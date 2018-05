DGAP-News: Hashchain Technology Inc.: Unterstützt jetzt die Bittrex Exchange, eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt (deutsch)

Hashchain Technology Inc.



: Unterstützt jetzt die Bittrex Exchange, eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt

DGAP-News: Hashchain Technology Inc. / Schlagwort(e): Expansion

Hashchain Technology Inc.: Unterstützt jetzt die Bittrex Exchange, eine der

größten Kryptowährungsbörsen der Welt

09.05.2018 / 19:25

HashChain Technology unterstützt jetzt die Bittrex Exchange, eine der

größten Kryptowährungsbörsen der Welt

VANCOUVER, British Columbia, 9. Mai 2018. - HashChain Technology Inc.

("HashChain"

oder das "Unternehmen") (TSXV: KASH) (OTCQB: HSSHF) meldete heute, dass ihre

Rechnungslegungssoftware für Kryptowährungen, Balance, jetzt die Bittrex

Exchange unterstützen wird, was ihren Nutzern eine schnelle und sichere

automatisierte digitale Währungsrechnungslegung erlaubt. Bittrex ermöglicht

zurzeit den Handel von über 190 digitalen Währungen einschließlich Bitcoin,

Ethereum, Bitcoin Cash, NEO OmseGO, Dash, Nexium, Siacoin und Zcash in einer

sehr sicheren Umgebung. Mit dieser Integration unterstützt Balance jetzt

drei führende Kryptowährungsbörsen einschließlich Coinbase und Gemini.

Balance ist ein Software-as-a-Service (SAAS), der es den Nutzern von

Kryptowährungen ermöglicht, ein Konto in Fiat-Stückelung anzulegen, indem

sie die Blockchain auswertet, um Veräußerungsgewinne und Verluste zu

berichten. Die Nutzer können ihre Wallets oder Konten an den oben genannten

Börsen direkt in Balance hochladen. Balance berechnet exakt den Wert jeder

Transaktion, die Kostenbasis und verfolgt die Zeitspanne. Nach Berechnung

der Gewinne und Verluste gibt Balance die Information automatisch in ein

Arbeitsblatt ein, welches dann einem Rechnungsprüfer übergeben werden kann,

um es dann zu gegebener Zeit beim Finanzamt einzureichen.

"Obwohl es seit 2014 Steuerrichtlinien für Kryptowährungen gibt, so ist die

Annahme dieser Währungen durch die breite Masse eine starke Antriebskraft

für die Durchsetzung dieser Richtlinien", sagte Patrick Gray, CEO von

HashChain. "Wir werden auf unsere Balance-Lösung weiter aufbauen und neue

Börsen und Funktionalität hinzufügen, um zu gewährleisten, dass jeder

Coin-Inhaber einfache und sichere Hilfsmittel zur Angabe seiner Gewinne und

Verluste bei seinen entsprechenden Regierungsbehörden hat."

Balance steht zurzeit allen Erstnutzern als ein kostenfreier Service zur

Verfügung, den sie nutzen können, damit alle steuerpflichtigen Transaktionen

verbucht und korrekt berichtet werden. Wenn man bedenkt, dass die IRS

(Bundessteuerbehörde der USA) Steuerprüfungen der letzten sechs Jahre

durchführen kann und die Behörde angedeutet hat, dass sie sich die

Steuerberichte der Krypto-Inhaber genauer ansehen wird, so ist es

unerlässlich, dass alle Transaktionen exakt verbucht wurden. Nutzer können

sich für den Service hier eintragen: https://www.node40.com/balance/

Das Unternehmen gibt bekannt, dass gemäß des Aktienoptionsplans des

Unternehmens einem Berater des Unternehmens insgesamt 1.090.000

Aktienoptionen gewährt wurden. Die Optionen sind über einen Zeitraum von

fünf Jahren zu einem Preis von 0,30 Dollar pro Aktie ausübbar und werden bei

Ausgabe sofort übertragen.

Über HashChain Technology Inc.

HashChain ist ein Blockchain-Unternehmen und das erste börsennotierte (TSXV:

KASH) kanadische Kryptowährungs-Mining-Unternehmen, das einen endgültigen

Prospekt einreicht, der das stark skalierbare und flexible Mining-Verfahren

für alle großen Kryptowährungen unterstützt. HashChain nutzt die

kostengünstige nordamerikanische Stromversorgung, das kühle Klima und das

Hochgeschwindigkeits-Internet: die Dreierkombination, die für einen

Mining-Erfolg äußerst wichtig ist, um eine Wettbewerbsposition für die

Maximierung der Anzahl von Mining-Erfolgen zu schaffen. Zur Diversifizierung

ihrer Geschäftsstrategie über das Krypto-Mining hinaus hat das Unternehmen

ebenfalls NODE40 erworben, ein Blockchain-Technologieunternehmen, das NODE40

Balance ein neues SaaS-Produkt entwickelte, das die Steuererklärung

hinsichtlich Kryptowährungen vereinfacht und präziser macht. Die Lösung

erlaubt, Kryptowährungs-Nutzern und Händlern ihre Kapitalgewinne und

Verluste präzise anzugeben. NODE40 ist ebenfalls der führende Masternode

Server, der Provider für das Dash-Netzwerk hostet.

HashChain Mining ist eine sich vollständig im Besitz der HashChain

Technology Inc. befindliche Tochtergesellschaft mit Sitz in Albany, New York

und Büros in Vancouver, Britisch Columbia und Genf, Schweiz.

Im Auftrag des Boards

Patrick Gray

CEO & Director

Für weitere Informationen:

HashChain Technology Inc.

Larry Heinzlmeir

Vice President, Marketing & Communications

Larry@HashChain.ca

Tel.: 604-537-8676

