit Dritten, die Einschätzung des kommerziellen Potenzials

seiner Entwicklungsprogramme und andere Risiken, wie sie in den

Risikofaktoren in MorphoSys' Geschäftsbericht, in dem Formular 20-F und

anderen Unterlagen bei der US Securities and Exchange Commission angegeben

sind. Angesichts dieser Ungewissheiten wird dem Leser empfohlen, sich nicht

in unangemessener Weise auf solche vorausschauenden Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede

Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu

aktualisieren, um geänderte Erwartungen in Bezug auf diese oder geänderte

Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht

oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen,

zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich oder regulatorisch

vorgeschrieben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys

Investorenkontakt:

Dr. Julia Neugebauer

Director Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-179

Julia.Neugebauer@morphosys.com

Medienkontakte:

Dr. Anca Alexandru

Associate Director Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-26738

Anca.Alexandru@morphosys.com

Dr. Verena Kupas

Associate Director Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-26814

Verena.Kupas@morphosys.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MorphoSys AG

Semmelweisstr. 7

82152 Planegg

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 899 27-0

Fax: +49 (0)89 899 27-222

E-Mail: investors@morphosys.com

Internet: www.morphosys.com

ISIN: DE0006632003

WKN: 663200

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq

