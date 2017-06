DGAP-News: Harte Gold Corporation gibt Privatplatzierung über 20 Mio. $ bekannt (deutsch)

Harte Gold Corporation gibt Privatplatzierung über 20 Mio.



Toronto, Ontario, Kanada. Harte Gold Corp. (kurz "Harte Gold" oder "das Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit einem Konsortium unter Führung von Macquarie Capital Markets Canada Ltd. einen Emissionsvertrag geschlossen hat, nach dem das Konsortium 32.258.500 Stammaktien zu einem Preis von je 0,62 Dollar in Form einer "Bought Deal"-Privatplatzierung kauft. Die Brutto-Einnahmen daraus für das Unternehmen sind ca. 20 Mio. Dollar.

Das Unternehmen hat dem Konsortium auch eine Option zum Kauf von weiteren 8.065.000 Stammaktien am Unternehmen gewährt, die entsprechend dem Emissionsvertrag verkauft werden. Die Option kann jederzeit vor dem "Closing Date" ausgeübt werden für weitere 5 Mio. Dollar Einnahmen.

Die Netto-Einnahmen aus der Privatplatzierung werden für die Entwicklung der Sugar-Zone-Liegenschaft, für regionale Exploration und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Der Abschluss der Privatplatzierung ist am oder um den 27. Juni 2017 geplant und ist von bestimmten Bedingungen abhängig, wie z.B. der Genehmigung durch die Wertpapier-Aufsichtsbehörden und der Zustimmung durch die Toronto Stock Exchange.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Vermittlung eines Angebots zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht entsprechend dem Gesetz United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder entsprechend dem Gesetz in irgendeinem Gliedstaat registriert und dürfen nicht in den USA oder US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht entsprechend dem genannten Gesetz registriert sind oder eine Ausnahme von der Erfordernis der Registrierung vorliegt.

Über Harte Gold Corp.

Harte Gold Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung ihrer Liegenschaft Sugar Zone (100 % Harte Gold), von der vor Kurzem eine Großprobe von 70.000 Tonnen gewonnen wurde und für die eine Produktionsgenehmigung (Phase I) vorliegt. Die Liegenschaft Sugar Zone befindet sich 80 km östlich des Hemlo Gold Camp. Laut dem vorläufigen Wirtschaftlichkeitsgutachten vom 12. Juli 2012 ist eine angezeigte Ressource von 980.000 Tonnen mit 10,13 g/t Au (Gold) für 319.280 Unzen enthaltenes Gold (nicht gedeckelt) und eine geschlussfolgerte Ressource von 580.000 Tonnen mit 8,36 g/t Au für 155.960 Unzen Gold (nicht gedeckelt) vorhanden. Die Mineralressource wurde in Übereinstimmung mit den NI 43-101 Richtlinien ausgewiesen. Harte Gold besitzt ebenfalls die Liegenschaft Stoughton-Abitibi, die an der Verwerfungszone Destor-Porcupine neben und im Streichen der Goldmine Holloway liegt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Stephen G. Roman President and CEO Tel. 416-368-0999 E-Mail: sgr@hartegold.com

David Ellis Investor Relations Consultant Tel. 416-704-0937 E-Mail: davidellis@hartegold.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.com www.axino.com

