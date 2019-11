DGAP-News: Harte Gold Corporation gibt Ernennungen von CEO und COO bekannt (deutsch)

Harte Gold Corporation gibt Ernennungen von CEO und COO bekannt

^

DGAP-News: Harte Gold Corporation / Schlagwort(e): Personalie/Strategische

Unternehmensentscheidung

Harte Gold Corporation gibt Ernennungen von CEO und COO bekannt

05.11.2019 / 07:56

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Toronto, 4. November 2019 - HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das

"Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) gibt die folgenden

Ernennungen von Führungskräften bekannt:

- Sam Coetzer zum President, Chief Executive Officer und Director

- Dr. Martin Raffield zum Executive Vice President und Chief Operating

Officer

Stephen G. Roman, Chairman von Harte Gold, äußerte sich dazu: "Wir freuen

uns, Sam und Martin bei Harte Gold zu begrüßen. Sowohl Sam als auch Martin

haben die Mine Sugar Zone besucht und sind zuversichtlich, dass sie einen

operativen Erfolg erzielen werden. Als ehemaliger CEO von Golden Star hat

Herr Coetzer das Unternehmen erfolgreich von einem Tagebaubetrieb in einen

reinen Untertageproduzenten umgewandelt, das Unternehmensprofil auf den

Kapitalmärkten gestärkt und die Marktkapitalisierung drastisch erhöht, was

wiederum den Aktionären eine bedeutende Rendite verschaffte. Herr Coetzer

bringt eine bewährte strategische Denkweise mit, die allen Aktionären von

Harte Gold zugutekommen wird."

Sam Coetzer, President und CEO von Harte Gold, sagte dazu: "Ich freue mich

sehr, als CEO zu Harte Gold zu wechseln. Ich sehe ein enormes Potenzial in

der Liegenschaft Sugar Zone und glaube, dass die bis dato erlebten

betrieblichen Herausforderungen überwunden werden können. Nach dem

Amtsantritt von Martin und mir liegt unser kurzfristiger Fokus darauf, die

operative Leistung zu verbessern, den Untertagebetrieb zu optimieren, zu

gewährleisten, dass die Anlage zur Herstellung des Verfüllmaterials zum

Jahresende in Betrieb ist, und einen Minenplanplan sowie eine Strategie für

2020 umzusetzen, die realisierbar sind. Wir freuen uns darauf, in den

kommenden Monaten diese Ergebnisse allen Aktionären zu liefern."

Ernennung von Sam Coetzer zum Präsidenten, CEO und Director

Herr Coetzer verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Bergbauerfahrung

und bietet Harte Gold starke Führungsqualitäten und umfangreiche Kenntnisse

im Untertageabbau. Zuletzt war Sam President und Chief Executive Officer von

Golden Star Resources Ltd. Während seiner Amtszeit als CEO war er

erfolgreich mit:

- Der Umstellung des Unternehmens vom Tagebaubetrieb auf einen reinen

Untertageproduzenten.

- Der Beschaffung von institutionellem Kapital, einschließlich einer großen

strategischen Investition

- Der Erweiterung des Kapitalmarktprofils und der Steigerung des gesamten

Aktienhandelsvolumens.

Vor seiner Zeit bei Golden Star war Sam in zahlreichen Führungspositionen

bei globalen Bergbauunternehmen tätig, einschließlich als Senior Vice

President in den südamerikanischen Betrieben von Kinross Gold, COO von

Xstrata Nickel, COO von Xstrata Coal South Africa und Managing Director bei

Placer Dome Inc. in Afrika. Herr Coetzer hat einen Abschluss in Bergbauwesen

von der University of Pretoria, Südafrika.

Herr Coetzer wurde ebenfalls in den Board of Directors von Harte Gold

berufen.

Ernennung von Dr. Martin Raffield zum Executive Vice President und COO

Dr. Raffield verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Leitung von

Untertagebergbaubetrieben in Kanada und Afrika. Zuletzt wurde Martin zum

Executive Vice President und Chief Technical Officer von Golden Star

ernannt, nachdem er als Senior Vice President für Projektentwicklung und

technische Dienstleistungen zu Golden Star gewechselt war. Von Juni 2007 bis

2011 war Martin als leitender Berater und Practice Leader bei SRK Consulting

(US) tätig. Vor seiner Zeit bei SRK war er leitender Ingenieur und

Bergverwalter bei Placer Dome Inc. in der Campbell Mine. Martin hat einen

Ph.D. in Geotechnik von der University of Wales und ist ein in Ontario

zugelassener professioneller Ingenieur.

Telefonkonferenz und Webcast

Die Geschäftsleitung wird eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten,

um die angekündigten Änderungen in der Geschäftsleitung zu besprechen. Die

Telefonkonferenz und der Webcast sind für Dienstag, den 5. November 2019, um

9:00 Uhr Eastern Time (15 Uhr MEZ) geplant.

Telefonkonferenz und Webcast-Details:

Dienstag, 5. November 2019, 9:00 Uhr (EDT)

Webcast http://www.gowebcasting.com/10429

Gebührenfrei (Nordamerika) 1-800-319-4610

International 416-915-3239

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird auf der Website des Unternehmens unter

www.hartegold.com verfügbar sein.

Erneuerung des Board of Directors

Gemäß der Pressemitteilung vom 28. August 2019 ist Fergus P. Kerr aus dem

Board ausgeschieden. Das Unternehmen bedankt sich bei Herrn Kerr für seine

hervorragende Leistung für den Board. Wir freuen uns auf Herrn Kerrs weitere

Arbeit im Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltausschuss des Unternehmens

und wünschen Herrn Kerr alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

Harte Gold gibt außerdem den Rücktritt von Roger J. Emdin, Vice President

Operations, mit Wirkung zum 31. Oktober 2019 bekannt. Das Unternehmen dankt

Roger für seine Beiträge in den letzten vier Jahren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Sam Coetzer

President und CEO

Shawn Howarth

Vice President Corporate Development

Tel. +1-416-368 0999

E-Mail: sh@hartegold.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

05.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

904399 05.11.2019

°