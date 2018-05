DGAP-News: Hasan Dandashly wird neuer President & CEO von Dematic (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

21.05.2018 / 19:03

* Hasan Dandashly folgt John Baysore, der Dematic als Berater erhalten

bleibt

* KION CEO Gordon Riske: "Ein Senior Executive mit einzigartigem

Industrie- und Software-Know-how"

Frankfurt am Main/Grand Rapids, 21. Mai 2018 - Die KION GROUP AG hat Hasan

Dandashly (57) mit Wirkung vom 21. Mai 2018 zum neuen President & CEO von

Dematic ernannt. Dandashly folgt John Baysore, der sich entschieden hat,

seine aktive Tätigkeit für Dematic zu beenden. Baysore steht dem Unternehmen

weiterhin als Berater zur Verfügung und wird die Kontinuität in Dematics

Kundenbeziehungen unterstützen.

Hasan Dandashly war bislang für General Electric tätig, seit 2017 als

President & CEO Surface, davor drei Jahre lang als President & CEO

Downstream. Seit 1998 hatte Dandashly bei GE diverse internationale

Führungspositionen in den GE-Bereichen Industrial, Transportation und Power

Generation bei Tochtergesellschaften in Italien, den Vereinigten Arabischen

Emiraten, Qatar und in den USA inne. Vor seiner Zeit bei GE leitete er

Engineering-Teams bei Honeywell Industrial Automation und Honeywell

Avionics. Dandashly hält einen BSc in Computer Science der Lebanese American

University und einen Master-Abschluss der University of Minnesota.

Gordon Riske, Chief Executive Officer der KION Group: "Hasan Dandashly ist

ein Senior Executive, der in allen Weltregionen breite Führungserfahrung mit

umfassender Umsatz- und Ergebnisverantwortung erworben hat. Dazu kommt seine

selten zu findende Kombination von fundiertem Industrie- und

Software-Know-how. Nach der erfolgreichen Integration von Dematic wird Hasan

Dandashly die Entwicklung unseres Supply Chain Solutions-Segments weiter

vorantreiben. Gemeinsam mit unserem engagierten Dematic-Team wird er den

profitablen Wachstumskurs des Unternehmens fortsetzen. Ich freue mich sehr

auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Gordon Riske dankte John Baysore für seinen wichtigen Beitrag und seine

Erfolge in den letzten Jahren. "Wir freuen uns, dass uns John Baysore als

Berater seinen Erfahrungsschatz auch weiterhin zur Verfügung stellt und

damit die Kontinuität unserer Kundenbeziehungen unterstützt."

Website: kiongroup.com/medienseite

Twitter: @kion_group

Das Unternehmen

Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern,

Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen.

In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik-Lösungen

den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und

Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von

Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von

Automatisierungstechnologie.

Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten.

Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender

Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden

Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die

Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge,

während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren

regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte

Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in

Italien. OM Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender

Anbieter von Flurförderzeugen.

Weltweit sind mehr als 1,3 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000

installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe

auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern hat mehr als 32.000

Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 7,7

Milliarden Euro.

Disclaimer

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dienen

ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch

beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in

einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen

Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können

erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar

aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Gesetzesänderungen, Ergebnisse technischer Studien, Wechselkursschwankungen,

Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren

und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei

Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen

Aussagen zu aktualisieren.

Weitere Informationen für Medienvertreter

Michael Hauger

Senior Vice President Corporate Communications

Telefon +49 (0)69.2 01 10-76 55

Mobil +49 (0)151 16 86 55 50

michael.hauger@kiongroup.com

Weitere Informationen für Investoren

Dr. Karoline Jung-Senssfelder

Vice President, Head of Investor Relations & M&A

Telefon +49 (0)69.2 01 10-74 50

karoline.jung-senssfelder@kiongroup.com

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bildunterschrift: KION Group: Hasan Dandashly to be the new President & CEO

of Dematic

